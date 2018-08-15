Хабаровские школьники отказываются от компьютеров ради паровозных гудков

В Хабаровске есть детская железная дорога, основные сотрудники которой – подростки.

«ЭСЦЭБЭ»

- Мы останавливаемся или едем дальше?.. Держи кран! Краном тормози! Полностью отводи назад!.. Ну все! А теперь будем делать маневры!

В просторной кабине локомотива, где происходит этот разговор, тесно. Три человека стоят по правому борту вокруг машиниста, в кресле левее – его помощник. Шестидесятитонным железнодорожным составом управляет парнишка. Он заметно волнуется, и видно, что рейс дался ему нелегко. Однако разговаривать некогда: поезд «Юность», в котором мы находимся, прибыл на станцию «Юбилейная», и его сразу же обступают станционные служащие. Они начинают отстыковывать локомотив, о чем-то переговариваются по рации. Кабина машинистов пустеет.

- Сейчас будем переставлять локомотив на другую сторону состава, поедем назад, - объясняет Илья Голубев.

За несколько минут до этого он подбадривал машиниста, следил за движениями его рук на рычагах управления, давал подсказки, когда состав сбивался с плавного хода. Мужчина – один из немногих взрослых на борту этого поезда, задача которых предупредить ошибки юных железнодорожников в управлении настоящей железной дорогой. Она находится почти в центре Хабаровска, по улице Краснодарской, 3. Ежедневно в течение лета здесь трудятся тридцать – сорок подростков. Они и только они выполняют все виды станционных работ, кроме тех, к которым предъявляются особые требования.

- Я работаю первое лето. Зимой изучали теорию, общий курс подготовки, а сейчас - практика. Меня поставили осмотрщиком вагонов. Когда состав прибывает на конечную станцию, нужно установить под колеса вагонов тормозные башмаки, убедиться, что ходовая часть не имеет видимых дефектов, доложить обо всем бригадиру поезда и дежурному по станции, - рассказывает Максим Чернухин.

- Я тоже на железной дороге недавно. Первая моя должность была дежурный по переезду, потом осмотрщик вагонов, а сейчас я - диктор на станции, - говорит Илья Золотарев. – Первое время было сложновато. Я, например, не сразу разобрался, где у вагонов тормоза. Но здесь очень дружный коллектив – более опытные ребята всегда помогают, если что-то не получается.

Большинству моих собеседников от одиннадцати до пятнадцати лет. Одни пришли на «железку» случайно, узнав о ней от друзей и знакомых. Для других работа на Хабаровской дальневосточной детской дороге – путь к заветной мечте.

- Я занимаюсь три года и за это время освоила абсолютно все специальности, которым здесь обучают. С самого начала мечтала получить права машиниста, чтобы самой управлять составом. Этой весной сдала экзамен. Первый раз села за рычаги в июне и сейчас немного освоилась. Это круто – вести состав! - не скрывает эмоций Юлия Мячикова.

В этом году девушка закончила девятый класс и подала документы в техникум железнодорожного транспорта.

- Думала выучиться и пойти работать машинистом на больших локомотивах, но в России, насколько знаю, женщин в подвижной состав не берут. Поэтому буду специалистом по организации и управлению перевозками - диспетчером или дежурным по станции, - продолжает Юлия. – В нашей железнодорожной школе мы изучали путевое хозяйство и организацию движения транспорта, устройство тепловоза, «эсцэбэ» - систему сигнализации, централизации и блокировки, то есть то, с помощью чего управляют движением составов. Так что первоначальная база у меня уже есть!

От шпалы до кустика

Железнодорожные аббревиатуры на устах ребят вертятся постоянно. Как выясняется, для школьников это уже своего рода стиль жизни.

- У нас на станции нет компьютеров: даже диспетчерский пульт электромеханический. Но это еще интересней. Исправность оборудования обеспечивают взрослые – специалисты депо «Хабаровск-2», а мы управляем работой станции, - объясняет Артем Огнев, один из лучших дежурных. В конце июля парень вернулся со Всероссийского слета юных железнодорожников, который проходил в Волгограде. Дальний Восток был представлен командой в составе ребят из Хабаровска и с Сахалина. Подростки заняли 5-е место в общекомандном зачете, притом что звание сильнейших оспаривали представители 25 детских железных дорог страны. Почетной бронзы в личном зачете добилась хабаровчанка Кристина Маслова, выступавшая в конкурсе проводников. Кому-то покажется, что все это игра. Однако гудки тепловоза, переводные стрелки и все остальное здесь – самые что ни на есть настоящие.

- Подвижной состав у нас поменьше в размерах, чем на большой железной дороге: колея 750 мм вместо 1520. Соответственно, локомотив и вагончики уже, вместимость одного вагона 36 пассажиров. Но внутри машин – настоящие механизмы! – говорит инструктор детской железной дороги Павел Тиунов. И действительно: силовая установка тепловоза - 230-сильный дизельный «ярославец»: двигатель сравним с тем, что на самосвалах.

- Я три года работаю инструктором детской железной дороги, в летнее время преподаю практику. А вообще – машинист локомотивного депо «Хабаровск-2», 10 лет перегоняю составы, - рассказывает Илья Голубев. – Самые младшие ребятишки у нас класса, наверное, с 6-го. Многие хотят сразу стать машинистами. Но сперва нужно основательно подучиться. К примеру, пассажир как воспринимает: поезд качнуло – ну и качнуло. А машинист: там-то произошло набегание, а здесь – оттяжка, почему? Потому что где-то профиль дороги идет на понижение, а где-то на повышение, где-то что-то еще. Даже на нашей детской дороге – ее протяженность всего 2,5 км – ровные отрезки не везде. И вот наши воспитанники изучили теорию «на зубок», сдали экзамен, а на практике что-то получается не совсем так – терпения, может быть, не хватает. А кто-то с первых дней ощущает машину, движение состава, понимает, что машинист должен, так сказать, бежать впереди локомотива, знать дорогу до каждого кустика, каждой шпалы.

- Чтобы запустить поезд, нужно выполнить его приемку в депо и привести оборудование в готовность, - знакомит меня с премудростями один из лучших машинистов хабаровской детской железной дороги Никита Подкуйко. Любимым делом он занимается с 2013 года, а после окончания школы планирует поступать в Дальневосточный университет путей сообщения. – Локомотив оборудован комплексом устройств безопасности. Специальный электронный блок дублирует на панели управления показания светофоров. На отдельном индикаторе указывается предельная скорость движения, у нас это 40 км/ч. Если больше хотя бы на 2 км/ч, поезд экстренно остановится. Это же произойдет, если вовремя не отреагировать на сигналы устройств контроля состояния машиниста.

Автоматики так много, что кажется: знай себе передвигай рычаг скорости.

- Казалось бы, машинисту не нужно думать о поворотах, потому что направление составу задают рельсы. Но если не соблюдать скоростной режим, то вагоны могут вылететь с рельсов. У нас непростой рельеф, и это оказывает свое влияние. Автоматика, которая внедряется на больших поездах, только добавляет ответственности: нельзя включить автоведение и расслабиться. Может произойти сбой программы или ошибка в вычислениях, поэтому голова у машиниста должна работать непрерывно, - высказывает свое мнение Илья Голубев.

Кресло машиниста в локомотиве детской железной дороги занимает новый практикант. Левой рукой он сжимает рычаг контроллера двигателя, правой – тормозной кран. Дежурный по станции дает добро на отправление состава. Машинист отвечает двумя быстро сменяющими друг друга сигналами: коротким и длинным. Несколько секунд – поезд сдвигается с места. Через считанные минуты он набирает скорость и плавно движется вдоль домов, мимо идущих в стороне прохожих и проносящихся по автостраде машин. Скорость 25 км/ч, но кажется, что состав мчится на всех парах. Сказка? Скорее, чудо, поместившееся посреди огромного города на радость детям и взрослым.

Алексей Стахов

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Анатолий Григорьев, начальник Хабаровской детской железной дороги с 1976 по 2008 гг.:

- Чтобы детская железная дорога работала так же надежно, как настоящая, трудится коллектив наставников-педагогов, имеющих за плечами большой опыт управления большими составами. Ответственности здесь гораздо больше, потому что одна из главных задач работающих здесь - обезопасить школьников. При этом нужно найти подход к каждому ребенку, а дети приходят самые разные: кто-то быстрее схватывает, кому-то нужно больше внимания. В итоге все наши выпускники получают бесценный опыт и знания. Не все становятся железнодорожниками. Один парень, например, служит в космических войсках. Главное, что все находят себя в жизни.

Надежда Кузнецова, хабаровчанка:

- Я очень рада, что мой внук Максим ходит на эту работу. Занимается недавно, но заметно изменился: стал более собранным, меньше времени проводит за компьютером. Летом дежурства на дороге через день - трижды в неделю по четыре часа. И он бежит с огромным удовольствием на каждую смену. Хотя работа не оплачивается. Так и занятия в железнодорожной школе бесплатные.

Супруги Николай и Вероника:

- Для кого-то это аттракцион, а для кого-то серьезное занятие. Атмосфера здесь, конечно, праздничная, хотя видно: дети работают по-серьезному. В свое время покататься на детском поезде нас привозили наши родители, сейчас мы со своим ребенком приехали. Сынуле два годика, он увидел из окна машины «паровозик» и попросил, чтобы его покатали, вот мы и здесь. Ему понравилось и нам приятно снова побывать в детстве.

Чжоу Син, руководитель китайской туристической группы:

- Я с группой школьников возвращаюсь из «Океана», где мы отдыхали, решили заехать сюда. То, что на этой железной дороге работают дети, для нас - открытие. Это очень здорово! В Китае, насколько я знаю, такого нет. Наши ребята в восторге! Мы сделаем незабываемые фотографии и покажем их друзьям и знакомым.

Справка «МД XXI век»

Детская железная дорога в Хабаровске была открыта 60 лет назад, 19 мая 1958 года. Сейчас здесь попеременно работают два пассажирских состава: «Юность» и «Орленок». Маршрут длиной 2,5 км начинается на станции «Пионерская» (ул. Краснодарская, 3) и заканчивается на станции «Юбилейная». Время в пути около 10 минут. Детская железная дорога работает каждый день, за исключением понедельника. Поезда ходят с 10 утра до 16 часов и делают восемь рейсов. Взрослый билет стоит 130 рублей, детский - 90 (детям до 3 лет – бесплатно).