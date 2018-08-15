Времена и нравы в Хабаровске: Культурный десант

Воздушно-десантные войска Хабаровска отметили профессиональный праздник чтением стихотворений и почтили память погибших товарищей

Хотя День ВДВ традиционно ассоциируется у большинства людей с купанием в фонтанах и гуляниями, в Хабаровске все не так. Город культурный у нас, и отмечают праздник тут цивилизованно.

На территории центра военно-патриотического воспитания "Взлет" на мероприятие "Другое ВДВ" собрались курсанты, парашютисты, десантники, многие другие - в этом году празднование было посвящено памяти Лилии Андреевны Николенко, мамы рядового Сережи Николенко, который погиб на войне в Афганистане. Долгие годы Лилия Андреевна сама ходила на подобные мероприятия, рассказывала о сыне, читала стихи собственного сочинения. Несмотря на потерю, она всегда была жизнерадостным и добрым человеком. В этом году Лилии Андреевны не стало. 2 августа со дня ее смерти как раз исполнилось 40 дней. Память почтили чтением стихотворений из последней книги, которую Лилия Андреевна преподнесла на прошлый День ВДВ, а председатель городского совета отцов Виктор Лягущенко даже сочинил песню на одно из произведений, которую исполнил под гитару.

Были также и разговоры о войнах - в Афганистане и Чечне. Ветераны десантных войск делились с молодёжью опытом, вспоминали тех, кого уже нет. Показали воспитанникам "Взлета" парашютную систему и объяснили, как ею пользоваться, а сами ребята продемонстрировали навыки владения пневматическим оружием и поучаствовали в рукопашных боях. Ни один городской фонтан в течение этого праздника точно не пострадал.

- Мы хотим, чтобы люди перестали ассоциировать этот праздник с чем-то плохим, - поделилась Елена Ларионова, одиннадцать лет возглавлявшая "Взлет". - Это одна из причин, по которой мероприятие и проводится. В этом году, конечно, очень много вспоминали Лилию Андреевну, жаль, что такого человека с нами больше нет. Её стихотворения настолько за душу берут, что их даже учить не надо, они сами запоминаются. Младшее поколение хоть войны и не застало, но горечь этого времени сильно чувствуется даже для них. Организаторами "Другого ВДВ" в Хабаровске выступил нынешний директор "Взлета" Олег Безгодов и партия "Единая Россия". Это уже пятый раз, когда мероприятие проходит в нашем городе.

Екатерина Пирогова

Фото Игоря Чуракова

Эскиз у пешеходного фонтана

Полчаса наблюдал. Ждал, пока десантники в фонтан полезут.

За это время:

1. В фонтан забежало несколько девиц без тельняшек.

2. На соседней лавочке начали употреблять крепкие напитки люди без беретов.

3. Тот, что с флагом, предложил товарищам брать деньги за фотографирование с прохожими.

Где таких скучных и культурных пацанов набрали?

www.instagram.com/p/Bl-k99sHqAH/?hl=ru&taken-by=g_lens4u