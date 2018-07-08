Смотрите, кто ушел: Зампред «по Комсомольску» досрочно завершил контрактные обязательства

Хабаровский край покинул экс-заместитель председателя правительства по вопросам развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков. Он уехал в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию, сдав свои дела в регионе. В багаже Дмитрий Анатольевич увез благодарность губернатора Вячеслава Шпорта за работу, проделанную по реализации Долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

«Дмитрий Анатольевич обратился ко мне с такой просьбой, и я ее удовлетворил. Могу заверить, что это не было спонтанным решением в правительстве края. Он в первую очередь был приглашен мной как проектный менеджер, с задачей сформировать систему управления Долгосрочным планом, помочь наладить работу на стартовом этапе. Эта задача выполнена.

Все основные объекты плана спроектированы, обеспечены финансированием, началось реальное строительство. Город постепенно преображается. Первые объекты, очень значимые для комсомольчан, мы уже ввели в эксплуатацию.

Я благодарен Дмитрию Анатольевичу за проделанную работу! С другой стороны, он приобрел здесь огромный опыт, и я желаю Дмитрию Анатольевичу использовать его на благо Дальнего Востока и Хабаровского края в дальнейшей карьере.

Убежден, впереди его ждет новая полезная для нашей страны работа. Со

своей стороны я ответственно заявляю, что работа по комплексному

развитию Комсомольска-на-Амуре продолжится, поручение Президента

России будет выполнено», - отметил губернатор Вячеслав Шпорт в минувшую пятницу, когда все решения были уже приняты.

Сам Дмитрий Волков встретился за день до отъезда с пулом хабаровских журналистов и поделился с ними некоторыми мыслями. Наиболее интересные фрагменты беседы, записанные нашим специальным корреспондентом, мы публикуем в сегодняшнем выпуске газеты.

«Это не мои результаты»

- То, что достигнуто по плану развития Комсомольска, - это не мои результаты, это результаты работы огромного коллектива: муниципалитетов, региона, полпредства, федеральных органов власти, администрации Президента РФ.

В инвестиционной сфере – 27 из 27 объектов плана обеспечены финансированием, основные из них - на этапе строительства, 7 уже сданы в эксплуатацию.

В области промышленности это 30% роста оборота основных предприятий города, нет рисков для ведущих заводов - АСЗ и «Амурметалла».

В демографии на 18% снизился миграционный отток. В сфере связи - плюс 100 базовых станций, плюс 6 новых базовых станций. Это лучший Интернет в Хабаровском крае. Полное обеспечение связью дороги до города из Хабаровска, по крайней мере по МТС. В транспорте - дорогу передали в федеральную собственность, с 2019 года резко улучшится содержание и скорость ее реконструкции. Проект транспортного узла на базе железнодорожного вокзала из идеи перешел в проектную стадию.

В инженерии - создан газопровод, позволяющий газифицировать площадку «Парус» ТОР «Комсомольск» и прилегающие жилые массивы. В жилищном строительстве: вместо одного дома за счет долевого строительства и всего остального жилищного строительства за счет бюджета - два застройщика и десяток перспективных проектов, в том числе 18-этажный дом на улице Первостроителей.

«Я получил эту роль»

- Когда пришел, основная проблема заключалась в том, что план был, а практических механизмов его реализации не было. Твердого финансирования не было, полноценного включения федеральных ведомств и госкорпораций в развитие промышленности города не было.

Моя роль заключалась в том, чтобы сформировать из плана работающий проект. То есть создать систему управления долгосрочным планом, администрировать работу коллег по подготовке проектов к стройке, по приданию конкретных форматов работе по загрузке промышленных предприятий, по входу в бюджетный процесс, деньги надо было изыскать в федеральном, краевом и местном бюджетах.

При этом я должен был сделать это так, чтобы все могло работать без меня. Оценка моей работы - это оценка губернатора, так как я работал на него, находясь в аппарате правительства и коллег. Оценка в целом положительная. Два благодарственных письма, много очень теплых встреч, сообщений и звонков получил, когда стало известно об уходе, кто-то благодарит, кто-то сожалеет.

Я отработал честно, с полной отдачей, почти без выходных. Из 408 рабочих дней 259 провел в командировках. И сегодня, пока я в крае, хоть и в отпуске, доработаю день, доведу намеченные дела до конца.

«Поставлен на рельсы»

- Позиция профильного зампреда по Комсомольску-на-Амуре была нужна на этапе формирования Долгосрочного плана. Сейчас план - это уже не просто план, а самодостаточный проект, который по всем параметрам уверенно «поставлен на рельсы».

Проектная документация по основным проектам есть и прошла государственную экспертизу, и, что крайне важно, объекты обеспечены финансированием. На ряде объектов началось строительство, часть объектов - на этапе проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика. 7 объектов уже сданы в эксплуатацию.

Разработаны все необходимые «дорожные карты», существуют графики, система координации и мониторинга. Управленческая модель сформирована, продемонстрировала работоспособность и далее может с успехом применяться.

Более того, изначально по решению губернатора я выстраивал систему так, чтобы она могла работать независимо от меня. На сегодняшний день необходимость в отдельном высокоуровневом проектном менеджере по управлению Долгосрочным планом развития Комсомольска-на-Амуре, на мой взгляд, отпала, а значит, Хабаровскому краю незачем тратить деньги на его содержание. Это обычная мировая и российская практика.

В дальнейшем, мне кажется, что его реализацию будут курировать в части индустрии – краевое министерство промышленности и индустрии, а в социально-экономической составляющей – минэкомразвития региона.

«Я не был назначен из Москвы»

- Как встречают нового человека? Первое: пришел пилить бюджеты. Когда становится ясно, что нет, второе предположение, перерастающее в уверенность: пришел пилить ножку стула старшим товарищам.

То, что можно просто прийти на проект, сделать свое дело и с накопленным опытом пойти дальше, что такой способ в мире и считается эффективным, что опыт и горизонтальные связи в регионе гораздо большее богатство, несопоставимо большее, чем мифические бюджеты или должности, не кажется правдоподобным. Вот что надо менять. Пока так привыкли думать, хорошо жить не будем.

Я не был назначен из Москвы. Меня пригласил на работу лично по итогам собеседования Вячеслав Иванович Шпорт, после выступления на предпринимательском форуме в октябре 2016 года.

Цель - добавить недостающие в крае компетенции и сформировать систему управления Долгосрочным планом. Срок контракта - до выполнения, но не далее сентября 2018 г.

Предположение некоторых людей о том, что со мной кто-то борется как с перспективной политической фигурой, выживает из Хабаровского края, пытаясь сформировать образ фантазера, считаю бессмысленным.

«Этому ни в каких университетах не научат»

- Я надеюсь использовать накопленный за неполных два года бесценный опыт и дальше приносить пользу Дальнему Востоку, Хабаровскому краю и, конечно, Комсомольску-на-Амуре. Уникальность моей позиции заключалась в том, что я смог погрузиться во все аспекты работы власти на муниципальном, региональном и, что особенно важно, федеральном уровне, научился взаимодействовать с общественными институтами и с законодательными органами.

О таком широком опыте с возможностью дойти до деталей в каждом аспекте можно только мечтать. Я бесконечно благодарен коллегам по правительству, администрации города Комсомольска, Комсомольского, Солнечного и Амурского районов. Каждый из них уникален и, если дать себе труд участвовать в происходящем со всем вниманием и уважением, с открытыми глазами, можно почерпнуть очень много, что я и делал.

В первую очередь благодарен губернатору Хабаровского края, которого осмелюсь считать своим наставником. Не побоюсь этого слова, впитывал многочисленные рассказы губернатора о прошлом и настоящем Комсомольска и Хабаровского края. Они бесценны для понимания того, что происходит в Хабаровске и на Дальнем Востоке, этому ни в каком университете не научат.

Я благодарен, что он одобрил мое участие в конкурсе "Лидеры России", на котором, защищая цвета Хабаровского края и Комсомольска-на-Амуре, я стал победителем и далее - на программу развития кадрового управленческого резерва.

В некотором смысле за неполных два года Вячеслав Иванович, наставлением и временами жесткой критикой, дал мне больше опыта, чем, возможно, я получил за всю предыдущую жизнь, и это я запомню. Кроме того, у меня здесь остается много друзей и единомышленников, на которых я всегда могу положиться, а они, в свою очередь, могут положиться на меня. Это крайне важно для будущей работы.

«Прямо народная стройка»

- Инженерная школа в Комсомольске - это самый сложный пока объект. Все системные сложности, которые у нас есть в инвестиционном процессе с бюджетным финансированием, в нем проявились. Это и позднее поступление федерального софинансирования в связи с особенностями бюджетного процесса, и погодовое планирование, когда деньги дают в сентябре или вообще в декабре, а выполнить надо годовой план тоже в декабре. И лотерея 44-го федерального закона, явно не учитывающего актуальные особенности практики строительства у нас, которая в случае Инженерной школы принесла далеко не лучшего подрядчика.

И все же я уверен, школа будет построена. По предложению членов правительства, имеющих опыт работы в наводнение 2013 года, и муниципалитета сейчас начался совершенно беспрецедентный этап: работа с привлечением добровольцев, волонтеров с промышленных предприятий, студенческих отрядов. Прямо народная стройка.

Я такое в первый раз увидел в своей жизни. Конечно, это коллегам предстоит делать не авралом, а организовывая все как положено, по закону, с соблюдением техники безопасности и всех наших установленных порядков. Важно не допустить того, чтобы кого-то принуждали работать, нужны только добровольцы, подрядчику важно все оформить правильно, все юридические взаимоотношения, заказчику - не допустить, что если работы сделал доброволец, это было незаконно оплачено подрядчику.

Я специально проехал в начале предыдущей недели в Комсомольск и все с коллегами подробно проговорил, все поручения дал. Уверен, они все выполнят, а минстрой края проконтролирует. На сегодня у меня уверенность, что объект муниципалитет "вытянет".

«Многое даст всходы»

- В своей работе я не ограничивался только Долгосрочным планом, хоть это был мой единственный функционал в правительстве. Весь свой опыт и знания я оставил здесь, в Хабаровске и Комсомольске. Уверен, многое даст всходы и принесет пользу.

Мне не удалось убедить коллег создать стройную систему работы с бюджетными инвестициями, основанную на концентрации компетенций, так называемого единого заказчика. У нас сейчас 12 заказчиков в плане работает, это много, заказчик - это основной инструмент управления. Я надеюсь, коллеги в правительстве Хабаровского края мои аргументы все же додумают и правильные выводы сделают.

Мне не удалось всерьез запустить работу с землячествами, с теми, кто из Комсомольска уехал в другие места жить. Это гигантский и бесценный ресурс для поиска тех, кто в Комсомольске нужен. Возвращение приняло уже характер ручейка, и этим надо управлять. Это и продвижение интересов города, и краудфандинг. Это мировая практика, очень важно. Надеюсь, коллеги работу подхватят, у нас даже распоряжение правительства по этому поводу есть. Я это почувствую уже как член этого комсомольского землячества и бывший комсомольчанин.

И последнее, пожалуй. Я не успел воспитать помощника из состава молодежного правительства. Об этом я сожалею больше всего, поздно взялся. Молодежь должна чувствовать свою значимость и полезность, она должна понимать, что никто за кресло до посинения в пальцах не держится и все возможно. Возможно все.

Хотя просто и сладко не будет и придется учиться держать.

Мысли отставника записал

Сергей Мингазов