Хабаровский край: Егорушка и Царь-птица

Айгун Мухтарова, 6 класс. с. Галкино, Хабаровский муниципальный район. Руководитель О.А. Белашова

В одном городе жил-был Егорушка. Как-то раз во время прогулки Егор заметил под кустом красивую птицу. Она не могла летать. Вместо того, чтобы помочь, Егор начал гонять ее по двору и пугать. Собрав последние силы, птица взлетела на дерево и оттуда человеческим голосом говорит мальчику:

— Меня кошка поранила. А ты еще издеваешься надо мной и смеешься. Как тебе не стыдно? Хорошие, добрые мальчики так не делают. Я — Царь-птица, живу в Далеком Царстве. А ты, Егорушка, в наказание за свой поступок лишишься улыбки.

Сказала птица и улетела.

Идет Егор домой и плачет. А навстречу ему — старушка:

— Почему ты плачешь, Егорушка?

— Помогите мне, пожалуйста. Я обидел Царь-птицу, и за это она лишила меня улыбки.

— Не печалься. Я знаю, как помочь твоему горю. Ты должен найти птицу и извиниться. А живет она в Далеком Царстве, за темным лесом.

Сказала старушка и исчезла.

Делать нечего. Отправился Егорушка в далекий путь. Шел он день, шел второй, наступил третий день. Видит впереди темный лес.

Вошел он в темный лес — страшно! Вдруг слышит неподалеку крик о помощи. Он побежал на зов и увидел зайчика, тонущего в болоте. Схватил зайку за уши и вытащил на берег.

— Спасибо, добрый мальчик, — сказал зайчик. — Я тебе пригожусь.

Идет наш герой дальше и видит, что олень попал в капкан.

Егорушка тут же бросился на помощь и спас оленя.

— Спасибо, добрый мальчик, я тебе пригожусь.

Шел долго Егорушка, и тут он заметил, что сошел с тропки. Сел на траву и заплакал. Вдруг откуда-то появилась Баба Яга.

— Я могу тебе, Егорушка, показать обратную дорогу, — сказала Баба Яга. — Добудь мне золотое перо Царь-птицы.

Долго шел мальчик, и вот перед ним показался чудесный лес.

Посмотрел мальчик по сторонам и удивился: вокруг были большие деревья с могучими кронами, а населяли их неведомые птицы небывалой красоты. Повсюду разносилось пение и щебетание на разные голоса. Из-за густых свисающих водопадом веток вышла навстречу мальчику сама Царь-птица.

Подбежал к ней Егорушка. Поклонился и говорит:

— Прости меня, прекрасная Царь-птица, за то, что я тебя обидел. Я никогда больше не буду обижать птиц и зверей.

— Прощу я тебя, потому что ты спас зайчика и оленя, пришел ко мне, потому что понял свою ошибку. Но ты должен мне помочь: Баба Яга спрятала зверей, и нужно их спасти.

— Хорошо, — ответил Егорушка. — Только Баба Яга велела принести ей твое перо.

— Возьми перо, в нужный момент оно тебе поможет.

Пошел мальчик к Бабе Яге. Долго шел по лесу и увидел избушку на курьих ножках. Стал он кликать хозяйку избушки.

Вышла Баба Яга и спрашивает:

— С чем пожаловал?

— Здравствуй, бабушка. Прислала меня к тебе Царь-птица и хочет, чтобы ты отпустила всех зверей.

— А что взамен дашь?

— Вот тебе перо, которое ты просила.

Обрадовалась Баба Яга и отпустила зверей. А Егорушке подсказала путь домой. Мальчик был счастлив, что спас зверей, вернул свою улыбку. С тех пор он не обижает зверей и птиц.

P.S. На страницах «МД XXI век» - сочинения, сказки, рисунки ребят - участников творческого конкурса «Бережем Планету вместе», который в феврале этого года проводил Хабаровский краевой центр развития детей и юношества. В конкурсе 2018 года приняли участие 755 ребят из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Ульчского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского районов.

Детские экологические сказки собраны в красочный сборник, который на днях выйдет в свет. Издание адресовано воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителям образовательных учреждений и может быть использовано для занятий по экологии и окружающему миру с детьми разного возраста, ведь сказки помогают воспитывать в детях чувство любви к природе, чувство ответственности за мир вокруг и показывают красоту родной земли, делают занятия более интересными.