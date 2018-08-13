«Бубен дружбы» прозвучал в хабаровском приморье

В Хабаровском крае фестиваль-эстафету фольклорных и обрядовых праздников принимали на земле орочей

Датта - это «устье» в переводе с языка орочей, коренных жителей восточных районов края. Действительно, село Датта расположено в устье Тумнина - реки, впадающей в Татарский пролив. В 1789 году здесь побывал французский мореплаватель Жан Лаперуз, исследовавший тихоокеанское побережье Евразии. Весной 1853 года в стойбище орочей в Датте устроил привал Николай Бошняк, участник экспедиции Геннадия Невельского, после чего продолжил путь с казаками к заливу Хаджи, переименованному им в Императорскую гавань (ныне Советская гавань).

Сегодня в селе Датта более полутысячи жителей, асфальт соединяет его с районным центром Ванино. Якорное предприятие села - артель им. 50-летия Октября, располагающая добывающим флотом и консервным заводом. Значимое событие последнего времени - открытие социально-культурного центра, в котором справили новоселье очаг культуры, библиотека, сельская администрация. Неподалеку от Датты возвышаются священные для орочей скалы Мапача и Мамача. С ними связаны легенды и обряды малочисленного народа, проживающего в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

«Ордадяран» выручил самолет

На площадке перед социально-культурным центром состоялось открытие XVIII фестиваля-эстафеты «Бубен дружбы». Он проводится каждый год в национальной глубинке, среди поселений, принимавших «Бубен дружбы», – Ачан Амурского района, Кондон Солнечного района, Гвасюги района им. Лазо.

Композиция по мотивам национальных сказаний, которую увидели жители Датты, представляла собой повествование в музыке и танцах о появлении людей в чарующем мире дальневосточной природы. Шаман бьет в бубен, из камня-скалы возникают мужчины, смелые и сильные. Шаман создает для них женщин из деревьев, что подтверждено легендами. Дети вырастают из птиц, и это тоже находит воплощение в звуках, движениях, костюмах. Режиссер композиции - Дарья Листопадова, балетмейстер-постановщик - Маргарита Ким.

Жюри фестиваля, как и зрителям, скучать не пришлось: более двадцати коллективов и солистов выступило в Датте. Нанайский район представляли семейный ансамбль «Мэнгун муэне» из Найхина, вокальный ансамбль «Нани» из Дады, ансамбль национального танца «Силакта» из Джари. Из Комсомольска-на-Амуре приехала детская вокальная группа «Хосикта», из Комсомольского района - песенно-танцевальный ансамбль «Гивана». Самолетом добирался из Тугуро-Чумиканского района танцевальный коллектив «Ордадяран».

Если говорить о национальном составе, то в Датте собрались нанайцы и ульчи, эвенки и эвены. И, конечно же, орочи.

- Мы познакомились с творчеством коллектива этнического танца и костюма «Аньха Хаджи» из Советско-Гаванского района и ансамблем национального танца «Илакта» из Ванинского района, - сказала председатель жюри фестиваля Надежда Кимонко, возглавляющая отдел традиционной культуры Дома народного творчества, входящего в краевое научно-образовательное творческое объединение культуры.

«Аньха Хаджи» - детище Советско-Гаванского районного краеведческого музея. «Илакта» занимается в социально-культурном центре Датты. Появление обоих коллективов Надежда Кимонко связывает с фестивалем «Бубен дружбы», который проводился здесь пятнадцать лет назад.

- Нам тогда очень хотелось разбудить орочей, чтобы они занялись этнической культурой, - признается она.

Это получилось, хотя лишь отчасти. В селе Уська-Орочская Ванинского района за полтора десятка лет национальный творческий коллектив так и не появился.

День первой горбуши

Вместе с ансамблями и солистами в Датту приехали мастерицы декоративно-прикладного искусства. В частности, Валентина Бельды, член Союза художников России из Нанайского района, работающая с рыбьей кожей, Анфиса Безносова из Охотского района, представившая мозаичный ковер из меха северного оленя. Они провели мастер-классы. Несказанно рада была их приезду Наталья Акунка, начинающая умелица из Датты, которая шьет халаты с орочским орнаментом.

А «Бубен дружбы» углубился в гастрономическую плоскость: желающие могли отведать ухи из свежевыловленной горбуши. Ее выделила местная артель. Она же устроила дегустацию своей продукции. Председателю артели Давиду Фуксу было вручено благодарственное письмо правительства края. Немец по происхождению, он более тридцати лет возглавляет ведущее предприятие национального села.

В рамках фестиваля «Бубен дружбы» состоялась презентация праздника «День первой горбуши», который стал традиционным для орочей, проживающих в Советско-Гаванском районе, о чем рассказал замглавы района Юрий Мельзединов.

Не менее колоритная фигура - Замир Езыбеков. Он работает в детско-юношеской спортивной школе Амурска и освоил национальные виды спорта коренных малочисленных народов Севера. В этом городе под его руководством проходили состязания в смене «Дети Амура» загородного оздоровительного лагеря. В Датте он вместе с Натальей Бельды, учителем физкультуры из Нанайского района, провел показательные выступления по национальным видам спорта.

Были на фестивале «Бубен дружбы» и зарубежные гости. Это представители народа хэдже, близкого нанайскому, приехавшие из Китая. Их фольклорный ансамбль выступил с песнями и танцами. Покорил сердца зрителей танец шамана, представлявший из себя целое шоу.

Сопровождала ансамбль «Хэдже» представительная делегация, в которую входили специалисты в области экономики, туризма, культуры, спорта. Они провели переговоры с коллегами из администрации Ванинского района.

Первый день фестиваля завершился круглым столом на тему «Проблемы и перспективы сохранения, развития традиционной культуры коренных малочисленных народов Хабаровского края». Его модератором выступила замдиректора краевой детской библиотеки Наталья Ляшко, которая руководит автономной некоммерческой культурно-просветительской организацией «Точка роста». Она рассказала о грантах, выделяемых в стране и крае, в том числе для бюджетных культурно-досуговых учреждений. Не секрет, что их финансирование ограничено расходами на зарплату и коммуналку. Гранты - опробованный инструмент получения средств на реализацию творческих замыслов. Правда, на периферии не все этим инструментом пользуются.

Об изучении нанайского языка говорил лингвист Василий Харитонов, владеющий этим языком, хотя живет этот русский человек за тысячи километров от Найхина, Дады, других нанайских поселений. Точней - в Великом Новгороде.

Гала-концерт и этнодискотека

Во второй день «Бубен дружбы» переместился в Ванино. Участники фестиваля побывали в краеведческом музее, в этнокультурном центре «Сэнкэ», которым руководит член Союза художников России Любовь Варшавская, известная своими коллекциями изделий из рыбьей кожи и с национальным орнаментом, чему она училась у приамурских мастериц.

В районном Доме культуры состоялся яркий и зрелищный гала-концерт участников фестиваля. Завершился день этнодискотекой, которая привлекла внимание местных культработников не меньше, чем гала-концерт. Современные ритмы в ней дополнялись хороводами и танцами коренных народов, конкурсами на знание истории и традиций.

За два дня на выступлениях самодеятельных артистов из национальной глубинки побывало порядка семисот жителей даттинцев и ванинцев. В творческий десант, побывавший в хабаровском приморье, входило сто пятьдесят танцоров и певцов, мастеров декоративно-прикладного искусства, организаторов культуры.

- У нас был откровенный разговор с интеллигенцией орочского народа. На наш взгляд, она устранилась от социально-культурной жизни, - говорит Надежда Кимонко. - Есть мнение, что язык орочей утрачен, что на грани исчезновения национальная культура. Схожая ситуация с удэгейцами, ульчами, другими коренными народами. Правда, среди них есть люди, которые сохраняют фольклор, промыслы, традиции, которые привлекают к этому молодежь. И мы видим, как за последние четверть века выросло самосознание коренных малочисленных народов Хабаровского края. Молодежь не стесняется своего происхождения, как это было раньше. Даже в отдаленных селах насыщенней стала этнокультурная жизнь. Мастера декоративно-прикладного искусства передают свой опыт вступающему в жизнь поколению. И это появилось не на блюдечке с голубой каемочкой, а благодаря усилиям национальной интеллигенции - руководителей творческих коллективов, педагогов дополнительного образования, лидеров ассоциаций коренных малочисленных народов, носителей народной культуры, родного языка. Очень хочется, чтобы народ орочей не оставался в стороне от трудного, но всеми желанного возрождения коренных этносов.

Михаил Карпач