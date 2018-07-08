Желтый флаг, черный шар: Пляжный сезон в Хабаровском крае открыт

О ситуации в регионе с организованным отдыхом на воде мы беседуем с главным государственным инспектором по маломерным судам Хабаровского края Равилем Латыповым.

- Равиль Исрафилович, 1 июня официально открылся купальный сезон. Где в этом сезоне можно отдохнуть у воды?

- Исходя из местных климатических условий, купальный сезон в крае открывается в конце первой декады июня. Однако пляжи в крае, как правило, не обустраивают. В основном организуются места массового отдыха у водоёмов. Всего на сегодняшний день сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам освидетельствовали 5 таких объектов, четыре из них находятся в Хабаровске и его пригородах: база отдыха «Аризона» в районе п. Березовка, пруды в парке «Северный», туристический комплекс «Заимка Плюснина», а также «Экопарк» в с. Воронежское. В Комсомольске-на-Амуре безопасно провести отдых на берегу реки можно в парке «Силинский». Заявки на освидетельствование продолжают поступать. Всего на территории края, как и в прошлом году, пока планируется открыть 9 мест массового отдыха людей у воды, но это число может измениться.

- Чем должны быть оборудованы такие места?

- На каждом должен стоять спасательный пост с обученными сотрудниками. Также немаловажным является оборудование территории информационными стендами, плакатами по профилактике несчастных случаев с людьми на водоёмах, данными о температуре воды и воздуха. Опасность во время пребывания на свежем воздухе несёт не только купание, но и перегрев, солнечные удары. Поэтому должны быть предусмотрены тенты, зонтики для защиты от солнечных лучей, аптечка. На берегу, не далее 5 метров от уреза воды, через каждые 50 метров выставляются стойки, где вывешиваются спасательные круги, «конец Александрова», веревка. Так как у нас в большинстве случаев купание в водоемах опасно в силу качества воды, сильного течения, водоворотов на дне рек, то обязательно на берегу должны быть установлены таблички, предупреждающие о запрете купания. Если же пляж прошёл все проверки и соответствует требованиям специалистов Роспотребнадзора, ГИМС и купание в этом водоёме признано безопасным, то на нём тогда обязательно должны быть установлены желтый флаг-сигнал, который означает, что купание разрешено, и черный шар, запрещающий купание.

- В каких районах нет пляжей?

- В соответствии с распоряжением правительства края от 26 ноября 2015 №871-рп администрации городских округов и муниципальных районов края утверждают на своей территории перечень пляжей, мест массового отдыха населения на водных объектах. В этом году к началу купального сезона в регионе санкционированных пляжей не было. Хотя достаточно много водных объектов.

Уже несколько лет подряд специалисты Роспотребнадзора сообщают, что в Амуре качество воды не соответствует нормам по различным показателям. Кроме того, например, в Хабаровске скорость течения вдоль береговой полосы более 2 метров в секунду при безопасном значении около 5. Ещё один фактор, особенно в северных районах края, - это низкая температура воды. На морском побережье Охотского моря, Татарского пролива она не превышает +10-13 градусов Цельсия.

- Оборудованы ли пляжи спасательными постами?

- Наличие спасательных станций (постов) в местах массового отдыха населения на водных объектах, обеспечение их необходимым оборудованием и снаряжением для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на воде - это обязательные требования к пляжам и местам отдыха у водоемов. На официально разрешенных объектах, где организованы пляжные зоны, прокат лодок, катамаранов и других водных транспортных средств, собственники должны выполнять необходимые мероприятия для обеспечения безопасности своих посетителей. А это значит - организовывать посты, оснащенные средствами спасения, ставить на дежурство персонал, обладающий навыками как проведения спасательных работ, так и оказания первой помощи, обеспечивать телефонную связь с экстренными службами. Также обязательно должна быть подготовлена территория для безопасных подходов к воде, очищенное и обследованное дно и т.д.

- Но кроме организованных мест отдыха, в крае есть немало «диких», куда в жаркие дни устремляются люди.

- Любое место «дикого» отдыха на воде опасно. Я уже более 15 лет работаю в ГИМС, и за это время у нас не было ни одного случая гибели людей на организованных пляжах. Но я понимаю недовольство жителей края, которые при наличии пляжей, куда им бывает далеко добираться, идут купаться на водоемы рядом с домом. Здесь они купались еще детьми. Но в прошлом веке пляжи были прекрасно оборудованы, были медпункты, торговые точки, спортплощадки и водопровод, спасательный пост. Этим занимались, вкладывали деньги. Сегодня многое изменилось, в том числе и экология. Сегодня это стихийные места отдыха у воды, которые зачастую возникают вблизи не только жилых микрорайонов, но и нередко рядом со стройплощадками, причалами, искусственными котлованами, водоохраной зоной и др.

Можно повесить знак «Купаться запрещено», но граждане у нас не очень законопослушные, хотя речь идёт об их же личной безопасности. В летних сезон в крае ежегодно регистрируется несколько происшествий. Очень много людей приходят на реку в состоянии алкогольного опьянения. Жара, вода и алкоголь – гремучая смесь. Что самое печальное, вслед за взрослыми такие места притягивают и детей. Риск погибнуть увеличивается в разы. Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю постоянно патрулируют водные объекты общего пользования, расположенные на территории муниципальных образований региона. А например, в Хабаровске, учитывая статистику происшествий на воде, администрация города уже несколько лет подряд в четырех несанкционированных местах массового отдыха открывает посты спасателей, где дежурство несут спасатели МКУ «Центр проведения спасательных работ» администрации города и волонтеры. Такие предупредительные меры имеют положительный результат, людей тонуть стало меньше.

- Какие еще причины происшествий на воде, кроме алкогольного опьянения, бывают?

- Холодная вода – тоже один из факторов риска. Возможны судороги, которые мгновенно охватывают человека и сковывают его движение, соответственно, приводят к гибели. Если температура воздуха достаточно жаркая, а воды – холодная, то перепад температур вызовет негативную реакцию организма. Еще негативным моментом является купание на тех объектах, которые не оборудованы и не организованы для купания (обводненные карьеры, горные реки). Особая группа риска – дети, во время летних каникул они остаются без присмотра родителей и предоставлены сами себе.

- При судорогах какие советы вы бы дали?

- Чтобы избежать судорог, следует избегать купания в холодной воде. Есть общепринятые правила: при принятии водных процедур не перегреваться на солнце, не находиться долго в воде.

- По вашему мнению, почему люди пренебрегают жизненно важными правилами?

- Безопасность людей зависит от них самих. Но сегодня они меньше стали думать об этом. И, как результат, человек лишается самого дорогого - своей жизни. Зачастую в воду без присмотра взрослых бегут дети, подражая примеру родителей. Ярким примером служит случай с двумя мальчишками, которые утонули, решив искупаться в несанкционированном месте отдыха у воды.

Врезка

По данным статистики, за летний период 2017 года в Хабаровском крае на водоёмах погибло 24 человека, а за весь год - 47 человек. В этом году за последние два месяца вода унесла жизни 3 человек.

- Что нужно предпринять, если, находясь на берегу, видишь, что человек тонет, и в тоже время знаешь, что сам плаваешь плохо?

- Прежде всего необходимо вызвать экстренные службы по телефону 112 или 101. Их нужно сориентировать, объяснить, где находитесь, что происходит. А дальше попытаться помочь человеку. Есть простое снаряжение - это спасательный круг, жилет и «конец Александрова» (веревка с буями). Если люди отдыхают в том месте, где нет спасателей, то можно использовать подручные средства, верёвку, лодку.

При спасении человека важно не переоценить свои силы и трезво оценивать ситуацию, так как нередки случаи, когда утопающий был спасён, а вот сам спаситель погибал, потому что не хватило сил справиться с течением или преодолеть расстояние.

Особый акцент хочу сделать вот на чем: человеку, который не умеет плавать, это касается особенно детей, просто необходим жилет для плавания. Был случай, когда на реке купался ребёнок, рядом находились взрослые. Девочка попала в подводную яму, и никто не смог ничего сделать, ребёнка затянуло течением. А если бы она была в спасательном жилете, то эта ситуация сложилась бы по-иному

Опасны игры в воде, притапливания, ныряния и прыжки в воду в неизвестных местах. В такой ситуации можно не понять, что кому-то требуется помощь. Пока человек в сознании, он попытается позвать помощь. Здесь главное - справиться с паникой. Он будет звать на помощь, пока у него хватит воздуха в организме. Но, к сожалению, иногда паника сильнее, чем осознание. Определенное время еще человек сможет держаться на воде. Пусть даже это будет около минуты. Если вы уверены в своих силах, нужно собраться, приложить все силы и тогда вам хватит времени, чтобы его спасти.

- Сколько времени нужно на оперативное реагирование сотрудников МЧС России? Были случаи, когда успевали извлечь из воды еще живых?

- В случае происшествия, кроме общественных спасательных постов, находящихся в местах массового отдыха на водных объектах, в готовности к реагированию находятся спасатели поисково-спасательных отрядов Хабаровского края: в Хабаровске, г. Комсомольске-на-Амуре, Амурском и Советско-Гаванском районах. Время реагирования будет зависеть от того, где произошло событие. Спасатели работают в мобильном режиме на открытых пляжах в часы их работы. В остальных случаях, в зависимости от удаления и уровня доступности, прибытие экстренных служб может составлять от 15 минут до нескольких часов.

- Равиль Исрафилович, какие бы вы рекомендации дали людям, отдыхающим на воде?

- У меня рекомендации очень простые и их несложно выполнить: самое главное – посещайте только освидетельствованные места отдыха у воды. Также стоит исключить нахождение на водном объекте в состоянии алкогольного опьянения. Не купаться и не нырять в незнакомых местах, потому что эта затея может привести к травме и, как итог, – к летальному исходу. Исключить бесконтрольное нахождение детей у воды. А если взрослые выходят к водоемам организованно семьями или с друзьями, лучше брать с собой подручные средства спасения: круги, жилеты и внимательно следить, где и чем заняты ваши дети. Если же у вас есть лодка, катер или гидроцикл, то необходимо помнить, что перед тем как управлять маломерным судном, необходимо пройти соответствующее обучение, получить удостоверение на право управления им. Маломерное судно должно пройти регистрацию, техническое освидетельствование, быть укомплектованным средствами спасения. А во время поездки не стоит пренебрегать простым правилом: каждый человек на лодке или водном мотоцикле должен быть в жилете. Вода не прощает ошибок. Безопасного вам лета!

Врезка

Основные правила безопасности на воде:

- купаться и загорать старайтесь только в оборудованных зонах отдыха и пляжах;

- не оставляйте детей без присмотра;

- если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса;

- находиться в воде не более 15-20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги;

- после купания необходимо насухо вытереть лицо и тело;

- нельзя нырять с мостов, пристаней, даже в тех местах, где ныряли прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды или было что-то брошено в воду;

- прыгать с берега в незнакомых местах категорически запрещается;

- нельзя заплывать за буйки, так как они ограничивают акваторию с проверенным дном – там нет водоворотов;

- если вы оказались в водовороте, не теряйтесь, наберите больше воздуха в легкие и погрузитесь на глубину, сделав сильный рывок в сторону, всплывите на поверхность воды;

- нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, чтобы вернуться к берегу;

- если вы почувствовали усталость, не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега, «отдохните» на воде, лежа на спине или спокойно расправив руки и ноги;

- опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду и заводить на глубину не умеющих плавать;

- если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, надо плыть вниз по течению под углом, приближаясь к берегу.

Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения!

Также инспекторы ГИМС обращаются ко взрослым с убедительной просьбой провести с детьми беседы об опасности купания в необорудованных местах.

Телефоны вызова экстренных служб: пожарно-спасательная служба «01» или «101», единый номер вызова экстренных служб «112»!

Подготовила Светлана Шкроб

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