Экспорт идей в Хабаровском крае: «Амур», еще «Амур»!

Молодежный форум «Амур», который третий год проводится на ГЛК «Холдоми» в Солнечном районе, впервые обрел статус общероссийского мероприятия. Приезжая к нам, дерзкие и амбициозные парни и девушки со всей страны не только защищают собственные проекты и осваивают технологию их продвижения.

Многие из них еще и открывают для себя Дальний Восток, и наш корреспондент Ольга Шабалина узнавала детали этих открытий.

Ой, девочки…

- Правда-правда, мы думали, что люди Дальнего Востока – такие медведи-увальни, которые из тайги выходят.

Москвичка Юстина Рябцева еще слишком переполнена впечатлениями и эмоциями, чтобы соблюдать политес в отношении принимающей стороны. Этим она и зацепила, что вот так искренне поделилась, с какими стереотипами впервые ехала почти на «край географии». Но следует признать, что, назвав нас с вами, местных жителей, увальнями из тайги, двадцатитрехлетняя девушка из столицы тут же поправляется:

- Оказалось, что здесь такие же активные ребята, которые готовы включаться во всевозможные проекты, готовы менять мир, развивать свой регион. Мне очень понравилось!

Юстина – активный участник проекта «Я – профессионал». Его идея – создание своего рода постоянно действующего моста между вузами и компаниями, нуждающимися в молодых специалистах с отличным уровнем подготовки. Ведущим учреждением высшего образования на Дальнем Востоке для этой программы выбран ДВФУ. А в регионах, в том числе и в Хабаровском крае, движение сейчас активно набирает своих амбассадоров, т.е. представителей, и будущих участников.

Мнение столичной гостьи вдвойне интересно в сравнении с тем, что рассказала пресс-секретарь форума Любовь Краснослободцева. По ее словам, были моменты, когда участники из Московской области пару-тройку дней задирали нос, но это быстро прошло.

- Это было особенно заметно на второй смене, которая называлась «Человеческий капитал». Ее участниками стали такие креативные люди с разных концов страны – Казань, Самара, Поволжье, Подмосковье. Как такового конкурса среди них не было, и я обратила внимание, что очень многие приехали с главной целью – посмотреть Дальний Восток. Они реально ожидали, что здесь медведи ходят, - делится Любовь. - Направленность смены и была – привлечение людей сюда. Я так поняла, что к моменту отъезда они избавились от ощущения, что Дальний Восток – дальний. Несколько человек в итоге решили сюда вернуться и попробовать развиваться на наших просторах, развивать свои проекты.

Главное - содержание

Три форумные смены прошли с 5 по 27 июня, объединив больше тысячи человек. Первая «Дальний Восток — территория развития» была рассчитана исключительно на наших земляков – представителей молодёжного совета ДФО, полуфиналистов и финалистов Всероссийского конкурса "Лидеры России", муниципальных специалистов по работе с молодежью, лидеров общественного мнения и всех тех, кто разрабатывает и внедряет в жизнь проекты, нацеленные на развитие Дальнего Востока. Организаторы утверждают: ни одной свободной минуты и ни одного сантиметра форумного пространства участники первой смены не теряли даром. И это не только потому, что среди них разыгрывались гранты по линии Росмолодежи. Форум «Амур» действительно заряжает на свершения!

Смена под названием «Человеческий капитал» проводилась для руководителей молодёжных организаций, молодых парламентариев, участников общественных советов при властных структурах краев, республик и областей, волонтеров с большим опытом, молодых бизнесменов, форумчан прошлых лет. И мы помним, что пресс-секретарь «Амура» назвала их всех креативными!

Финишировал форум-2018 сменой «Инженеры будущего». Да, название может показаться пафосным. На самом деле в Солнечный район Хабаровского края на нее собрались руководители всевозможных технологических объединений, организаторы и участники конкурсов «Я - инженер», победители проектов «Сириус», GenerationS, научно-технических олимпиад, молодые ученые, изобретатели, победители соревнований молодых профессионалов WorldSkills. На этой смене, как, впрочем, и на второй, уже не боролись за гранты, а думали о том, как вовлечь в практическую реализацию своих идей крупных инвесторов и региональных руководителей самого высокого уровня – настолько глобальные проекты были представлены.

- Да я бы под каждым проектом написал «одобрено, принять к исполнению», - с такой реакции начинает общение с авторами самых интересных проектов двух федеральных смен губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. – Мы с удовольствием возьмем на реализацию идеи, которые детально проработаны и способны принести реальную пользу людям. Если будем двигаться, работать, то что-нибудь дельное обязательно получится.

Планов громадьё

Резонный вопрос: что за проекты такие готовы продвигать молодые и амбициозные? Рассказать обо всех сразу у нас не получится, иначе пришлось бы издавать приличный фолиант. Но о некоторых поведаем.

Иван Мальгин из Рязани придумал способ – ни много ни мало – реабилитации людей, перенесших инсульт. Использовать для этого он предлагает не крутые технические приспособления, а… магию музыки. Вернее, игру на фортепиано.

- Это работает так: человека обучают игре на музыкальном инструменте, и в процессе специальный нейроинтерфейс (все-таки без технических штук никуда. – Авт.) будет считывать показания мозговой активности и выдавать решение – какие упражнения наиболее результативны. На основании собранных данных предполагается создать готовую методику, которая поможет больным быстрее возвращаться к нормальной жизни, - рассказывает рязанский студент.

Молодой ученый Александр Гришканич из Санкт-Петербурга, который одновременно трудится в электротехническом университете, ITMO University, компании «Лазертрек» в Сколково, холдинге «Швабе» и государственной корпорации «Росатом», представил проект «АмурГрафен». Вместе с единомышленниками он изготовил реактор из графена – самого легкого и прочного варианта углеродного соединения, проводящего электрический ток. Такой реактор способен обеззараживать воду и другие субстанции, быстро убивая бактерии и вирусы.

- Опытным путем мы установили, что графеновый реактор обеззараживает воду за 20 секунд, это рекордный показатель, - делится Александр Гришканич.

Масштабный проект «Крылья России» разработала целая группа авторов из разных регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Ивановской и Ростовской областей, Хакасии и Хабаровского края. Идея – подтолкнуть развитие малой авиации и за счет этого – внутренний туризм. Вот что говорят сами проектировщики:

- Наша страна могла бы зарабатывать в этой отрасли около 70 миллиардов рублей ежегодно, сейчас – только 14 миллиардов. Предлагаем создать управляющую компанию «Крылья России», которая возьмет на себя координацию аэродромной и аэровокзальной сети по Дальнему Востоку, а в перспективе и по всей стране.

В качестве примера ребята привели реальную ситуацию одной из участниц форума, приехавшей из Якутска. Она добиралась до Хабаровск на машине 34 часа, потратив при этом 5 тыс. рублей. Авиаперелет в одну сторону, позволяющий оказаться в пункте назначения всего за два часа, стоит в три с половиной раза дороже. Авторы «Крыльев России» утверждают, что могли бы организовать путешествие на маленьком, двенадцатиместном, самолете за 10 тысяч! И перелет занял бы 4 – 5 часов. Причем авиакомпания даже с учетом расходов на амортизацию, эксплуатационные издержки аэропортов и зарплату пилотов получила бы при этом 50% прибыли.

Я б куда-нибудь пошел…

В один из образовательных дней третьей смены представители Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке презентовали прогноз – какие профессии будут особенно востребованы Тихоокеанской Россией в ближайшие семь–восемь лет.

Экспертное мнение таково: сегодня ключевые отрасли экономики ДФО — судостроение и машиностроение, добыча угля, руды и золота, добыча и переработка нефти и газа, а также рыболовство, лесная промышленность, сельское хозяйство и туризм.

Следуя запросам резидентов территорий опережающего развития, коих на дальневосточных просторах уже восемнадцать, в АРЧК пришли к выводу, что самые большие шансы на трудоустройство сегодня у машинистов открытых горных работ и буровых установок, горнорабочих, техников нефтедобывающего оборудования, инженеров по ремонту и эксплуатации техники, станков и прочих механизмов, животноводов и ветеринаров, судостроителей, сварщиков, агрономов, логистов и специалистов туриндустрии.

Где же их взять, молодых да ранних, да еще и правильно обученных? Юлия Пицык и Елизавета Рыженкова, выступавшие с расчетами Агентства, допустили возможность интеграции в образовательный процесс тех самых ТОР, которым в идеале и нужны кадры. К тому же есть президентское поручение разработать программу по подготовке кадров для удовлетворения потребностей работодателей и инвесторов. Похожую инициативу, к слову, и привезла на Дальний Восток Юстина Рябцева из Москвы. Возможно, чиновникам в высоких кабинетах стоит просто взять ее на вооружение и не тратиться на разработку того, что уже и так практически готово.

К слову, чиновникам наверняка стоит пересмотреть и переслушать все, что родилось за три смены в Солнечном районе. К ним возникла масса вопросов. Например, жительницу Калининграда Маргариту Тимошенко, которая не просто привезла на форум проект завода, выпускающего соевое масло, а даже успела найти за шесть дней потенциальных инвесторов, шокировала позиция одного представителя власти:

- Не запомнила, к сожалению, его фамилии. Но вставали форумчане из разных городов, задавали вопросы: как работают над тем, чтобы удержать молодежь? И нам этот человек говорил, что не делали ничего такого, чтобы удержать молодежь, не делают и даже не будут делать. Еще и добавил, что это они – молодые – сами должны шевелиться, чтобы зацепиться здесь. Это странно. Если я толковый специалист, то меня с руками и ногами в другом регионе заберут! Почему надо самому здесь держаться? Создалось впечатление, что административные работники не переживают за это, не создают условия.

Мечтай, и сбудется

Конечно, при такой высокой концентрации парней и девушек с горящими глазами, да еще и в окружении романтической, хоть и не всегда приветливой, дальневосточной природы не могло обойтись без love story. И если организаторы скромно ответили на мой прямой вопрос, что вроде ничего «такого», наметанный глаз сразу выделил бравого вида рыжеволосого бородача, нежно обнимающего хрупкую брюнетку.

Интрига раскрылась просто - Ксения Любавцева и Станислав Колмаков встретились на федеральной смене «Инженеры будущего». Причем до того, как они поняли, что созданы друг для друга, был перелет в одном самолете, долгая поездка в одном автобусе. Присмотрелись только во время проведения трека (такого, скажем, интерактивного семинара) «Перезагрузка. Осознанность».

Кстати, если вы до сих пор скептически относитесь к тому, что происходит на форуме «Амур» и какие эксперты там работают с молодежью, вот вам аргумент: технологи сказали Ксении, что «её», то, что ей предназначено, придет совсем скоро. Тем самым «её» для москвички стал креативный парень из Курганской области.

Теперь созданной в окружении сказочной тайги паре остается лишь решить, где они вдвоем осядут, благо, проекты позволяют работать с ними из любой точки мира.

Свое счастье, а точнее, возможность осуществить мечту, получила участница окружной смены биолог из Хабаровска Юлия Самохвалова. Известный организатор путешествий к нетронутым уголкам дальневосточной природы Бахт Мавланов разыграл в соцсетях потрясающий приз – поездку на Шантарские острова. Для этого надо было визуализировать свою мечту, и победительнице это удалось. На форуме «Амур» учат даже таким «фокусам», позволяющим расширить рамки привычного!

- О Шантарах я узнала еще в университете, как ни странно, на парах по физиологии. Наш преподаватель как раз относился к такому кругу искушенных путешественников по Дальнему Востоку, был на Шантарах несколько раз. Он мог часами воодушевленно рассказывать о них, и мы периодически пользовались этим, когда уставали от утомительных лекций. Выжидали подходящего момента, и кто-то «случайно» выкрикивал: «Валентин Митрофанович, а расскажите лучше о Шантарах!», - раскрывает историю рождения своей мечты Юлия Самохвалова.

Хотите тоже сказку или осуществление мечты? Приезжайте на форум «Амур». Даже если вы уже не «молодежь», есть шанс выступить экспертом, они тоже нужны!

Вячеслав Шпорт:

- Да я бы под каждым проектом написал «одобрено, принять к исполнению»!

СПРАВКА:

Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» организован в 2018 году в статусе федерального. Суммарно форум объединил не менее 1100 человек.

Организатором форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи совместно с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и правительством Хабаровского края.