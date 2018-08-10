Технологии в Хабаровском крае: Вкалывают роботы!

Комсомольский-на-Амуре государственный университет пополнился новым подразделением - научно-образовательным центром «Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии». Это самый крупный и современный центр промышленной автоматизации и робототехники на Дальнем Востоке.

Новый центр расположился в учебном корпусе КнАГУ на 210 квадратных метрах. Включает в себя три современных учебных стенда FESTO и восемь промышленных роботов компании KUKA. Вся техника собрана в производственные ячейки, а также снабжена вспомогательным технологическим оборудованием.

На создание центра за счет средств федерального бюджета по линии Минобрнауки России было выделено 50 млн рублей.

Центр промышленной робототехники рассчитан на выполнение нескольких задач. Среди них - образовательная деятельность в области автоматизации и передовых промышленных технологий; научно-исследовательская, инжиниринговая, технологическая работа по проектированию и изготовлению роботизированных технологических комплексов, отработке технологий роботизированного производства. Кроме того, центр будет содействовать внедрению средств промышленной робототехники на предприятиях Комсомольска-на-Амуре.

- Технологии обновляются очень быстро. Поэтому подготовка кадров, готовых к созданию инновационных продуктов и способных принимать участие в решении масштабных научных задач, – это вызов для всей высшей школы и особенно для Комсомольского государственного университета, который территориально расположен в "инженерной столице", - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. - Сегодня мы открываем один из самых современных научно-образовательных центров. Этому событию предшествовала серьезная работа – подготовка конкурсной документации на создание центра, установка и запуск оборудования. Результат компенсирует затраченные усилия. Подобными технологическими комплексами не располагает ни один университет Сибири и Дальнего Востока.

Ольга Шабалина