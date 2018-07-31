Обмен опытом в Хабаровске: Нет прекрасней одёжи, чем здоровая кожа

Этой публикации могло не быть, если бы не инициатива Марка Ивановича Аршинского – главного врача Хабаровского краевого кожно-венерологического диспансера, заслуженного врача России. Он предложил редакции встречу с двумя профессорами, которых он же пригласил для обмена опытом, для получения новых знаний коллективом своей клиники. Знакомьтесь. Соколовский Евгений Владиславович – заведующий кафедрой дерматовенерологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, профессор, доктор медицинских наук. Матушевская Елена Владиславовна – профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук. Разговор получился весьма специфический, но полезный.

Корр.: Скажите, пожалуйста, какой вам интерес в этих поездках?

Соколовский: Это моя работа и моя обязанность. Я работаю в медицинском вузе, задача которого - заниматься подготовкой молодых врачей и совершенствованием врачей со стажем. Второй момент. Я участвую в разработках современных клинических рекомендаций, на которых в современных условиях основана вся работа врача. И если буду писать, не понимая, как реально на практике обстоит дело, то не напишу хорошие рекомендации.

Корр.: Вас многие регионы приглашают или Хабаровский край избранный?

Соколовский: Приглашают те регионы, где главные врачи дружат с головой.

Корр.: Это не для печати?

Соколовский: Это для печати. Потому что головы у всех разные. Есть разное понимание главными врачами того, насколько нужно такое общение. Можно формально провести обучение силами местных специалистов. И отчитаться, что все хорошо. А можно постараться привлечь людей из другого места. Елена Владиславовна работает в Москве, я в Санкт-Петербурге – это разные школы. Обмен знаниями между школами не должен прерываться. Нельзя вариться в своем горшке до бесконечности.

Матушевская: Обмен знаниями не должен прерываться не только между центральными школами, но и между центром и регионами. Мы общаемся с коллективом не в форме лекций, не в форме докладов, а в форме «Школы практического врача». В таком формате, где общение без официоза, без трибун, разделяющих врачей и лекторов, пользы больше.

Аршинский: Моя задача – пробудить у коллектива желание учиться, вникать в проблемы и понимать их с академической точки зрения, чтобы потом применять в практической работе. На это я нацеливал и лекторов, и аудиторию. Потому что сегодня, к сожалению, страдает базовая подготовка молодых специалистов. Иногда приходится начинать с самых азов и подниматься до актуальных вопросов.

Корр.: Как вы оценили аудиторию?

Соколовский: Мы здесь не первый раз, знаем аудиторию. Есть с чем сравнить. У нас с Еленой Владиславовной с начала года прошло уже пятнадцать таких мероприятий в разных регионах России. Здесь врачи грамотные и интересующиеся. После занятий многие подходили с вопросами и уточнениями. А есть регионы, где после занятий никто не подходит с вопросами.

Корр.: Чему сегодня учили, как вы говорите, грамотный народ диспансера?

Соколовский: Первая часть была посвящена вопросам ведения пациентов с атопическим дерматитом как одним из проявлений аллергических заболеваний кожи. Атопический дерматит встречается и у взрослых, и у детей. Это сложный процесс, который может быть мучительным для пациента – зуд, изменения кожи и т.д. Поскольку заболевание генетически детерминировано, вопрос не стоит о том, что человек вылечится. Нужно найти такую программу ведения пациента, которая повысит качество его жизни и облегчит страдания.

Как показывают современные достижения науки, можно, начиная с детского возраста, уже пытаться предпринимать такие меры, чтобы развитие заболевания либо получило отсрочку, либо его течение было более мягким. Вот об этом мы и рассказывали.

Матушевская: Мы говорили об инновациях.

Соколовский: Да, об инновациях, о современных препаратах, которые есть для ведения пациента, и о том, как можно вести профилактику, начиная с детского возраста.

Матушевская: Говорили о долгосрочном контроле течения болезни.

Аршинский: Наши заболевания все хронические, никуда они не уходят. И, как правило, большинство взрослых боятся иметь детей, думая, что и они будут так же болеть. Сегодня мы разбирали эту ситуацию с точки зрения генетики. Причем сегодня уже столько атопиков, что высока вероятность, когда два атопика создадут семью. Генетическая предрасположенность здесь уже не на пятьдесят, а на восемьдесят процентов.

Соколовский: В зависимости от того, с каким набором провоцирующих факторов встретится их малыш и с чем он будет встречаться дальше, будет зависеть, проявится ли заболевание, в каком возрасте и в какой форме по степени тяжести. Так вот сейчас мы можем профилактировать развитие более тяжелых вариантов.

Корр.: И что в этом нового вы предлагаете?

Соколовский: Сам подход новый, ведь до этого никто не занимался профилактикой атопического дерматита. Считалось, что невозможно. А поскольку сейчас мы знаем механизм нарушения функций кожи, свойства кожного барьера, состав микробиома кожи, связи микробиома кожи и микробиома кишечника, влияние этих изменений на течение болезни, то у нас есть и методы профилактики. Есть препараты, которые позволяют, начиная с самого раннего детства, даже начиная с беременности женщины, профилактировать то, что может быть у ее ребенка.

Корр.: Препараты наши или импортные?

Соколовский: Сначала были импортные, а сейчас уже отечественные, которые более доступны в цене. Причем наши препараты с некими особенностями, которые делают их предпочтительнее. Об этом мы тоже рассказываем. Ведь фармакология за последние годы достигла удивительных успехов. И новые препараты имеют меньше побочных эффектов, более эффективны – просто надо знать об этом.

Корр.: А пациентам как обо всем этом узнать?

Матушевская: В поездках мы задаем такой вопрос: как обучают пациентов? Есть ли для них своеобразные школы? В большинстве регионов их нет. А в этом диспансере есть. Здесь не только приглашают пациентов на занятия, но к некоторым даже ездят. Но, как я поняла, не всегда результативно. Нет мотивации у пациентов заботиться о своем здоровье и выполнять полученные рекомендации.

Соколовский: А теперь она появилась. Просто многие пациенты не знают, что сейчас профилактика возможна.

Матушевская: Вообще-то о ней должны знать гинекологи и педиатры. Но спросите, кто из них знает о профилактике атопического дерматита на ранних стадиях? Ответа не услышите. Ребенок, который только что родился, он же не в нашей области, он наблюдается у педиатров, а беременная женщина наблюдается у гинекологов. Там надо начинать профилактику.

Аршинский: Это междисциплинарное взаимодействие медицины.

Соколовский: Беременная женщина в последние три месяца должна начать прием препаратов для профилактики, чтобы у ее ребенка вероятность развития атопического дерматита была меньше. Кто должен сказать ей об этом? Не дерматолог.

Корр.: Марк Иванович, любой человек может обратиться в ваш диспансер и пройти обучение через вашу школу?

Аршинский: Конечно. Мы вообще предлагаем периодически проходить обучение в этой школе всем атопикам. Атопики появляются в детском возрасте, и мы предлагаем обучение их родителям. К сожалению, родители проявляют пассивность или слишком заняты, что не позволяет врачам вести ребенка по жизни. Это проблема родителей, проблема семьи. Еще нюанс: назначили атопику лечение двадцать лет назад, и он пользуется им, пытаясь добиться результата на том, что уже не дает эффекта.

Корр.: А у нас нет ответственности родителей за пассивность.

Аршинский: Никакой ответственности! Так же, как и при врожденном сифилисе – никакой ответственности.

Соколовский: Второй темой был псориаз. Псориазом в стране болеют 2-3 процента населения – это много.

Корр.: И в крае так же? Количество больных растет?

Аршинский: Да, в крае примерно так же.

Матушевская: Мы не можем говорить о росте заболевания – статистика не дает таких данных.

Соколовский: Тяжелобольных становится больше. А тяжелые формы – это поражения суставов, которые иногда поздно диагностируются именно как псориатические. Сначала думают о других вариантах и лечатся у ревматологов. Так вот: сейчас появились препараты, которые позволяют не только мазями, но системно (то есть назначаемые внутрь или инъекционно) лечить пациентов с такими тяжелыми формами псориаза. Эффект удивительный! Пока человек получает препарат, у него нет проявления заболевания. Как только прекращает – оно возвращается. То есть он должен находиться на постоянной терапии. Но и цена тоже удивительная.

Корр.: Это импортные препараты?

Соколовский: Да, импортные. Отечественные препараты скоро начнут производить в Санкт-Петербурге, которые будут дешевле, но все равно не три копейки. Цена лечения – десятки (на месяц) и сотни (на год) тысяч рублей.

Корр.: А их нельзя включить в льготный список жизненно важных лекарств?

Соколовский: Они включены в льготный список. Для практического здравоохранения их применение было бы здорово, но на всех больных денег не хватит.

Аршинский: У нас в Хабаровском крае тридцать человек получают эту дорогую терапию в нашем учреждении совершенно бесплатно. Это очень большой прорыв, потому что еще три года назад таких пациентов было всего восемь. Первое время люди даже теряются от эффекта высокотехнологичной помощи - наступает такое улучшение, что они становятся другими людьми. При суставном синдроме псориаза они же обездвижены. Молодые люди иногда бывали на грани суицида. Фактически инвалиды. А тут такое преображение. И я думаю, что государство найдет возможность все больше и больше проводить такую терапию.

Соколовский: Наука не стоит на месте. Пятнадцать лет назад появились первые моноклональные антитела, а сейчас появляются таблетированные препараты для лечения серьезных поражений при псориазе, которые по цене будут значительно ниже. Мы сегодня как раз и говорили об этих самых новых препаратах. Это то, что люди могут получать амбулаторно. У врачей в регионах еще нет опыта работы с таблетированными препаратами. Во всем мире только пятилетний опыт их применения, в нашей стране – меньше года. Но я думаю, с учетом того, как быстро Хабаровский край внедрил биологическую терапию антителами, видна заинтересованность докторов в использовании современных методов лечения, то и таблетированный препарат лечения больных псориазом тоже может быть быстро внедрен. Для огромного региона с удаленностью пациентов от врача-дерматолога это очень удобный вариант лечения.

Аршинский: В любом районе края есть больные, нуждающиеся в таком лечении. У нас только в листе ожидания около шестидесяти человек, а там далеко не все. Причем мы берем самых тяжелых больных. А надо брать на лечение и тех, кто еще не стал инвалидом.

Матушевская: Раньше подходы были другие. Появился псориаз, и врач говорил: не трогайте его, не лечите. Чем меньше трогаешь, тем лучше. А сейчас по-другому: как только он появился, надо применять активные методы.

Соколовский: Да, подходы меняются, потому что появились активные препараты, а раньше нечем было лечить.

Аршинский: Мы сегодня говорим о возможности донести информацию до пациентов и о возможности их выбора. Большинство врачей об этом не говорят. А я всегда их настраиваю: вы не смотрите в кошелек пациента! Кто-то не может позволить себе такое лечение. А кто-то может. Но для этого люди должны знать. Заставить человека лечиться мы не можем. А рассказать о возможностях и вариантах лечения обязаны.

Матушевская: Иногда безразличие человека к болезни появляется от того, что попал не к тому доктору, который говорит, дескать, помажься и пройдет. А ведь можно попытаться убедить пациента. И вот здесь наша задача – взрастить таких докторов, которые были бы большими знатоками своего дела, неравнодушными к пациентам.

Корр.: Задача-то сложная… Люди стали равнодушнее… И врачи в том числе.

Аршинский: А кто говорит, что легко? По моим наблюдениям, как делится персонал лечебного учреждения? Треть врачей хочет больше знать и пытается внедрить в практику что-то новое. Треть врачей работает нормально, но без взлетов. Треть врачей всем и всегда недовольна. А десять процентов – это управленцы. Получается плохая статистика. Тридцать процентов тащат на себе остальные шестьдесят. Это факт! Потому что сегодня качество знаний резко отличается от прежнего. Психологическое общение с больными другое. Виноваты врачи? Виноваты.

Соколовский: Потому что стал другим прием в медицинские вузы: не реальное испытание, а виртуальные баллы. А если ты имеешь хорошие баллы, но душой не способен быть врачом? Если ты не способен сострадать? Какой ты, к чертовой матери, врач? Зачем тебе занимать место в этом вузе? Поэтому потом все это и выливается в тридцать процентов озлобленных против всего и тридцать процентов равнодушных.

Матушевская: У меня оптимистичнее взгляд. Да, жизнь стала совсем другой. Но молодежь настолько образованна, настолько талантлива, как никогда. У нас стало меньше тяжелых больных, как это было в советское время, когда их нечем было лечить и мы выписывали им витамины и мази. Сейчас есть столько возможностей! У нас прекрасное будущее! Мы стали владеть новыми методами лечения, инновационными препаратами. В конце концов, мы можем помочь молодым, например, когда появляется акне (угревая сыпь). Их тогда было много – с прыщами, с рубцами.

Аршинский: Их и сейчас немало.

Матушевская: Потому что либо не тот доктор, либо мама с папой им говорят: переходный возраст - ты женишься (выйдешь замуж), и через три года все пройдет. А ведь ребятам можно помочь гораздо быстрее.

Аршинский: Мы много ходим по школам и читаем лекции во всех городах края про СПИД, туберкулез, психиатрию и т.д. Мы говорим со школьниками на любые темы - от сексуального воспитания до внешнего вида. Есть ли в аудитории дети с акне? Есть. Задают ли они вопросы? Нет.

Соколовский: Третья часть нашей встречи с врачами как раз и была посвящена теме как лечить акне розацеа. Это не просто угри, это не косметическая проблема, а серьезное дерматологическое заболевание, которое с самого начала появления требует активного лечения, чтобы потом не было рубцов. Чтобы мальчики и девочки, когда вырастут, не стеснялись себя. А у нас, к сожалению, в семьях поступают неправильно. Идут не к врачу, а в аптеку – что есть от прыщей? В аптеке предложат, что подороже, что выгоднее продать. Либо то, что идет по рекламе. А эти препараты, извините, во всем мире уже не используются. В современных рекомендациях этих препаратов уже нет. Вместо того чтобы прийти к дерматологу и получить квалифицированную помощь по раннему и активному лечению, семья загоняет своего ребенка в проблемную ситуацию.

Матушевская: Никакой самодеятельности в таких случаях! Только к дерматологу! Даже при самых тяжелых формах есть препараты, которые вылечат. Когда видишь на улице подростка с прыщами, так и хочется сказать: ну что ж ты, милый, не идешь к врачу? Не будешь же говорить каждому: давай я тебе помогу! А так хочется сказать.

Корр.: Ребенку двенадцать лет – он сам должен пойти к врачу?

Соколовский: И в двенадцать, и в четырнадцать лет он должен идти к врачу с родителями. Так вот надо, чтобы родители понимали, что и сейчас это для ребенка проблема, а в будущем проблема может быть еще больше. Найдите время на доктора.

Корр.: А школьный доктор мог бы настроить ребенка на поход к дерматологу?

Матушевская: В школе нет доктора, в школе – медсестра. Конечно, она может при желании подсказать, но не обязана.

Аршинский: Думаю, не во всех школах есть и медсестры. Это такой щепетильный социальный вопрос. За рубежом в школах медсестер нет. Это была наша советская привилегия – иметь доктора в школе.

Соколовский: Много чего было хорошего, с чем расстались с большой скоростью.

Аршинский: Мы находим пути взаимодействия с системой образования, но это не так просто сейчас.

Матушевская: Я думаю, это показатель нашей общей культуры – культуры нашего общества.

Корр.: Марк Иванович, сколько пациентов проходит через вашу клинику за год?

Аршинский: За год 90 тысяч только первичных посещений по разным заболеваниям. Это краевая цифра, поскольку у нас четыре филиала – в Амурске, Комсомольске, Николаевске, Советской Гавани. Причем нет тенденции снижения обращений. Мы сейчас сталкиваемся со специфическими заболеваниями, с которыми обращаются к нам гастарбайтеры. Некоторые болезни у них встречаются чаще, чем у наших жителей. У них есть особенности течения некоторых заболеваний, как и особенности общения. Мы подстраиваемся, потому что перед нами люди.

Соколовский: А ведь это немалый поток больных, которые приехали сюда жить и работать, но финансирование на медицинскую помощь им не предусмотрено в бюджете региона. И когда эти люди приходят за помощью, отказать им не можешь, при этом бюджет на жителей региона уменьшается. Вот такая коллизия.

Корр.: Часто ли россияне едут за границу лечить дерматологические заболевания?

Соколовский: Очень мало. Первая причина экономическая: лечение кожных заболеваний за границей стоит о-о-очень недешево. Это одна из самых затратных отраслей медицины в мире: нейрохирургия, онкология и дерматология. Второй момент: в принципе мы можем все то же самое, что могут и за рубежом. Если знания есть, то и лекарства есть все те же, что и там, они все доступны.

Аршинский: И в нашей клинике они все есть.

Матушевская: А иногда бывает, что пациенты из Израиля едут к нам. Я имею в виду больных пузырчаткой. У нас хорошие специалисты по этому направлению. А за рубежом некоторые редкие патологии стали забываться.

Аршинский: В зарубежных клиниках еще есть такая особенность, когда каждый доктор занимается только одним заболеванием. Наши врачи занимаются всеми болезнями – они универсальные. А узкая направленность иногда дает сбой в ведении пациента.

Соколовский: Да, есть такое. Когда мы были студентами, профессора нам говорили: не становитесь специалистами по левой ноздре. Понимаете? Чтобы хорошо лечить, надо иметь широкий кругозор и обширные знания. Для нашей дисциплины, которая по сути своей синтетическая, это особенно важно. К примеру, существует 2300 клинических симптомов заболеваний, которые относятся к кожным болезням. Из них заболеваний кожи – всего два десятка. Все остальное – это отражение на коже общих воспалительных или иных процессов, происходящих в организме. Поэтому дерматологам много чего надо знать, чтобы правильно диагностировать, правильно вести пациента.

Аршинский: Мы должны быть оптимистами. Мы не вылечим всех, но постараться помочь можем каждому, до кого можно достучаться.

Корр.: Я так понимаю, вы уже подводите итог нашему разговору?

Матушевская: Мы очень благодарны Марку Ивановичу, что он дает возможность высказать наболевшее. А наболевшее то, что мы знаем. У нас всегда опыта чуть-чуть больше, чем в регионах. Потому что мы живем в том федеральном центре, откуда всегда идет новое в нашей области медицины. У нас всегда чуть пораньше накапливается опыт. А им надо делиться.

Соколовский: Нам приятно приезжать в регион, где тебя понимают, где тебя ждут и где ты нужен. Здесь так сложилось. Есть разные регионы, разные врачи, разные главврачи. В Хабаровске мы не первый раз. Поэтому с разных сторон могу оценить дерматологическую службу региона. Дай бог другим регионам так, как в Хабаровском крае, организовывать работу этой службы и такое отношение к своей работе. Идеального нет и не может быть нигде. Но здесь максимальная забота о сотрудниках и о пациентах, и это очень хорошо видно.

Корр.: И последний вопрос: что я не спросила, а вы хотели бы сказать?

Аршинский: Я бы хотел поблагодарить и Евгения Владиславовича, и Елену Владиславовну за то, что они нашли в своем плотном графике время и приехали к нам. Не все лекторы могут так хорошо преподнести материал, поделиться опытом и знаниями. За их умение, за их желание большое спасибо нашим гостям и нашим друзьям.

Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru