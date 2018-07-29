Общество
Хабаровск: Семь «Я» с корейским акцентом
С русским бытом познакомятся студенты из Южной Кореи, приехавшие в Хабаровск по программе молодежного культурного обмена
Гости из Республики Корея прибыли в дальневосточную столицу на несколько дней. Программа обмена предусматривает их проживание в русских семьях. Для небольшой группы студентов, их приехало семь человек, запланированы экскурсии по Хабаровску с посещением музеев и учебных заведений города. Кроме того, им покажут Центр патриотического воспитания и мемориальный комплекс площади «Город воинской славы», другие достопримечательности. Также для иностранных гостей подготовлены выезды в зоосад имени Сысоева и на туристический комплекс «Заимка».
Как рассказала Татьяна Иванова, начальник управления международных связей администрации Хабаровска, приехавшие к нам на каникулы корейские студенты получают разные профессии, но все они изучают русский язык. Именно поэтому молодые люди вошли в международную программу молодежного обмена. Она действует уже 22 года, и за это время ее участниками стали 130 старшекурсников с обеих сторон.
С ответным визитом хабаровских студентов, изучающих корейский язык, в Пусане ждут осенью. Они поселятся в корейских семьях и получат возможность не только отточить свои языковые навыки, но и лучше понять традиции Страны утренней свежести, как называют Корею.
Елена Бехтер
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