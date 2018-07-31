Ситуация в Хабаровске: Все не так уж и плохо ?!

В Хабаровске подземный переход, на который угроблено 725 миллионов рублей, все так же затапливает.

Обновленный подземный пешеходный тоннель на железнодорожном вокзале станции Хабарвоск-1 по идее должен способствовать удобному и безопасному перемещению законопослушных граждан свободной России от привокзальной площади на перроны и далее-на улицу Ухтомского.

Увы, реальность оказалось иной от нарисованной в воображении больших и маленьких (городских, краевых, железнодорожных) руководителей радужной картинке. По словам очевидцем, в сильный дождь потоки воды в переходе на улицы Ухтомского лились по стенам. Увы, лично это не видел. Зато видел характерные разводья на полу и по бокам, вдоль стен, на месте высохших луж – мелкая, почти дисперсная пыль. Сырость из перехода до улицы Ухтомского никуда не делась. Последние дожди, что шли несколько дней, выявили проблему на этом отрезке подземного перехода. Затхлость и запах сырости в нем особенно чувствуется в ненастную погоду, несмотря на многочасовую работу «тепловой пушки».

Что вновь поднимает вопрос о качестве гидроизоляции. Именно затоплениями в любой дождь и страдал старый, еще советской постройки, подземный туннель. Предсказываю, что спустя некоторое время участок перехода опять будет закрыт на ремонт и переделку. Сколь-сколько миллионов рублей на это дело будет опять угроблено?! Учитывая, что до отделки и реконструкции выхода на улицу Ухтомского, стоимость работ по реконструкции подземный пешеходный тоннель на железнодорожном вокзале составлял 640 миллионов рублей, как-то хочется задать извечно русские вопросы: «Кто виноват? Что делать?» с продолжением темы в стиле сельского хозяйств. Это когда копают, а потом сажают.

Но не все так плохо в подземном переходе, есть и приятные мелочи. Автоматика эскалаторов работает исправно: нет пассажиров они стоят, экономя столь дефицитную в нашем регионе электроэнергию. Как только нога пассажира приблизилась к ступеньке, механизм запускается и лента поползла. Надо признать, что в публикации «Комендантский час и пути для избранных» (Молодой дальневосточник XXI век № 21 , 13-20 июня 2018 г.) мы ошиблись. Электроподъёмники для инвалидов смонтированы на все, без исключения платформы. А вот объёмный багаж спотыкаясь о ступеньки, вокзальные грузчики по старинке волокут на тележках. Как и детские коляски, что по габаритам не вмещаются на эскалатор, люди на руках поднимают по лестнице. Какой-такой устаревший пандус в 21 веке?! Только эскалатор, только высокие технологии! Тем более, нет больше миллионов на доделку.

К тому, что происходит сейчас вокруг пассажирского туннеля в частности и в общем в ситуации вокруг и внутри железнодорожного вокзала станции Хабаровск-1 как никогда подходят слова человека эпохи. Легендарную фразу "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность", описывающую состояние на железных дорогах страны, произнес в 30-х годах прошлого века нарком путей сообщения Лазарь Каганович. Похоже, ничего не изменилось…

Эдуард Попов

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