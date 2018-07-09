В Хабаровске зоозащитница около трех часов простояла с плакатом возле консульства КНР

Хабаровск присоединился к мировому протестному движению зоозащитников, направленному против фестиваля собачьего мяса в китайском городе Юйлинь. Во время мероприятия продавцы на глазах у посетителей с детьми забивают четвероногих друзей человека и готовят из них различные блюда. Каждый год на фестивале умирает около 15 тысяч собак.

Возле здания Генерального консульства Китайской Народной Республики в дальневосточной столице зоозащитница Евгения Фирстова организовала одиночный пикет. Три часа она стойко простояла с плакатом в руках, несмотря на комаров и облако мошки. Мимо шли простые хабаровчане, сотрудники консульства, которые были удивлены, что у них в стране есть такой живодерский фестиваль. На плакате фотографии с фестивальными сценами.

- На нем не просто убивают, а садистки пытают животных, да еще и при детях. Есть поверье, что мясо собаки будет вкуснее, если оно пропитается адреналином. Например, псов повара живыми бросают в кипяток. Многие любят зажарить собачку живьем. У живых режут брюхо, с живых сдирают шкуру, - рассказала неравнодушная хабаровчанка. – Я хочу привлечь внимание общественности к этой проблеме, так, чтобы люди знали, что происходит рядом с нами. Парадокс заключается в том, что Америка знает, Европа знает, а дальневосточники не имеют никакого представления об этом. Кстати, жители Поднебесной против этого фестиваля. Китайские зоозащитники выступают с протестами, скупают животных у торговцев собаками.

Ежегодно появляется информация, что китайские власти собираются запретить фестиваль, однако воз, как говорится, и ныне там. По словам Евгении, это слишком большие деньги. Город Юйлинь потом целый год на них живет.

- Власти этого города утверждают, что фестиваль - традиция. Традиция - это куличи на Пасху есть. А то, что происходит в Юйлине, - самое обыкновенное живодерство, - уверена Евгения Фирстова. - Бросить животное в котел с кипятком, смотреть и ржать над ним - это традиция? Это просто садизм.

Поклонники употребления в пищу собачьего мяса верят, что оно защищает от злых духов, а китайские врачи рекомендуют есть его для улучшения потенции. Но традиционная медицина предупреждает: много собак болеет бешенством, подхватить болезнь через кусок мяса проще простого.

Собак везут из разных уголков Китая несколько дней в тесных клетках. Их не кормят сутками, чтобы ослабли и не сопротивлялись. Для таких китайцев собака не друг, а товар. Считается деликатесом съесть чью-то домашнюю собаку, поэтому ловкачи воруют питомцев у хозяев с одной целью - убить, освежевать и приготовить.

Некоторые торговцы выращивают собак самостоятельно, другие скупают животных в близлежащих деревнях, а затем перепродают их на рынке. Один из перекупщиков рассказал, что он ежегодно продает на фестивале по 70-80 собак, килограмм собачьего мяса стоит 4 юаня.

При маньчжурской династии Цин в Китае действовал запрет на употребление собачьего мяса государственными чиновниками. Связано это было с тем, что у кочевых маньчжуров собака традиционно считалась другом. Однако после падения империи потребление собачьего мяса снова выросло. Во время гражданской войны и последовавшего за ней голода в Китае ловили и употребляли в пищу даже бродячих и больных собак. При Мао Цзэдуне домашние животные, в том числе и собаки, были объявлены буржуазным пережитком, в результате чего они практически исчезли из городов, и встретить их можно было только в сельской местности.

Но уже в девяностые годы XX века вернулась мода на собак как на домашних животных и компаньонов. Они стали символом благополучия и процветания. Животные дорого стоят, и за них приходится платить большой налог, так что позволить себе содержать их может далеко не каждый.

Кстати, экспортируют собак и хабаровчане. Правда, не дворняжек, а породистых. Говорят, что это выгодно. Богатые китайцы дистанционно выбирают себе щенка, присылают в Хабаровск своего посредника, который ведёт переговоры. За тридцать тысяч рублей можно купить коротколапого малыша в Хабаровске, а в Пекине продать его в пять раз дороже. По частоте вывоза за границу нет никаких ограничений, хоть каждый день турист может вывозить с собой до двух животных.

Юрий Вязанкин