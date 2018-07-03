Хабаровский край: Спор времен года

Светлана Диптан, 13 лет. МБОУ ООШ с.п. «Село Даппы», Комсомольский муниципальный район

Широка своими просторами, богата своими недрами земля Дальневосточная. И каких только чудес на ней не бывает!

Однажды на лесной поляне затеяли спор времена года: белоснежная Зима, голубоглазая Весна, красное Лето и золотая Осень. Одна красавица краше другой. А спорили они о том, кто же из них главнее.

Самая старшая — Зима, настаивала на своем первенстве.

— Я заканчиваю год, я его и начинаю. С меня начинается годовой цикл. Зимой все в моей власти! Захочу — пургой все дорожки замету, захочу — всех заморожу.

Неугомонная Весна твердила свое:

— Главная я, сестрицы! С моим приходом оживает природа от зимнего сна. Я веселю людей звонкой капелью, журчащими ручьями. На деревьях лопаются почки, из лесных проталин появляются подснежники.

— Нашла, чем удивить, — вмешалось Лето. — Никто, кроме меня, так не согреет солнечными лучами Землю. Только в мою пору благоухают травы в полях, пестреют цветы на лугах, порхают разноцветные бабочки, щебечут птицы, в небе переливается радуга.

Осень выслушала сестер и вставила свое:

— Красотой сыт не будешь. Именно я дарю лесным жителям и людям свои подарки: фрукты, овощи, грибы, орехи, зерновые. Все рады моему урожаю! Значит, самая главная я!

Сестры так увлеклись спором, что не заметили, как за ними наблюдала девочка Маша. Она гуляла по лесу, собирая ягоды. Девочка сидела на пеньке с лукошком малины и внимательно слушала спор. Маша была доброй, воспитанной и умной девочкой. Ей захотелось примирить зиму, весну, лето и осень.

— Уважаемые Зима, Весна, Лето и Осень, как же вы не понимаете? Для нас вы все важны и значимы! Каждое время года по-своему полезно и прекрасно! Живите дружно! Слушайтесь матушку-природу, а мы будем оберегать ваши богатства: растения, водоемы, животных.

P.S. На страницах «МД XXI век» - сочинения, сказки, рисунки ребят - участников творческого конкурса «Бережем Планету вместе», который в феврале этого года проводил Хабаровский краевой центр развития детей и юношества. В конкурсе 2018 года приняли участие 755 ребят из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Ульчского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского районов.

Детские экологические сказки собраны в красочный сборник, который на днях выйдет в свет. Издание адресовано воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителям образовательных учреждений и может быть использовано для занятий по экологии и окружающему миру с детьми разного возраста, ведь сказки помогают воспитывать в детях чувство любви к природе, чувство ответственности за мир вокруг и показывают красоту родной земли, делают занятия более интересными.