В Хабаровске предприниматели порой рискуют вылететь в трубу. Канализационную

Понятное дело: строительство – дело доходное в Хабаровске, иначе б столько не строили и не вводился б особый режим для обманутых дольщиков. Но не о том сейчас речь. Бывают ситуации, когда и застройщики - лакомый кусок.

Не так давно в администрации Хабаровского района состоялось совещание, на котором обсуждались проблемные вопросы, возникающие при вводе в эксплуатацию объектов долевого строительства. В числе участников – строительная компания «Солнечная поляна», чье название который год никак не может выпасть из поля зрения хабаровчан. Застройщику предложен четвертый (!) вариант решения дурно пахнущей проблемы, а прокурору – заняться материалами о бездействии застройщика в части обеспечения объекта централизованным водоотведением.

Но ближе к истокам. Точнее, к стокам, ибо истоки этих вод известно где: в квартирах жителей «Солнечных» - города и поляны. Мы про то писали не раз специальные репортажи: и в одиночку бродили, и с местными жителями, и с ярыми общественниками, и с властями. Все принюхивались да вопрошали: доколе? Доколе целый город, пусть и игрушечный, будет существовать без централизованного отведения совсем не игрушечного дерьма? Люди - они ведь не феи, это феи не какают.

Суд, состоявшийся по иску прокуратуры, обязал-таки застройщика подключиться к канализации. Решение суда надо исполнять, и если ответчик не делает это добровольно, следует прийти судебным приставам и… Я наблюдала, как приставы арестовывают имущество, как выносят детские вещи из квартир при выселении, как вскрывают двери автогеном, но как запускают канализационную трубу – никогда. Я хочу это видеть! Увы, не судьба: в четвертом варианте решения проблемы еще и труб-то нет.

Но в том же суде прозвучало: компанию, хоть она и не исполнила своих обязательств, обвинить в бездействии довольно сложно.

Слегка набыченные

Заглянем в документы, которые, как известно, не врут.

Существует два постановления правоохранительных органов – полиции и следственного управления, в которых зафиксировано: «С 2012 года руководством ООО «СК «Солнечная поляна» осуществляется поиск проектных решений по организации и утилизации бытовых стоков водоотведения (канализация). Попытки руководства согласовать с администрацией Хабаровского муниципального района и администрацией Хабаровска организацию и утилизацию стоков от строящихся (и вводимых в эксплуатацию) жилых домов результатов не дали».

Суть обращений застройщика в администрацию понятна из этих же документов.

На территории Тополевского поселения Хабаровского муниципального района (ранее являлось территорией Хабаровска) располагалось предприятие по заготовке и хранению бычьего семени – «Хабаровскгосплем», а в просторечии Бычник. Когда-то на его балансе были и жилые дома для проживания сотрудников, и инженерные сооружения для обработки стоков – и с предприятия, и с жилья: канализационные насосные станции, очистные сооружения, станция биологической очистки. В середине 90-х эти сети передали в муниципальное предприятие ЖКХ, учрежденное администрацией района, в начале 2000-х правопреемником муниципалов стало ООО «Коммунальные сети». К нему-то «Солнечная поляна» и обратилась в 2013-м за разрешением присоединиться к централизованному водоотведению. «Подключение возможно, - был ответ, - но при условии строительства новых очистных с увеличением объемов очистки и согласованием объектов администрацией». К модернизации со временем «Поляна» была готова, но договориться с администрацией не получилось.

А в сентябре 2014-го к застройщику вдруг пришел единственный владелец «Хабаровскгосплем» с предложением решить проблему. Не безвозмездно, конечно. За предложение схватились обеими руками: заключили договор, получили технические условия, выполнили проектные работы и проложили магистральный напорный трубопровод, затратив на все про все около 12 миллионов рублей.

Пока застройщик тянул трубы (разрешение на земляные работы получалось в администрации Тополево), состоялся суд, в решении которого было заявлено: нет у владельца «Хабаровскгосплема» права распоряжаться находящейся на его территории системой канализации и очистки. И застройщик своей трубой уткнулся в то же место, с которого начал, – в районную администрацию. При этом все технические условия, полученные от «Хабаровскгосплем», застройщиком были выполнены.

Администрация же Хабаровского муниципального района выступила с предложением к «Солнечной поляне» принять на обслуживание очистные сооружения, и та была не против. Но вот только попросила указать в акте передачи, что очистные принимает в нерабочем состоянии и обязуется провести ремонт и восстановить их. Почему-то этот вариант администрацию Хабаровского муниципального района не устроил.

Кто знает почему, администрация уперлась, а очистные решила продать. То есть это потом выяснилось. А тогда, в 2016-м, за какой-то месяц с небольшим инженерные сооружения Бычника были переданы в хозяйственное ведение очередного МУП. МУП под название «Районные электрические сети» (что у них общего с канализацией?), еще не вступив в права собственника, тут же продало их (с разрешения администрации) одному владельцу хабаровского ресторана, где, рассказывали очевидцы, чиновники из района неоднократно собирались на банкеты.

Столь быстрые сделки арбитражный суд позже охарактеризует как обход закона. Есть, оказывается, такой юридический термин, лет пять назад стал активно использоваться в лексиконе. Суть его простыми словами такова: придумываешь схему, как юридически грамотно обойти закон стороной.

Применимо к нашему случаю: администрация, задумав продажу канализационного хозяйства, должна была по закону выставить его на торги? Должна. Все государственное имущество продается только через аукцион. Угадайте с трех раз, кто был бы в первых рядах среди его участников? Конечно, «Солнечная поляна», проложившая трубы. Но МУП имуществом распорядилось иначе, канализация оказалась в руках ресторатора.

Последствия сделок в обход закона, можно сказать, никакие: просто стороны возвращаются в исходное состояние. И все.

- Но ведь в подобных схемах явно прослеживается коррупционная составляющая? – спросила я при случае министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края.

- Да, прослеживается, - вздохнул Сергей Желонкин.

Но ничего личного: мы говорили исключительно о юридической сути схем.

Как заработать пару-тройку миллионов

Когда владелец ресторана стал владельцем очистных, он тут же предложил застройщику верное решение: покупай, мол. Составили соглашение о сотрудничестве, согласно которому застройщик должен был выплатить 10 млн рублей. Далее последовала сложная схема купли-продажи, перепродажи, оплат за третьих лиц (она описана в апелляционном определении Хабаровского краевого суда), из которой следует, что именно новые покупатели оплачивали за ресторатора суммы «Районным электрическим сетям». Согласно выданным ресторатором распискам в феврале–мае 2017-го он получил 5 млн рублей. И в мае же началось возвратное движение.

К концу года в свет вышло решение Арбитражного суда Хабаровского края: канализация Бычника вернулась к администрации, а МУП «РЭС» обязали возвратить ресторатору 4 225 798 рублей. Сумма, как видим, не такая круглая, но честный «продавец» мог бы вернуть ее тем, от кого деньги были получены. Ресторатор же, вместо того чтобы возвращать деньги застройщику, сказался банкротом.

К слову, это не первая его история о его банкротстве с похожим сюжетом.

Строительная компания «Солнечная поляна» в трубу Бычника снова не попала. К тому времени она уже лет 5 оплачивала спецмашину, вывозящую жидкости из «Солнечного города» – ведь застройщик обещал людям центральное водоотведение, а не исполнил. 400 тысяч рубликов в месяц. Помножим на годы. С этим багажом компания и подошла к суду, который обязал ее врезаться хоть куда-нибудь.

Официальная точка зрения

- Суд – это промежуточный этап, - рассказывает Олег Басов, заместитель главы администрации района – председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности населения. – Но давайте с самого начала. У нас действующим законодательством определено, что все многоквартирные дома должны быть подключены к централизованной системе водоотведения. Застройщик в процессе проектирования должен был все это проектным решением предусмотреть. Однако, я уж не знаю почему, было принято решение о вводе домов в эксплуатацию без подключения. Это сельское поселение в свое время приняло неправильное решение. Но и застройщик здесь должен был не вводить эти дома, пока не будет подключения. Что такое централизованная система водоотведения? Первое – это сети, второе – очистка посредством очистных сооружений, третье - это выпуск очищенных стоков в согласованное место. Что касается сетей, застройщик вроде как чего-то сделал, но документацию так никому в полном объеме не предоставил по очистке стоков и по выпуску. И посему мы возвращаемся к вопросу о решении суда. Прокуратура выступила с иском, суд принял решение, что иск обоснованный, и их обязали все-таки подключить. Вариантов подключения есть на сегодняшний день несколько – первое. Есть система централизованного водоотведения в селе Мирное, это раз. Второе – есть централизованная система в с. Тополево, туда можно. Третий вариант – в непосредственной близости от «Солнечного города» есть городок «Кампо Верде», где они построили очистные сооружения, можно туда присоединиться. Есть четвертый вариант – система водоотведения г. Хабаровска. Но здесь я не готов обсуждать. Потому что это решение - за городом. Ни один из четырех этих вариантов почему-то застройщиком не рассматривается. Понимая, что проблема имеет место, застройщик почему-то эту ситуацию решать не хочет, хотя обязан это сделать. Уже был проведен ряд совещаний на уровне района, поселения, края, министерства ЖКХ, где рассматриваются различные возможности решения этой проблемы. Вот последнее совещание было у министра ЖКХ. В очередной раз застройщику было предложено спроектировать, даже не построить, а спроектировать за свой счет очистные сооружения и сети водоотведения, дальше передать проект муниципалитету. И муниципалитет за счет софинансирования из краевого бюджета сам бы построил эти сооружения, чтобы обеспечить нормативным водоотведением введенные в эксплуатацию жилые дома. Совещание было 18 июня, генеральный директор компании сказала, что да, мы однозначно согласны, однако опять же к нам никто не пришел и по земельному участку вопрос не решил.

- А какой вопрос нужно решить по земельному участку? Определить место?

- Место мы им ориентировочно определили. В непосредственном примыкании к земельному участку, где находится «Солнечный город», есть бывшая земля Министерства обороны, в этом году они нам передали ее в собственность. Это самый простой вариант – там расстояние ничтожное, и можно очень бюджетно сделать проект. Им осталось только этот участок в соответствии с нормами и правилами сформировать под необходимую мощность очистных сооружений и передать проектировщику, чтобы он запроектировал. Все. Дальше по соглашению проектную документацию нам передают, с госэкспертизой мы заходим в краевую программу и начинаем строить. Мы решаем проблему застройщика за свой счет, а по сути, он, когда заключал договоры долевого участия и обязался сдать дома, подключенные к централизованной системе, взял деньги за это. Мы просим, чтобы они хотя бы минимум сделали, бумаги оформили, а далее уже мы строить будем.

(Справки ради: проект очистных стоит порядка 8 миллионов рублей, он будет делаться из расчета мощности 650 куб. слива. «Солнечной поляне» требуется мощность вполовину меньшая. Вывод, кажется, напрашивается сам собой, но есть и вопрос: за чей счет будет происходить подключение еще двух не сданных на сегодняшний день в эксплуатацию домов? – Авт.)

- Как бы ни относиться к строительной компании «Солнечная поляна», не совсем честно говорить, что она ничего не делала. Знаю, что они уже дважды платили за подключение к системе на Бычнике… Что это за история?

- Я не знаю, что за история. Этот племсовхоз прекратил свою деятельность, если не ошибаюсь, в 2014 году. По утверждению «Солнечной поляны», технические условия на подключение к очистным Бычника они получали у племсовхоза. Но выданы они были с грубыми нарушениями, на тот момент племсовхоз уже не функционировал. То есть это – фиктивный документ.

- Но смотрите: разрешение на земляные работы на Бычнике выдавала тополевская администрация. Что же получается: что администрация, зная о нарушениях, работы все же согласовала?

- Разрешение на производство земляных работ и технические условия на подключение – это совершенно разные вещи, между собой не связанные. Администрация выдает разрешение на прокладку коллектора. Так вот коллектор, хотя «Солнечная поляна» и заявляет, что он есть, однако на бумагах его нигде нет. Они как минимум должны были его в соответствии с проектом построить и зарегистрировать в Росреестре. А далее уже либо сами эксплуатировать, получив тариф в комитете по тарифам, либо передать в муниципалитет. Ни того, ни другого сделано не было, поэтому утверждать то, что этот коллектор есть, насколько он работоспособен, сейчас никто не может.

- Насколько я знаю, они хотели даже купить эти очистные, зачем, если нет коллектора?

- Давайте сразу внесем ясность: на тот момент, когда племсовхоз развалился, де факто очистные сооружения тоже были в руинированном состоянии.

- То есть их продали в руинированном состоянии?

- Кто продал?

- МУП «Районные электрические сети».

- Но все эти манипуляции отменены решением суда. И продажа… Она осуществлялась совершенно с другими целями.

- Какими?

- Не готов комментировать. Но еще раз повторяю: этих очистных сооружений как дееспособного механизма уже на момент деятельности племсовхоза не было. Поэтому там какой-то интерес представлял только земельный участок. Все. На сегодняшний день очистные выведены из эксплуатации. Уже решается вопрос, планируется бюджет, чтобы заказать проект на разборку этих руин, чтобы обеспечить безопасность.

(В постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда есть ссылка на экспертное заключение ООО «Востокпроект» по результатам технического обследования строительных и конструктивных элементов хозяйственно-бытовой канализации, двух канализационных насосных станций и станции биологической очистки. Хотя объекты и находятся в непригодном для эксплуатации состоянии, но фактически подведены к 13 жилым домам и используются, а при выполнении требований норм и правил еще могут быть использованы по прямому назначению, – такой вывод сделали эксперты. Но не является ли прозвучавшее в словах Олега Басова словосочетание «земельный участок» ключевым? – Авт.)

- Там будет строительство какое-нибудь?

- Неизвестно. Будут разные варианты рассматриваться в зависимости от зоны. На сегодняшний день там промышленная зона, если будет какой-то потенциальный интерес, опять же это все будет определяться в рамках публичных слушаний: может, будет меняться зона, может, будет меняться вид разрешенного земельного использования участка. Тем более что на сегодняшний день это городская территория.

- Но если очистные уже не работают, то, к примеру, улица Воспоминаний куда сливается? - А там сейчас решает проблему через откачку МУП «Водоканал» города Хабаровска. В непосредственном примыкании к домам есть канализационная насосная станция, там - аккумулирующая емкость и оттуда они производят откачку. Вывозят на свои объекты.

- Вы говорили о варианте подключения «Солнечного города» к централизованной системе с. Мирное. Разве мощности очистных там достаточно?

- Безусловно, надо будет реконструкцию делать. Это оформляется проектными решениями при получении технических условий. «Солнечная поляна» должна заявиться в эксплуатирующую организацию, та выдает технические условия, и эти ТУ вкладываются в проект: и реконструкция, и подведение, и строительство коллектора.

- А предлагаемый вариант с «Кампо Верде»? У них, кажется, тоже очистные не работают…

- Вот я не понимаю: все носятся с этим – там не работает, здесь не работает, а есть какие-то документы?

- У коллеги есть нос, он, было дело, ходил и нюхал.

- Но помимо канализации есть какие-то канавы сточные, ливневые канализации и т.д. У меня на сегодняшний день нет ни одного предписания прокуратуры, ни заключения экологов о том, что там нет нормативной очистки стоков.

- А такого быть не может, что это поселение под крылом таких людей, на которых не может быть предписаний? Так не бывает?

- Не понимаю, о чем вы?

- Допустим, в число учредителей организации-застройщика входят люди достаточно высокого уровня, которые могут договориться…

- С кем? С федеральными органами власти? С прокуратурой, с министерством природных ресурсов? С экологами, ОНФ, с людьми всеми?! Но еще раз подчеркиваю, что все эти варианты решений – по Мирному, по «Кампо Верде» – были до последнего момента, пока мы не приняли участок от Министерства обороны, где гораздо все легче решается и гораздо бюджетней. Ну, уже все проработали… Придите!

- В интервью редакции Олег Сутурин, руководитель Комитета по государственному строительному надзору, говоря о проблемах с малоэтажной застройкой, которая не проходит госстройэкспертизы, заострил внимание - все отдано на совесть администрации.

- Да, к сожалению, на сегодняшний день, я так понимаю, чтобы упростить жизнь нашим бизнесменам, строят малоэтажные дома без сопровождения гостройнадзора. Здесь ответственность лежит на уполномоченном органе, то есть на нас, на администрации муниципального района. И мы, и Олег Борисович уже давно пытаемся донести до законодателей – не должно быть такого. Какая разница, какой многоквартирный дом, 17 этажей или 3, это все равно группа людей, которая подвержена рискам. Поэтому все многоквартирные дома должны проходить через госсройнадзор. У них есть сотрудники, которые имеют квалификацию и опыт в этом направлении. У меня такого подразделения нет, у меня есть только отдел эксплуатации, который отвечает за процесс эксплуатации, у меня есть архитектура, которая действует в рамках жесткого регламента Градостроительного кодекса: Ни влево, ни вправо – иначе любой инвестор обращается в прокуратуру и нас поправляют.

- То есть когда вы выдаете землю под строительство, посмотреть, что там настроят, вы не можете? К примеру, спросить до начала строительства: куда вы, ребята, планируете свои отходы сливать?

- Есть жесткий перечень документов, который предоставляется нам для принятия решения. И если эти документы предоставлены, даже если они фиктивны, мы не имеем права отказать. На рассмотрение - всего лишь 7 календарных дней.

Да, несовершенство законодательства, бывает, рождает притворные моменты. Но как-то не хочется думать, что всегда в выигрыше будет тот, кто притворяется лучше. Жизнь все-таки – не покер. Почему бы прокуратуре, проверяющей «бездействие» застройщика, не поискать причин и пятилетнего противодействия бизнесу?

Ирина Северцева