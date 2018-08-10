Традиции в Хабаровске: Благословение Перуна

На уютной таежной опушке у берега Амурской протоки, в пяти минутах ходьбы от бычихинского санатория «Уссури» почитатели древнерусской традиции праздновали своего небесного пращура Перуна.

Устроителем праздника второй раз подряд выступило краевое общественное объединение «РОДЪ», что весьма символично. По ведическим представлениям, Перун-громовержец является воинской ипостасью всевышнего Рода, который через Ладу и Сварога порождает-раскручивает живую гармоническую Вселенную, усмиряет и освещает хаотическую бесплодную Бездну. В самые жаркие июльские дни огненный Перун громом и молниями очищает природного Велеса от наваждений темного хаоса, созывает всех, кому по душе богатырская светоносная силушка, потчует их по чести и справедливости. Строгий лик деревянного чура (изваяния) Перуна, возвышавшийся над поляной, взывал к общинному согласию, единению нашего рода-народа и непобедимому мужеству оберегающих его мужчин. В субботний день богатырский былинный дух на необыкновенной опушке царил буквально повсюду. Мало кого оставили равнодушными острые копья, луки со стрелами, настоящие шашки и кожаные нагаечные бичи, представленные конноспортивным казачьим клубом «Чистополье». Руководитель клуба Николай Савченко, его сподвижник Валерий и дочь Валерия Яна тут же показывали, как метать копья, стрелять из лука и орудовать казачьим бичом.

Ладно скроенным спортивным парням - а других на этом пространстве не наблюдалось - не терпелось проявить себя в молодецких забавах и состязаниях. На боевую удаль вместе с женами и подругами их вдохновляли своим чарующим плавным танцем юные красавицы в белых одеждах из «Русских узоров» - любимого ансамбля села Бычиха под руководством Ольги Фраш. Все, что было потом, каждому участнику праздничного события запомнится по меньшей мере до следующего дня Перуна. Как неистово перетягивали канат, а затем друг друга через канат, как бились до первой крови в боксерских перчатках, после чего Велес (Максим Бадаев) и Перун (Виктор Орлов) сошлись на настоящих мечах, как загадывали желания со свечой-огневицей и угощались из одного котла гречневой кашей, как проходили через огненные врата и ступали по раскаленным углям… И самое главное - как без лишних слов всеми своими фибрами наслаждались звенящей радушием атмосферой от неслучайной праздничной встречи по-настоящему близких родственных душ. Неподкупная женственность и великодушная мужественность собравшихся в честь Перуна сливались раз за разом двумя потоками в магическую цепь хоровода и озорной веселой кадрили. Не удивлюсь, если, окунувшись в волшебные обряды и хороводы, кто-то сумел разглядеть свою любовь и судьбу.

В общем и целом каждый получил от батюшки Перуна свое особое благословение. Лично мне в пылу рукопашной схватки достался симпатичный синяк под глазом, приятная ломота во всем теле и незабываемые впечатления от живого человеческого общения. За что моя искренняя признательность представителю «РОДЪ» Артему Бахматову и его товарищам, взявшим на себя труд и ответственность за проведение этого очень нужного праздника. Праздника, который прибавил юношам и мужчинам правильной силы, девушкам и женщинам подлинной красоты, всем вместе хорошего настроения и общей уверенности в благополучном завтрашнем дне.

Виктор Марьясин