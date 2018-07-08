Общество
Для молодежи Хабаровского края: 100 игрушек и один арт-объект
В Хабаровском крае прошло более ста различных мероприятий: концерты, шествия, выступления, автопробеги, ярмарки, байк-шоу, квесты, соревнования и флешмобы.
Хабаровск отличился масштабом. На площади им. Ленина открыли посвященный Году молодежи в регионе арт-объект. (Сегодня этим именем принято называть то, что больше никак назвать нельзя). Объект, подтверждают фотографиями очевидцы, просуществовал до вторника. Потом на стадионе того же имени молодежь края сыграла со сборной правительства в футбол.
Проходили мероприятия, посвященные... экватору Года добровольца в России. Вот скажите, кто выдумывает эти «памятные» дни?
Но веселей всего было в городских парках – танцы, песни, акробаты, ярмарки хендмейда. Просто и со вкусом.
В наступающую субботу День молодежи продолжат отмечать в Комсомольске-на-Амуре (а что, гулять так гулять!). Здесь пройдет фестиваль молодежного творчества, науки и спорта «Молодежь-на-Амуре». Для гостей праздника будут организованы тематические площадки, мастер-классы, соревнования по робототехнике, авиамоделированию и компьютерным играм, хендмейд-выставки, выступления вокалистов и творческих коллективов.
Кстати, 2018 год объявлен Годом молодежи в Хабаровском крае отчасти и потому, что в этом году отмечается четвертьвековой юбилей профильного органа власти.
Матрена Ефимова
Фото Сергея Мингазова
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