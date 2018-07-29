Чтобы помнили в Хабаровске: Новая жизнь корабля-призрака

Вторую молодость подарят боевому катеру-ветерану хабаровские корабелы. Памятник морякам-амурцам — «Бронекатер-302», спущенный со стапелей без малого 75 лет назад, готовы отремонтировать судостроители дальневосточной столицы.

О необходимости реконструкции легендарного корабля напомнили активисты Хабаровского общества охраны памятников истории и культуры. Их обращение в правительство края поддержало министерство промышленности и транспорта. Готовность выполнить комплекс необходимых работ выразили хабаровские судостроители и работники 179-го судоремонтного завода.

Одна из главных проблем заключается в том, что в силу непонятных причин памятник оказался бесхозным. Он не стоит на балансе ни у муниципальных властей, ни у краевых властей. Поэтому, как сообщается на сайте правительства края, комплексного подхода к его содержанию нет. Однако в региональном минпроме признают: необходимость восстановления катера очевидна. «Наша задача - дать памятнику вторую жизнь на законных основаниях с проведением его комплексного ремонта и благоустройства территории», - подчеркивает Богдан Мусянович, заместитель министра промышленности и транспорта края по инфраструктурным проектам.

Исправить парадоксальную ситуацию должны будут органы исполнительной и законодательной власти. А пока решается статус корабля-памятника, к восстановлению мемориала предполагается привлечь наряду со специалистами волонтеров - молодежь и общественность.

Вместе с тем нужно отметить, что попытки капитального ремонта «Бронекатера-302», участвовавшего в военных походах, предпринимались неоднократно на протяжении последних лет. Так, сообщалось о намерении активистов хабаровского отделения Общероссийского движения поддержки флота выполнить корпусные работы, обновить мачту, флагшток, заменить проржавевшие внутренние переборки, восстановить прохудившуюся палубу и стены рубки. Помимо того, специалистам ТОГУ была заказана экспертиза, чтобы выяснить причины растрескивания бетонного постамента – символической волны, поддерживающей катер.

В этом году корабль отметит свое 75-летие. Он был построен в декабре 1943-го, а в 1944-м спущен на воду. Экипаж «Бронекатера-302» участвовал в боях на реках Белоруссии: Пина, Припять, Ясельда, при освобождении городов Пинск, Лунинец и других. В январе 1945-го нес вахту на реке Западный Буг, в апреле был переброшен на берлинское направление для участия в прорыве обороны врага. Пройдя реку Одер, команда 302-го встретила День Победы под стенами Рейхстага, на реке Шпрее. После войны судно первое время состояло в составе Дунайской военной флотилии, а 4 июля 1969 года было передислоцировано на Дальний Восток. К 30-летию разгрома немецко-фашисткой Германии «Бронекатер-302» было решено поставить на вечный якорь, тем самым воздав память подвигам речников, в годы Великой Отечественной войны защищавших свободу нашей родины.

Алексей Маркеев