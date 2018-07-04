Разбор пролетов: Пора поработать с реальностью

ВЦИОМ «отмониторил» отношение к Дальнему Востоку . Образ Дальнего Востока как территории динамичного развития в сознании россиян получил за последние три года все большее распространение. А вот с реальностью, которую не самым лучшим образом оценивают сами дальневосточники, по словам генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, еще «надо поработать».

«Эта сфера более плотная, она требует пятикратных усилий», - отметил один из ведущих социологов страны, кандидат политических наук, на встрече с социологами и представителями прессы, которая прошла в минувшую среду в электронном зале Президентской библиотеки в Тихоокеанском госуниверситете.

В Хабаровске Валерий Федоров был в третий раз за свою жизнь, сам по себе Дальний Восток не является предметом его научного интереса. В этот раз он не провел здесь и дня, а сама встреча в ТОГУ была лишь одним из пунктов транзита на вторую федеральную смену Всероссийского образовательного форума «Амур» - «Инженеры будущего».

В Холдоми глава ВЦИОМ разговаривал с молодежью о миграционных процессах на Дальнем Востоке, а в почти часовой беседе с университетской общественностью рассказал о некоторых итогах социологического мониторинга за регионом по заказу Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Минвостокразвития.

Данные, которые я буду приводить, были получены в результате исследования, которое мы проводили прошлым летом, в июле - августе 2017 года. Здесь два компонента - это Всероссийский опрос, там мы опрашивали как раз тех, кто, как правило, на Дальнем Востоке никогда не бывал, и внутренний образ региона. Его мы изучали, опросив респондентов уже здесь, в ДФО, - рассказал глава ВЦИОМ.

По его словам, «в ментальной карте наших соотечественников Дальний Восток и его потенциал развития занимает четвертое место».

Место это устойчивое. Вперед пропустили Центральную, европейскую часть России, Крым и Юг, зато опередили Сибирь, Урал, Северо-Запад, Поволжье. Место, я бы сказал, неплохое, - отметил высокий гость хабаровских социологов.

«Территория возможностей»

По оценке ВЦИОМ, среди потенциала развития региона и преимуществ жизни именно на Дальнем Востоке россияне называли как материальные, так и нематериальные факторы.

Люди полагают, что здесь есть возможность хорошо зарабатывать и обеспечивать свою семью. На втором месте - экологическая ситуация, россиянам кажется, что она здесь неплохая. На третьем месте - доступность жилья. А дальше такой интересный фактор, как близость к регионам Юго-Восточной Азии, некоторые, наверное, при этом думают про Таиланд и Индонезию. Ну а дальше по убывающей: возможности для карьерного и профессионального роста, для работы по специальности, возможность образования детей, но об этом реже говорят. Про развитую инфраструктуру вообще редко говорят, а возможность спортивного и культурного досуга - это наименее выраженная привлекательная черта Дальнего Востока. Повторюсь: на первом месте - деньги, и есть мнение, что здесь можно заработать неплохо, - отметил Валерий Федоров.

Он добавил, что россиян также просили оценить, как жизнь на Дальнем Востоке отличается от жизни в их собственном месте постоянного пребывания.

Чем зеленее сегмент, - говорит гость Хабаровска, показывая на слайд презентации результатов мониторинга, - тем разница в лучшую сторону выше, чем он краснее - тем хуже. Видно, что насыщенность и культурность - это явно не самая сильная сторона Дальнего Востока, это самый красный сегмент. С качеством образовательных услуг здесь тоже все не гладко, хотя респонденты, наверное, не бывали в Тихоокеанском университете. Зато с экологией все сильно лучше, чем с местами постоянного проживания россиян.

Лучше, кстати, ДВ и по возможностям открытия собственного бизнеса. То есть для некоторых Дальний Восток - это пустая зона, значит, можно незанятую нишу взять и окучить. И еще в позитивной зоне находится такой интересный фактор, как общение между людьми, отношения между ними, - продолжает исследователь. - Бытует мнение, как мы видим из этого опроса, и оно достаточно устойчиво, что отношения между людьми здесь лучше, чем в городах проживания респондентов. Не знаю, на чем оно основано, это мнение, но оно есть.

По словам Федорова, кроме представлений россиян о Дальнем Востоке как о месте, где можно заработать (возможность бизнеса), есть также и представление, что здесь можно и трудоустроиться на высокооплачиваемое место работы.

«Обратить слабость в силу»

- Теперь уже перейдем к оценкам ваших земляков, здесь все регионы ДФО, динамика снова за 3 года. На диаграмме показана разница между положительными и отрицательными ответами, то есть между долей тех, кто доволен и кто не доволен, - переходит на «поляну» внутренних представлений дальневосточников о себе гендиректор ВЦИОМ. - Зеленее всего на Чукотке, на протяжении всех трех лет.

Также в Якутии достаточно неплохо, хотя последние годы тенденция к снижению, видимо, с этим будет разбираться Айсен Николаев, новый врио губернатора.

А у других регионов всё по-разному. На Сахалине мы видим улучшения, на Камчатке - тоже, выходит регион из негативной зоны, но только в 2017 году сальдо перешло в положительное русло.

По Хабаровскому краю мы видим скачки, в 2015 году это +16, в 2016-м – нулевой баланс, это значит, что доля довольных равна доле недовольных, ну и в 2017-м опять в плюсе, выше поднялись.

Амурская область в негативе. Поэтому, наверное, губернатора назначили министром всего Дальнего Востока, будет решать проблемы всего макрорегиона.

И в Магаданской области мы видим достаточно негативную тенденцию, и новый губернатор там. Конечно, антилидер, не открою никаких для вас новых секретов, ЕАО, устойчиво негативное сальдо, в 2017 году минус 9.

Но, как сказал на последнем Восточном экономическом форуме Александр Левинталь, увидев эти данные, федеральный центр не может не запланировать выделение ЕАО повышенных сумм финансирования. Я восхитился. Это настоящее умение обратить слабость в силу.

Дисбаланс мнений

В корне разнятся и взгляды россиян и жителей Дальнего Востока на регион как территорию приоритетного развития, отметил Валерий Федоров.

По данным ВЦИОМ, 41% россиян считает, что правительство РФ поддерживает политику развития ДВ, а дальневосточных россиян — только 28%. А вот при тестировании негативного суждения: «Дальний Восток ничем не отличается от других регионов России, а руководство России не придает ему особого значения» его поддержали 12% россиян и 28% жителей ДФО.

Наиболее негативное суждение было о том, что развитие ДВ осуществляется по остаточному принципу. Всего 7% россиян так полагают, а среди дальневосточников это мнение самое популярное — 32%, - констатировал диспропорцию в оценках социолог.

По его словам, тот же дисбаланс показала и выборка характеристик процессов, которые идут на Дальнем Востоке. Если респонденты по России выбирали такие «эпитеты», как приоритетный (22%), современный (23%), стабильный (17%), инновационный (17%), то у местных жителей в лидерах - медленный (32%), пассивный (23%), стабильный (23%), приоритетный (15%), современный (19%).

Это говорит о том, что динамика развития макрорегиона со стороны кажется высокой, а тем, кто здесь проживает, – недостаточно высокой. Хотя говорить о том, что признаков развития каких-то новых интересных проектов нет, тоже нельзя, - резюмировал собеседник собравшихся на встрече в ТОГУ.

Где совпали желания уехать и сменить власть

Небезызвестный «дальневосточный гектар», наверно, вам уже надоел, так много вокруг него копий ломалось. Но социологические исследования нужны, чтобы подтвердить наши ощущения или опровергнуть их. Эти цифры я предлагаю, чтобы соотнести, идете ли вы в ногу с нашим народом или наоборот, - сменил тему московский спикер.

По его данным, информированность о гектаре довольно высока: среди местных жителей это 87%, из них 37% информированы очень хорошо. Среди россиян информированность - 62%. Привлекательность получения гектара среди дальневосточников - 24%, среди россиян – 20%. «20 процентов - это порядка 23 млн человек питают большой интерес к «дальневосточному гектару». Но обещать - не значит жениться. Эту истину тоже многие понимают», - добавил Валерий Федоров.

Отдельно он остановился на миграционных прогнозах и настроениях. Так, среди дальневосточников на протяжении всех трех лет 55-59% опрошенных говорят, что у них нет желания уезжать, а от 40 до 43% хотели бы уехать. «Наиболее это выражено в самой молодой группе, 18-24 года, но это не специфика региона и не специфика России, а явление во всех странах мира. Именно молодежь - самая мобильная, у нее меньше всего обязательств и больше всего ресурсов, здоровья, желаний, стремлений. А с возрастом мы видим, что желание отъехать значительно меньше, вот среди пенсионеров-дальневосточников задумываются уехать только 23%», - прокомментировал числовые расклады глава ВЦИОМ.

Среди же россиян на 2017 год 23% не имели никаких планов по переезду на Дальний Восток, но 9% заявили, что такие планы по переезду есть. Еще 27% ответили, что задумывались над такими планами, но никаких усилий не предпринимали. «Практика показывает, что реализуют свои намерения переехать из 9% только 1%», - уточнил Федоров.

Он также уточнил, из каких регионов Дальнего Востока рвутся уехать на материк. Так, в Магаданской области это от 60 до 64%, это первое место в ДФО, вторая позиция за Чукоткой — от 52 до 57%. В Якутии процент потенциальных отъезжантов вырос с 40 до 56% за три года.

Если не ошибаюсь, на выборах президента Якутия была лидером по голосованию за народного кандидата Грудинина, так что взаимосвязь между желаниями уехать и сменить власть просматривается совершенно очевидно, - прокомментировал гендиректор центра.

На Камчатке количество желающих уехать выросло до 50%. В Хабаровском крае, наоборот, наметилась положительная динамика - 46% упали до 43. На Сахалине миграционные настроения нарастают, с 27 до 44%. «Эта тенденция идет в разрез с долей тех, кто доволен жизнью в регионе, то есть наша удовлетворенность улучшается, но не теми темпами, какими нужно», - отметил Федоров.

По его словам, лучше всего ситуация выглядит в Приморском крае, в последние два года это 33% желающих уехать.

Среди причин, по которым люди хотят уехать с Дальнего Востока, самая частая - низкий уровень дохода, зарплаты не устраивают (29%). Отсутствие возможностей для профессиональной реализации - 21%. Не устраивает уровень развития инфраструктуры, условия для жизни в целом - 31%. Дороговизна жизни, дисбаланс между расходами и доходами - 29%. Неблагоприятный климат - 23%. «Здесь все приходит в упадок, здесь некомфортно жить» - 22%.

То есть каждый пятый, кто желает уехать, не видит никаких трендов к развитию, не видит целенаправленной политики по развитию региона и полагает, что все идет в обратную сторону и происходит деградация региона. Зато почти никто не хочет уезжать из-за высокого уровня преступности, социальной напряженности или низкого уровня культуры, - подвел итог Валерий Федоров.

Протест и космос

Отвечая на вопросы корреспондентов хабаровских СМИ, Валерий Федоров отметил, что Дальний Восток - это протестный регион, но не регион поддержки КПРФ.

Дальневосточные регионы более протестные: когда подводят итоги выборов, Чукотка, Магадан, Сахалин, Камчатка - их результаты чаще всего становятся не очень приятным сюрпризом для тех, кто в Москве за ними наблюдает. Мы этим занимаемся уже четверть века и знаем, что это протестные регионы. Но протест смещен не в красную сторону, то есть не в зону симпатии к КПРФ. Скорее - к ЛДПР, по крайней мере пока ее возглавляет Владимир Вольфович. Есть протестный потенциал, настроения людей, а вот есть ли протестная реальность, возможность и необходимость реально найти людей, выйти на улицы и защищать права, выражать свое недовольство? Одно в другое переходит не всегда, - вынес свой вердикт возможностям революционной ситуации в ДФО социолог из Москвы.

Валерий Федоров также высоко оценил усилия СМИ по созданию образа Дальнего Востока у внутрироссийской аудитории. «Что думают про вас те, кто не живут здесь? Это территория развития, инноваций, опережающего прогресса. СМИ хорошо поработали: картинка ДВ сегодня для тех, кто здесь никогда не был и не будет, это не упадок, деградация, развал, это мосты и дороги, которые строятся, и даже космические крейсеры, которые бороздят просторы галактики. «Пять» представителям СМИ. Но теперь надо поработать с реальностью. Это сфера более плотная, она требует пятикратных усилий», - сказал кандидат политических наук, тем самым ответив на вопрос нашего корреспондента.

Сергей Мингазов