Болеем за наших: Толстовка для министра

Сборная Хабаровского края по WorldSkills Russia готовится к финалу VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы – 2018»

В составе сборной, которая в августе отправится в Южно-Сахалинск, – 31 участник и 23 эксперта по 23 компетенциям WorldSkills и WorldSkills Juniors, прошедшие отборочный цикл. Сегодня ребята погружены в мастер-классы, тренинги и интеллектуальные игры.

На днях представители команды встретились с заместителем председателя правительства Хабаровского края - министром культуры Александром Федосовым. Стороны обменялись подарками. Зампреду вручили две фирменные толстовки – одну собственно для Александра Федосова, вторую – для губернатора. Министр пожелал удачи в предстоящих соревнованиях:

«Хабаровский край входит в двадцатку лучших субъектов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. К нам приходят работодатели, которым необходимы квалифицированные рабочие и специалисты. WorldSkills является для правительства региона одним из приоритетных направлений. Стандарты этого движения соответствуют духу времени, и я не сомневаюсь, что по ним скоро станут работать все предприятия и структуры, задействованные в экономике края. Желаю вам показать себя на соревнованиях с самой лучшей стороны, и помните, что за вами – будущее региона», - отметил Александр Федосов.

По результатам Отборочных соревнований по компетенциям, отсутствующим в финале, но приравненным к его результатам, сборная команда Хабаровского края завоевала одну золотую медаль в «Производственной сборке изделий авиационной техники» и медаль за профессионализм в «Фотографии».

