В Хабаровском крае старейший северный поселок Нелькан отпраздновал 200-летие

Как отметил в своем поздравлении губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, знающий не понаслышке о гостеприимстве нельканцев, здесь живут открытые, любящие свою малую родину труженики. Славится Нелькан туризмом, охотой, рыбалкой, уникальным эвенкийским народным творчеством.

На юбилей собрались жители всех сел района: Аима, Джигды, Аяна, приехали на лодках по реке Мая, на большегрузных машинах по дороге Аян - Нелькан, прилетели из Хабаровска.

Нелькан оправдывает свое название: он находится на перекрестке всех дорог, и его будущее связано с развитием транспортной системы региона. После подписания соглашения губернатора края с Республикой Саха (Якутия) в 2016 году вполне реальные черты приобрело строительство дороги Якутск - Аян, в 2019 году за счет краевого бюджета планируется начать строительство нового аэровокзала в аэропорту Нелькана, являющегося воздушными воротами для всех сел захребтовой части района.

За хребтом

На северах края есть такая шуточная присказка: "Я объехал много стран: Охотск, Аян и Чумикан". Автор этих строк житель села Джигда Станислав Путушкин, работник связи с огромным стажем, знал, о чем пишет в своей песне. Самые отдаленные районы Хабаровского края - еще и самые большие по площади, зачастую равные нескольким европейским странам.

Многие годы название поселка связывалось с красивой эвенкийской легендой о девушке Нельке, сидящей на берегу реки Мая. Поэтому каждую круглую дату на день села выбирается Нелька. В 2003 году это была Ася Сысолятина, в 2013-м – Кристина Баринова. В этом году Кристинка уже закончила ТОГУ, сделала себе умопомрачительные дреды и полетела домой, в Нелькан, на юбилей. Ее мама, Виктория Архипова, большая мастерица народно-прикладного творчества; дедушка, Константин Петрович, – знатный охотник, родом из большой аимско-ципандинской семьи родственников Егора Петровича Архипова, Тамары Петровны Дьячковской…

Узнать, "откуда есть пошел" Нелькан, удалось только в 2003 году благодаря Ольге Сысоевой. В свое время, будучи старшим научным сотрудником краеведческого музея имени Гродекова и возглавляя отдел природы, она работала в Государственном архиве Саха (Якутии) и случайно встретилась с документами Якутского воеводства. Название урочища Нелькан Ольге Всеволодовне бросилось в глаза, ведь её отец – Всеволод Петрович Сысоев, известный краевед, охотовед, автор "Золотой Ригмы", директор краеведческого музея, в конце 60-х годов выезжал в Нелькан, чтобы доставить в краевой музей исключительные образцы бивней мамонта, найденные на майской земле.

Название поселка имеет традиционную географическую привязку к местности и эвенкийские корни происхождения. "Нель" означает «стрелка» или «место от слияния двух рек». Так и есть на самом деле: Нелькан расположен в устье реки Чуя, впадающей в реку Мая. Суффикс "кан" означает "тот, кто здесь живет", то есть принадлежность к данной местности.

Наверное, не было б Нелькана как такового с постоянным проживанием в нем людей, да несчастье тому причина. В 1816 году в Якутии случилась страшная эпидемия сибирской язвы. Тогда и было принято государственное решение об открытии повсеместно на северо-востоке России хлебозапасных магазинов, чтобы поддержать местный люд в трудную годину.

По распоряжению Якутского областного управления к местам проведения ярмарок тунгусов были направлены в 1818 году служивые казаки Прокопий Новгородов и Григорий Ципандин для организации хлебозапасного магазина. Предписание смотрителю Нельканского магазина гласило: "Желая оказать пособие потерпевшим разорение тунгусам, предписываю отправить на пропитание из нельканских магазинов

50 пудов провианта по казенной цене, разделяя из онаго каждому такое количество, какое будет приходиться и не иначе, как под круговое их и Родового управления поручительство, а деньги за оной взыскать с них в будущем году. О последствии по сему подробно мне донести".

Служивые казаки были людьми православными и в большой праздник – День празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицы положили начало доброму и важному делу. 1 августа 1818 года сделана первая запись об открытии хлебозапасного магазина в урочище Нелькан.

Более ни на один день жизнь в этом селении не прекращалась! С годами менялись смотрители магазина, магазин вскоре стал снабжать эвенков-охотников еще и порохом, свинцом, солью - в Нелькане была открыта своя соляная стойка. Суть хлебозапасного магазина не менялась вплоть до 1848 года, когда он перешел в ведение Российско-Американской компании и до 1867 года (закрытие РАК) принадлежал компании.

Смотрите, кто пришел

Великие люди бывали в Нелькане: в 1849 году Аянским трактом прошел генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев, еще не получивший в те годы титула Амурский, в 1854 году он вновь проезжает Нелькан, возвращаясь через Аян в Иркутск после первого Амурского сплава. Не раз здесь бывали Г.И. Невельской, В.С. Завойко, архиепископ Камчаткий и Алеутский Иннокентий. Дочь архиепископа Екатерина пела в церковном хоре Нельканской церкви, сын Гавриил был настоятелем храма Благовещения Божьей Матери. Они обозревали окрестности Нелькана так же, как это делают сегодня его жители и гости. О чем думали эти люди, неведомо, но то, что они шли трудной дорогой во имя интересов России, бесспорно.

В 1851 году Аянский тракт становится казенным почтовым, а Нелькан – одной из его станций. То есть статус Нелькана стал служебно- государственным. Началось формирование притрактового служивого населения. Первыми переселенцами стали крестьяне-старообрядцы из Забайкалья (в основном скопцы). Большая их часть расселилась в Усть-Мае, а в Нелькан прибыли крестьяне Бушковы, Березовские, Протодьяконовы, Сукновы – обычные люди, искавшие свободу и землю.

Во имя Отца и святого духа

Неподвластный годам, перипетиям жизни и являющийся главной достопримечательностью Нелькана все эти годы был и остается храм Благовещенья Божьей Матери. Кстати, в день 200-летия села вечером прошел дождь и высветилась двойная радуга над куполами храма. А днем раньше жители села установили новые колокола, подаренные Александром Дьячковским, и праздничный трезвон огласил всю округу.

Церковь была построена в 1914 году, освящена в сентябре 1915 года и считается старшей сестрой храма Христа Спасителя в Москве. Потому что автором был в свое время Константин Тон. Он, будучи студентом, подрабатывал составлением типовых проектов церквей, и Якутская епархия выбрала именно его проект для Нельканской церкви, чуть изменив его с поправкой на сильные морозы. На закладном камне высечено: "Во имя Отца и святого Духа основана сия церковь в честь и память Благовещенья Пресвятой Богородицы при державе благочестивейшего и самодержавнейшего господина нашего императора Николая II в святительство Мелетия, епископа Якутского и Вилюйского в лето от Рождества по плоти Бога Слова 1914 августа 26 дня. Аминь".

Чайный тракт

В разные годы жизнь Нелькана то закипала, то почти угасала. Так было во времена "чайного пути", когда из Китая в Якутск, а оттуда в Иркутск доставлялся китайский чай. Из русской Америки и Японии морем в Аян стали доставлять плиточный и байховый чай. В год чая перевозилось до 100 тысяч ящиков, за что тракт и получил название – чайный. К началу летней навигации в Нелькане собиралось до 200 рабочих-якутов, подключались к чайному делу и "зимние" рабочие – эвенки-каюры.

А в 1903 года население Нелькана состояло всего из 3-4 купеческих семей, священника, псаломщика, урядника, вахтера казенного ряда, нескольких тунгусских семей. Зимою, на Страстной неделе, здесь бывали ярмарка и тунгусское собрание, на которое съезжалось до 100 тунгусов.

Самым непростым временем в истории Нелькана были годы смены веков и первых десятилетий 20-го века. После упразднения Российско-Американской компании в Аяне, "за хребтом", в Нелькане, осталось семь дворов, в которых проживало всего 18 человек.

Местная геополитика

С приходом новой власти в Нелькане началось самое суматошное время – во-первых, Нелькан относился с 1914 года к Якутской области, Якутскому уезду, впоследствии - к Якутской АССР. В 1920 году Нелькан отделился из состава Алдано-Майского улуса и как самостоятельный улус остался в составе Якутской АССР. В 1923 году была образована Дальневосточная область, Якутская АССР туда не вошла, при этом порт Аян был отнесен к территории ДВО и входил в Камчатскую губернию. Вопрос административно-территориального деления в те годы был настолько острым и запутанным в межнациональных, экономических и геополитических вопросах, что вылился в тунгусские восстания, походы белогвардейцев, борьбу с контрреволюционерами (или их подобием). Время было такое, что разобраться, кто за белых, красных, зеленых, невозможно. Председатель улусного ревкома П.С. Жерготов, который в Нелькане проводил собрание об открытии советской школы в январе 1926 года, в декабре 1927 года будет расстрелян как враг народа.

10 декабря 1930 года был образован Аяно-Майский район в составе национального Охотского Эвенского округа Дальневосточного края. Нелькан вошел в состав национального округа в Аяно-Майский район, но как административно-территориальная единица относился до 1932 года к Якутской АССР.

Много лет Нелькан выступал базовым поселком геологов Аяно-Майской геолого-разведочной экспедиции, производственных баз артелей "Прибрежная" и "Амур". Старатели играли особую социально-экономическую роль в жизни поселка. Строили и содержали дорогу Нелькан - Аян, прокладывали зимники, артель "Амур" построила взлетно-посадочную полосу для приема самолетов Ан-24, Ан-26, открыла свой магазин по хабаровским ценам. Практически все трудоспособное мужское население на летний период трудоустраивалось в артели. Здесь добрым словом вспоминают руководителей артелей Виктора Фигеля, Виктора Лопатюка, Геннадия Малышевского.

Сейчас численность населения в Нелькане 719 человек. Здесь дружно, бок о бок, живут эвенки и русские, украинцы и татары, якуты и нанайцы, корейцы. Только в Нелькане, считают жители села, есть искрящийся кипенно-белый снег и яркое, синее, без облаков небо; весной – цветущие волны багульника и аромат черемухи; летом – богатство лесных даров: чудо-ягод моховки, охты, княженики, голубицы; отряды грибов-боровичков; осенью – разноцветье лесных платьев и орешки кедрового стланика. А какая рыбалка на Мае!

Приезжающие в Нелькан отмечают также, что здесь живут особые люди – открытые, легкие на подъем, порой излишне шумливые. Наверное, это связано с тем, что Нелькан всегда был и остается на перекрестке всех дорог района, в центре всех событий. 200 лет – возраст немалый, но его жители верят, что лучшие годы поселка еще впереди.

Марина Ротвальд

Первые лица Нелькана

В разные годы первыми лицами поселка были Егор Кошелев, Николай Тарабыкин, Петр Ефимов, Афанасий Стручков, Иван Соколовский, Александр Новичков, Григорий Аверин, Леонид Брекоткин, Мария Шишова, Александра Захарова, Алексей Шуваев, Константин Карпов, Илья Кириллин, Степан Дубовой, Серафима Смирнова, Лариса Любцова, Николай Альбертовский, Геннадий Кочкин, Гарольд Храпов, Иван Наумов, Николай Прохоров, Иван Новак, Татьяна Пилипенко, Александр Шулятьев.

В настоящее время второй срок руководит сельским поселением Наталья Петухова, коренная нельканка.