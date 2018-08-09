Пятая четверть: Хабаровские школьники в конноспортивном клубе

С приходом каникул в школе №6 Хабаровска открылся городской оздоровительный лагерь, смена которого работала по программе «Казачий переполох».

Отдыхали в этой смене не только будущие второклассники, окончившие 1-й «Б» класс - кадетский класс казачьей направленности. Были в ней ребята из других классов. Если говорить о возрасте, то он колебался от семи до двенадцати лет. Наверное, самое примечательное вот в чем: программу «Казачий переполох» осваивали и будущие первоклассники.

- По этой программе смена городского оздоровительного лагеря работала второй год, - говорит заместитель директора школы №6 по воспитательной работе Анна Сергеева. - Было знакомство с православным храмом. Проводились мастер-классы по казачьим видам ремесла, экскурсии в музеи.

Примечательно, что в этом году, как и в прошлом, смена «Казачьего переполоха» выезжала в казачий конноспортивный клуб в селе Чистополье Хабаровского района.

Кнутом не бьют

У села Мирное, что на Комсомольской трассе, поворот налево. За окнами автобусов, везущих ребятню и сопровождающих, возделанные поля с зеленью насаждений. Вот и Чистополье: избы, сельмаг, клуб на главной улице, что ведет к казачьему конноспортивному клубу. Его создатель и руководитель Николай Савченко встречает гостей в зеленой амуниции и фуражке с желтым околышем дальневосточного казачества.

Детвора удивляется всему: лошадям, на которых предстоит прокатиться, копьям, приготовленным для метания, кострищу у беседки, где приступают к предобеденным хлопотам.

- В этом году программа «Казачий переполох» расширена. В нее включены метание копья и стрельба из лука, - уточняет офицер-воспитатель кадетского класса казачьей направленности школы №6 Дмитрий Конышев. - Будем рубить шашками лозу и бутылки из пластика. Привезли с собой пневматическую винтовку: попробуем стрелять по мишеням.

Занятия ведет казак Валерий Самашкин. Он состоит в Уссурийской Первой конной сотне - общественной организации, объединяющей казаков, которые не представляют себе жизни без лошадей. В их числе десятник Юрий Марченко, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Серебряная подкова» из Второго сплавного участка, есаул Николай Савченко из Чистополья, в конноспортивный клуб которого пожаловала смена «Казачий переполох» городского оздоровительного лагеря, походный атаман Андрей Макаров из Могилевки, другие казаки-лошадники районов-соседей. Правда, у Валерия Самашкина своя стезя, и связана она с воспитанием подрастающего поколения в духе казачьих традиций. Он

показывает мальчишкам и девчонкам нагайку. Точнее, две - сувенирную и боевую.

- Если вы услышите, что казаки погоняли нагайкой лошадь во время движения, не верьте, - говорит он. - Казаки всегда любили лошадей. Это, можно сказать, родное существо.

Теперь в его руке кнут. Правда, никто из школьников не может объяснить, для чего кнут нужен.

- Кнутом не бьют животных, которые пасутся на пастбище, а привлекают их внимание, - объясняет Валерий Самашкин, лихо разворачивая кнут, и местность оглашает резкий звук хлопка.

На лицах ребят удивление и восторг. Офицер-воспитатель уточняет, что движение кнута опережает скорость звука, поэтому возникает аэродинамический хлопок.

В руках Самашкина шашка, но вопрос, чем она отличается от сабли и шпаги, остается без ответа.

- Сабля сильно загнутая. Шпага, напротив, прямая, - замечает он и демонстрирует фланкировку - умение владеть шашкой.

Видя, как она перебрасывается и перехватывается, пацан из «Казачьего переполоха» выдает не из школьного лексикона: «Офигеть!».

- Шашка - оружие ближнего боя. С одного удара шашкой можно обеспечить себе…

- Победу, - почти кричит другой пацан.

Удар - и разрезана надвое «полторашка», припасенная не для питья, а для демонстрации многовекового оружия казаков. Еще удар - и летит под ноги срубленная лоза.

- Что такое пищаль? - спрашивает Самашкин, но отвечать приходится самому же. - Это первое огнестрельное оружие. До него для поражения противника на дальних дистанциях использовался лук. Будем стрелять из лука?

- Да! - звучит громогласный ответ.

Пока одни стреляли из лука под наставничеством Самашкина, другие под командованием Конышева метали копья. Девочки и мальчики замирали на месте и подпрыгивали от предвкушения. Кстати, Дмитрий Конышев - член казачьего общества «Хутор Дьяченковский» и свой человек в школе №6, что на Казачьей Горе, известном в Хабаровске микрорайоне, который начал застраиваться в позапрошлом веке. В минувшем учебном году в этой школе был создан первый в краевом центре кадетский класс казачьей направленности.

Уместно заметить, что оба казака, Конышев и Самашкин, занимаются с детьми на общественной основе.

Лотосы у ипподрома

В это самое время Николай Анатольевич Савченко помогает каждому из желающих проехать на лошади взобраться на нее. Лошадь ведут под уздцы дети постарше. Это воспитанники конноспортивного клуба. Они приезжают в Чистополье из города. И другая деталь: среди начинающих спортсменов-конников исключительно девочки.

- Мальчишки, наверное, за гаджетами и компьютерами. Нет у них тяги для общения с живым существом, - с сожалением замечает Савченко.

Неподалеку от конюшни Савченко с поборниками конного спорта оборудовал ипподром. Без особого шика, но тренироваться и соревноваться на нем можно. Матушка-природа не осталась в стороне от добрых дел потомственного казака: на озере рядом с ипподромом расцвели лотосы.

В конноспортивный клуб наведывается немало любопытствующих. Среди пожеланий - развести на подворье кур, уток, гусей. И, конечно, свиней и коров. В общем, самую разнообразную живность, которую городские дети воочию не видели.

- Из села Восточного приезжают ребята из спортивного клуба «Сотник», которым руководит Валентин Маньковский. Они занимаются футболом и хоккеем, волейболом и баскетболом. А здесь с удовольствием осваивают казачьи виды спорта, - включается в разговор Валерий Самашкин.

- Занимаюсь с детьми и убеждаюсь: русский дух жив. Мальчишки первый раз берут в руки копье, топор, лук, но после двух-трех попыток я вижу, как появляется уверенность, меткость, сила. Это заложено на генетическом уровне. Наша задача - развивать способности, которые привнесены из глубины веков, - убежден казак.

Пора ехать, лимит аренды транспорта исчерпан, водитель автобуса нервно курит. Но женщины-воспитатели ничего не могут сделать: у стола с пневматической винтовкой очередь. Каждый хочет сделать заявленные офицером-воспитателем три выстрела. Чем объяснить ожесточенное нетерпение и проснувшуюся любовь к стрельбе?

Пожалуй, прав казак Самашкин: это генетика. Владеть оружием, защищать Отечество для русского человека и радость, и доблесть.

Михаил Карпач

На снимках: глава казачьего конноспортивного клуба Н.А. Савченко; офицер-воспитатель кадетского класса казачьей направленности Д.А. Конышев с группой метания копья; казак Уссурийской Первой конной сотни В.Г. Самашкин наставляет юных лучников; чтобы не промахнуться, надо хорошо прицелиться; гостинцы для савраски; обед на свежем воздухе понравился всем; когда уехал первый автобус.