В Хабаровском крае молодежь потянуло к земле

Два года в нашей стране действует программа «Дальневосточный гектар». За это время, пока остряки ломают копья сарказма, а скептики раздуваются от возрастающего недоверия, рационально мыслящие люди берут наделы и осваивают их по своему разумению (не выходящему, естественно, за рамки закона). Несколько ярких примеров – в обзоре нашего корреспондента

Не совсем пастораль

Михаилу Белоусову из Комсомольска-на-Амуре 32 года, он управляет домом отдыха «Пастораль» в райцентре Солнечного района. Заявку на получение гектара по федеральной программе подал в ноябре 2016 года, 23 января 2017 года подписал договор и получил документы на землю.

Михаил поймал удачу за хвост – он успел занять свободный участок прямо по соседству с уже действующей базой. Весь свой опыт начал описывать в видеоблоге, задумав одновременно раскрутить свой проект и поделиться опытом с интересующимися.

- К гектару я пришел осознанно. В бытность мою ребенком я очень любил приезжать к бабушке на дачу. Свежий и чистый воздух, речка, заросшая кувшинками, бескрайние золотистые поля, раскинувшиеся по пути к зеленому домику с белыми ставнями… А как приятно в душный солнечный день полежать в прохладной тени шелковиц или на рассвете пробежаться по росе босиком! С возрастом во мне крепло желание приобрести свою дачу — этакий оплот уединения, абстрагированный от шумного и суетливого современного мира с его бетонными реалиями и удушливой атмосферой выхлопных газов. Так у меня родился в голове проект – создать на своем гектаре зону отдыха не только для себя и своей семьи, но и для всех желающих, - делится Михаил.

Имея опыт приема туристов и организации необходимого сервиса, бизнесмен решил построить несколько летних домиков, устроить парковую зону, площадки для активного отдыха. Еще задумал домашнюю мини-ферму, где гости могли бы не только наблюдать за животными, но и помогать ухаживать за ними.

Владелец «дальневосточного гектара» сразу четко спланировал, что потребуется сделать на подготовительном этапе: разграничить участок, решить вопрос с электричеством, водой и канализацией.

Первым вложением Михаил считает 12 тыс. рублей, которые пришлось заплатить за определение границ. Правда, оказалось, что координаты мужчина может получить сам в «личном кабинете», однако карта длительное время не отображалась ни на одном устройстве. Нанятые за деньги специалисты тоже не с первого раза победили госсистему, потратив время на ожидание обновления сайта Росреестра.

При попытке подключения к электросетям энтузиаста начало «бить током»:

- Там оказалось столько нюансов, просто жесть. Надо составить проект прокладки сети (по воздуху либо под землей в защитном бронированном кабеле), утвердить все с архитектурой, заключить договор с подрядчиком, кто осуществит все действия по постройке, протяжке кабеля и установке опорных столбов, установить прибор учета. Только после всего этого можно обращаться в Энергосбыт, – говорит предприниматель. – С водой не меньше заморочек.

Когда Михаил Белоусов понял, что освоение гектара влетит в копеечку, он решил привлечь к процессу средства частных лиц. Но проект освоения гектара, размещенный на краундфандинговой платформе (специальном интернет-ресурсе, на котором можно попытаться собрать деньги под конкретную идею), результатов не дал.

Свой видеоблог хозяин «дальневосточного гектара» не ведет уже несколько месяцев. Столкнувшись с массой проблем, решил пока отложить эту затею, бросив силы на действующий бизнес. К тому же с пожертвованиями в развитие участка тоже оказалось туго, выкручиваться придется исключительно собственными силами. Поэтому Михаил взял паузу, чтобы собраться с мыслями и силами для нового рывка. А он обязательно будет!

Приятная растерянность

Такими словами характеризует очередной виток обретения нового опыта тезка Белоусова – некогда региональный директор крупного сетевого магазина Михаил Утробин. Он тоже взялся делиться каждым шагом с пользователями соцсетей и методично выполняет задуманное.

- Я самый «упоротый» освоитель «дальневосточного гектара» в нашей стране, - коротко характеризует себя Утробин.

В чем его «упоротость»? Он кардинально сменил привычную работу, решив заняться сельским хозяйством. Семья любит вкусное парное молоко, вот и запланировал собственную молочную ферму. Вторым этапом, на перспективу, задуман центр сельского и традиционного туризма.

На себя, жену, двоих дочек и мать Михаил взял пять гектаров в районе им. Лазо. Как сам говорит – в 40 минутах езды от центра Хабаровска решил с нуля построить свое счастье.

- Трудностей в процессе освоения масса, много чего еще нужно сделать, на все нужны деньги. У моего участка есть один главный минус - почва переувлажнена. С этим справляемся, но на каждый гектар требуется примерно 150-200 тыс. рублей, - делится расчетами Михаил Утробин.

На пути к поставленной цели семье приходится серьезно ограничивать себя в расходах, но начинающий фермер не любит об этом говорить, переводя беседу с экономики на более тонкие материи:

- Все минусы перекрываются в тот момент, когда в ста пятидесяти метрах от твоего дома видишь аиста или в трех метрах от дома, совершенно этого не ожидая, обнаруживаешь целый выводок птенцов с мамкой либо когда вдыхаешь абсолютно чистый воздух, на котором зимой спустя месяц без осадков при ближайшем рассмотрении не обнаруживаешь ни единой частицы грязи или сажи!

Однако, несмотря на кажущуюся лирику, Утробин – вполне себе деловой и хваткий хозяин. Он уже успел проложить к своей «великолепной пятерке» гектаров дорогу, провести электричество, мелиорировать землю и пробурить две скважины – для обеспечения водой жилого дома и коровника.

Это и есть, пожалуй, главное достижение, что уже возведен в чистом поле коровник на 20 голов, который вот-вот будет заселен породистыми нетелями (телочками, беременными впервые).

Параллельно создан сайт, через который Михаил собирается продавать фермерские продукты, минуя посредников. В идеале он может стать площадкой для кооперации нескольких крепких хозяйств, путь от которых к потребителю будет прост и не слишком дорог.

Пока на участке есть двухэтажный домик 4x4 метра со всеми удобствами, но владелец «дальневосточных гектаров» морально и финансово готовится к «стройке века» для своей семьи. Большой дом, куда можно будет переехать насовсем, - часть грандиозного замысла. Причем благодаря преодолению определенных бюрократических загвоздок теперь Утробины могут рассчитывать на поддержку от государства – как семья, проживающая в сельской местности и занятая в аграрно-промышленном комплексе.

Ну, по 50?

В Хабаровском районе возле села Малышево около полусотни «дальневосточных гектаров», выданных на двадцать семей, объединены идеей экологической Мекки. Собственными руками творить ее взялись предприниматели, преподаватели, специалисты в сфере IT, фермеры. Теперь их объединяет не только дружба, но и общее хозяйство – поля, леса и озера.

Проект под названием «Дальневосточная слобода» рассчитан на несколько направлений: сельское хозяйство, туризм, охота и рыбалка. Всему этому природа благоволит. Выбирали прицельно, четырежды выезжая на местность. И никто не охает теперь, что «мы не видели, что берем».

- Можно здесь и рыбку половить, можно на лодочке покататься. Озеро – практически все виды амурских рыб сюда поднимаются, - искренне восхищается один из обладателей гектаров Андрей Воротняк.

Сейчас на площади в 47 гектаров есть свинарник для вьетнамских вислобрюхих чушек, небольшая пасека, птичник с цесарками, фазанами и индюками. Соей засеяно поле – ее решили пока оставить на корм диким животным. В следующем году можно будет браться за строительство дома, в этом надо оформить необходимые разрешения.

То, что есть сейчас у гектарщиков – фактически большой контактный зоопарк для их детей. Они знакомятся с разной живностью, учатся за ней ухаживать, приобщаются к труду и дышат чистым воздухом. Пока «понаехавшие» горожане не торопятся извлекать прибыль, осваиваются в свое удовольствие.

Но на перспективу тоже думают. Чтобы развить здесь полноценную туристическую рекреационную зону, уже отсыпали участок дороги в 200 метров, занимаются проведением света и отладкой прочих коммуникаций.

СПРАВКА

Законодательная дума Хабаровского края приняла в первом чтении проект закона, которым предусмотрено изменение границ территорий земельных участков, предоставляемых гражданам в безвозмездное пользование по программе «Дальневосточный гектар».

Предлагается «открыть» десятикилометровую зону вокруг г. Комсомольска-на-Амуре (за исключением отдельных населенных пунктов и садоводческих товариществ). Доступной для желающих приобрести «дальневосточный гектар» планируется также сделать территорию в Бикинском районе около с. Покровка. Ранее эти земли предназначались для создания трансграничного мостового перехода через реку Уссури.

«Закрытыми» для желающих взять гектар по-прежнему остаются земли населенных пунктов с. Бельго, с. Верхняя Эконь, п. Галичный, п. Молодежный, с. Новый мир, с. Пивань, с. Хурба в Комсомольском районе и п. Хальгасо в Солнечном районе, а также садоводческих товариществ в пригороде Комсомольска-на-Амуре. Земельным участкам, используемым гражданами под дачи и огороды, как правило, уже более 20 лет, однако не все землепользователи имеют на них правоустанавливающие документы. В целях недопущения социальной напряженности предлагается оставить «закрытыми» эти территории.

Предполагается, что эта законодательная инициатива вызовет дополнительный интерес у граждан на приобретение «дальневосточных гектаров» и положительно скажется на вовлечении в оборот пустующих земель. При положительном решении для предоставления гражданам в безвозмездное пользование будут открыты более 122 тыс. гектаров земли.

Ольга Шабалина

ЦИФРА

8175 договоров на право безвозмездного пользования земельными участками оформлено в Хабаровском крае