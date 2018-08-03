Комсомольск-на-Амуре: Детский сад с грибком

Комсомольск-на-Амуре, детский сад #133. Большой вопрос к отделу образования - КАК ВЫ ДОПУСТИЛИ ОТКРЫТИЕ ГРУППЫ, где течет крыша, образовался грибок? У вас есть дети? Вы можете допустить их посещение подобных групп/садов?

По словам родителей одной из таких групп: «Наших малышей несколько недель назад перевели в новую группу. В этой новой группе очень нехорошая ситуация... Это грибок. Какие меры будем предпринимать? Был визит к заведующей, на что развели руками: "денег нет".

Родители начали писать жалобы в вышестоящие инстанции.