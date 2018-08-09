Третий сектор: Личная Вселенная

Аутистов тяжело вытащить из их собственного мира и интегрировать в современное общество. Тяжело, но можно

Кто-то считает, что их жизнь – это альтернативное состояние сознания. Кто-то пытается найти лекарство от этой болезни. Есть версии, что выдающиеся способности некоторых из них – это шаг к следующей стадии развития человека. Они могут играть на рояле сонаты, лишь несколько раз взглянув на руки пианиста. И с каждым годом их рождается все больше и больше.

Мой мир

В Хабаровске уже много лет работает автономная некоммерческая организация «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь». Организация, которая помогает социализировать детей с расстройствами аутистического спектра. Ее руководитель Наталья Евтеева вспоминает, что когда-то давно ей сказали, что чему-то обучить таких детей невозможно. Что центр помощи аутистам никогда не появится. А если и появится, никто не пойдет туда работать. Никто не будет помогать.

Сейчас центр занимает просторное здание на улице Суворова. Там трудится большое количество педагогов. Более пятисот семей получили здесь поддержку. Среди благотворителей, например, компания «Транснефть»: они оказывают материальную и волонтерскую помощь.

«Ребенок дождя» живет в своем пространстве. У него нарушена коммуникация с окружающим миром. Жизнь аутиста подчинена своим правилам. Он может часами открывать и закрывать дверь холодильника, не может заснуть, не выложив свои игрушки в строгой последовательности. Ему может быть чуждо ощущение опасности, чувства других людей. Если аутисту что-то показать рукой, он будет смотреть на руку, а не на указываемый объект. Он не поймет, как играть в прятки или пятнашки. Это особенности строения мозга. Мысли аутиста устроены так: «почему я должен от кого-то прятаться или бегать за другими детьми и касаться их ладонью?».

«Ребенка можно научить коммуникации, даже если он не говорит, - рассказывает Наталья Евтеева. – Для этого нужны специальные знания. И с ребенком требуется постоянно заниматься. Аутисты в первую очередь живут глазами».

Принять и жить

Учить жить глазами – значит, показывать ребенку-аутисту мир с помощью картинок или фотографий. Если предстоит поездка на автобусе в деревню, надо продемонстрировать изображение автобуса. Затем рядом положить картинку, на которой запечатлена деревня. И так далее. С походами, например, в магазин, с поездками на море точно так же. Если ребенку всего этого не показывать, он начнет кричать – его испугает информация, которую он ранее не видел.

Все родители аутистов, с которыми я общался, признаются: их жизнь сильно поменялась, когда они узнали о диагнозе. Сначала было отчаяние, депрессия, слезы, «почему это случилось именно с моим ребенком?».

«Я проплакала полтора года, - говорит Татьяна Гарбар, мать «дитя дождя». – А потом сама себе сказала: «если я буду все время плакать, то когда мне и моему ребенку жить?».

Так она познакомилась с Натальей Евтеевой. Руководитель некоммерческой организации «Реальная помощь» когда-то сама прошла через огонь, воду и медные трубы. Один из ее сыновей родился аутистом. Сейчас ему уже двадцать два года. Он знает, как вести себя в обществе, при посторонних людях. А тогда, в конце 90-х – начале 2000-х, не было ни специализированных центров, ни литературы. Никого, кто бы мог подсказать, как воспитывать аутиста. Пришлось связываться со специалистами из других городов и с родителями таких же детей.

Теперь, когда центр создан и успешно работает, Евтеева периодически ездит в другие страны, знакомится с зарубежным опытом социализации «детей дождя». Свои педагогические навыки она применила к другим своим детям. В результате ее младший сын, который профессионально занимался хоккеем, смог попасть в НХЛ. Получилось, что наставнические технологии оказались полезны не только аутистам, но и здоровым детям.

К сожалению, бывает, что семьи распадаются из-за наличия в ней ребенка-аутиста. Не каждый родитель способен выдержать специфическое поведение такого ребенка. Не может привыкнуть, не может понять, не может проявить терпение. Не может с ним постоянно заниматься, в конце концов. Ребенок, в свою очередь, чувствует разлад, и это ухудшает его самочувствие.

Гениальность

В мире количество аутистов резко выросло. Если в середине 90-х этот диагноз ставили одному человеку из пяти тысяч, то в 2017 году приходится один аутист на 68 человек. Почему растет число «людей дождя», неизвестно. Существует версия, что дело в более тщательной диагностике. Известны случаи, когда диагноз «аутизм», толком не распознав, ставили детям с умственной отсталостью или другим, не связанным с аутистическим спектром, заболеванием. И наоборот.

А вот что касается выдающихся способностей аутистов, то здесь их таланты удивляют. Среди аутистов есть немало одаренных музыкантов, спортсменов, художников и даже ученых. Сын Натальи Евтеевой способен по дате рождения человека мгновенно вычислить день недели, когда тот родился. Есть аутист, способный различать около пятидесяти оттенков красного цвета. Есть «человек дождя», который несколько раз наблюдал за пианистом и после этого заиграл на рояле сложные сонаты.

«Все дело в том, что у аутистов отличная зрительная наблюдательность, - объясняет Татьяна Гарбар. - Они способны запоминать все до мельчайших деталей. В этом их гениальность».

Самый благоприятный возраст, когда можно повлиять на ребенка и максимально сгладить негативные симптомы аутизма, – до трех лет. Это мне объяснили родители аутистов. Однако если даже время упущено, все равно есть немалый шанс воспитать ребенка так, чтобы он нормально влился в социум.

«Мы посещаем центр около трех лет, - рассказывает Жанна, мать шестилетней девочки-аутиста. – В детском саду ребенок не ел, не спал, не говорил с воспитателями. Дочери было тяжело находиться в обществе сверстников. Могла впасть в истерику, закричать. Сейчас, спустя три года, настал прогресс. Например, в небольших группах дочь ведет себя спокойно. Объясняю все ребенку с помощью карточек. Сначала носила для этого с собой альбом, сейчас все карточки показываю на планшете».

«Я счастливый родитель», – подытожила свой рассказ Жанна. Все матери «детей дождя» сказали мне то же самое. Счастье для всех, даром, и пускай никто не уйдет обиженным.

Андрей Канев

«Человек дождя» как обозначение человека с диагнозом «аутист» появилось после одноименного фильма с Томом Крузом и Дастином Хоффманом в главных ролях. Картина завоевала в 1988 году четыре премии «Оскар». Лента повествует об отношении двух братьев – Чарли и Рэймонда (больного аутизмом). Имя Рэймонд похоже на словосочетание «человек дождя» (Rain Man).