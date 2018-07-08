Безопасный Хабаровск: В раже запретительства и охранительства можно пропустить главное

В Хабаровске классический пример «держать и не пущать» демонстрирует ДВЖД в разрезе безопасности в так до конца и не доведенном до ума подземном переходе.

Переход, по идее, должен способствовать удобному и безопасному перемещению законопослушных граждан свободной России. Увы, реальность оказалось отличной от нарисованной в воображениях радужной картинки. Путь пассажиров на посадочные перроны станции Хабаровск-1 и просто жителей города на улицу Ухтомского осложнен рядом препон. С привокзальной площади попасть в подземный переход можно только, пойдя налево. Второй вход, с правой стороны вокзала, в настоящее время работает только на выход. Одно хорошо - пока что документов на входе в туннель и в само здание вокзала не спрашивают, но рамка металлодетектора и охранники в возрасте наличествуют. Как и «уголки безопасности», где большими буквами разъясняются гражданам их обязанности: «Перевозочный сектор. Проход осуществляется на основании проездных документов или документов, удостоверяющих личность». За нарушение обещают карать по всей строгости согласно статье 11.15.1 КоАП РФ.

Такие «указивки» натыканы на каждом входе-выходе с вокзала. Какой-то дикий фон террора, вся страна на осадном положении – это если зайти на наш вокзал. На моих глазах с молодой пары, что пришла встречать - просто встречать! - друзей, которые скорым поездом прибывали на первую платформу, две охранницы долго и нудно трясли документы. Хорошо что у девочки с собой была какая-то ксива. А если нет? Вполне могли и тормознуть. Но верите ли вы, что вот эта слабосильная женщина за 40 или «пенсионеры в черном» смогут остановить реального боевика? Имитация бурной деятельности и пустая трата денег на так называемый пояс безопасности? Куча охранников и полицейских, понатыкано видеокамер, рамки, «столбовые» с ручными детекторами… А рядом, буквально в ста метрах, - открытые настежь калитки, через которые свободно, без досмотра и проверки документов, можно пройти на перрон и перебраться на любую платформу, минуя всех секьюрити с их хай-тек-приблудами. Граница на замке и ворота надежно заперты на веревочку! Это даже не профанация. Но за все это в конечном счете платит пассажир.

Эдуард Попов

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Закон есть закон

Статья 11.15.1 КоАП РФ. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.