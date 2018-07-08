Общество
Популярная наука в Хабаровском крае: Дважды первый «горняк-алхимик»
В Хабаровске традиционно – в ночном клубе-баре – прошла шестая по счету «битва ученых», она же Science Slam. Обладателем Гран-при стендап-поединка молодых ученых – красной боксерской перчатки – стал Константин Прохоров.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института горного дела ДВО РАН Константин Прохоров уже становился победителем слэма, тоже с «алхимическим», как и в этот раз, проектом – извлечение золота необычными способами из самых необычных мест.
Тогда он рассказывал о драгметалле из золоотвалов ТЭЦ, теперь – о том, как извлечь золото из упорных руд, то есть тех руд, откуда «видимое» золото уже извлекли, но нанозлато там еще есть. Точнее, «горняк-алхимик» поделился, как снизить потери при добыче этого материала и научиться максимально использовать имеющиеся ресурсы.
Напомним, что «битва ученых» – это их состязания в формате стендапа. Пять слэмеров и один почетный спикер представляют свои исследования в максимально неформальной форме. Ведь Science Slam - это международный проект популяризации науки.
У каждого спикера есть 10 минут, за которые он интересно и оригинально рассказывает о своих достижениях. Победителя Science Slam определяют с помощью аплодисментов зрителей, а специальный прибор шумомер замеряет уровень децибелов. Самому «шумному» исследователю и достаются боксерские перчатки.
В воскресенье на сцене «Кросс Роада» сошлись представители таких разных отраслей науки, как математик, экономист, физик, геолог и культуролог. Магистрант Дальневосточного университета путей сообщения Илья Манжула рассказал, как исследовать жидкость без жидкости с помощью математики. Аспирант того же вуза Егор Нащочин представил аппарат, который позволяет измерить наночастицы.
Аспирантка Института экономических исследований ДВО РАН Наталья Буревая пыталась донести до публики ответы на «жилищные» вопросы: достаточно ли вы здоровы для ипотеки и почему это важно для экономистов? Культуролог и репетитор Александра Евтеева искала архетипичное в жизни рок-звезд: от вечно живого Цоя до Моррисона.
Но вернемся к проекту-победителю, или проекту победителя. Как рассказал Константин Прохоров, старые месторождения истощаются, а золото, которое можно увидеть невооруженным глазом и добыть классическим способом, по факту заканчивается.
- Когда старатели используют классические методы, допустим, отмывают от пустой породы, они забирают только видимое золото. Но в породах остается еще 30-50% драгоценного металла, а это миллионы рублей. Золото находится в кристалле породы в наноразмерной форме. И "уговорить" кристалл отдать золото крайне сложно, - объяснил практикующий «алхимик».
По словам Константина, суть предложений ученых Института горного дела – в использовании кавитации:
- Кавитация - это явление образования и схлопывания пузырьков в жидкости. С помощью кавитации можно разрушить кристаллическую решетку и управлять составом реагента, а затем извлечь это невидимое золото реагентом, который мы разработали. Сейчас в лабораторных условиях мы пришли к почти стопроцентной извлекаемости, то есть увеличили выход на 30-50 процентов и сравняли этот способ по результативности с цианидным (экологически опасный способ извлечения золота из упорных руд).
Ученые Института горного дела ДВО РАН уже направили бумаги на регистрацию своих идей в Роспатент и сейчас работают над тем, как удешевить такой способ добычи нанозолота, чтобы использовать его в промышленных, а не лабораторных объемах.
А открывала слэм его почетный спикер, выпускница школы Елизавета Майданова с исследованием из области нелинейных вычислений. Она поделилась своими размышлениями на тему возможных путешествий между галактиками.
До встречи на следующей «битве ученых». Всем – безграничной фантазии.
Аплодировал в пользу науки
Сергей Мингазов
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