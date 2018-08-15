Медицина государственная и частная: Ведение беременности. Переосмысляя опыт

Выбирая человека, которому вы доверяете не просто жизнь, а развитие собственного ребенка, важно не прогадать. Говорят, идти надо «на врача». Это вариант для тех, кто готов платить: часто услуги хорошего доктора стоят недешево.

Есть и другой вариант: поликлиника или женская консультация по прописке, государственная. Бесплатные приемы, анализы, УЗИ, даже некоторые лекарства можно получить по талону… Мне, честно говоря, как-то не везло с государственными медицинскими учреждениями в Хабаровске, а тут два года назад мой тест на беременность показал две полоски.

Групповой прием

Первым делом, для того чтобы подтвердить или опровергнуть наличие беременности, отправилась в платную клинику. Врач сказала: «Без сомнений, да».

Счастью не было предела! Как мы ждали, как хотели малыша! А дальше-то что? «Хоть срок еще и не очень большой, нужно немедленно бежать, вставать на учет, чтобы оценить риски и вовремя предотвратить неприятности», - посоветовала врач.

Так и сделали. Поехали в поликлинику по прописке. Ждали долго, врач опоздала почти на час и, видимо, пытаясь нагнать время, пригласила в кабинет сразу троих.

Одна – раздеваться, другой выписывали направление.

- А вы что хотели?

- Встать на учет!

После пары секунд расчетов врач заявила:

- Рано еще, через месяц приходите!

- Это первая беременность, расскажите хоть что делать? Как себя вести? Витамины пить? Танцами заниматься можно?

Посмеялась над теми витаминами, которые я пью, и сказала:

- Никаких витаминов, только фолиевая кислота.

Хотя платный врач говорила, что витамины необходимы. Кто прав?

Меня записали на прием через месяц с небольшим, так ничего и не объяснив. В то время одна за ширмой уже вскарабкалась на кресло, а та, что пришла за направлением, посмеялась над моим еще небольшим сроком. А как же врачебная тайна? У врача, видимо, был слишком плотный график для этого.

Личная драма

В ближайшие 4 недели мы успели свыкнуться с мыслью, что скоро станем родителями, поделились радостной новостью с бабушками и дедушками, думали, что будет девочка, и даже начали выбирать имя, но за день до приема мне стало плохо настолько, что пришлось вызвать скорую.

Врачи долго ничего не говорили, а потом, вручив антибиотики, заявили, что у плода не бьется сердце, беременность замершая, готовься, мол, к операции.

И тишина, звенящая в ушах.

Меня будто подняли до небес и со всей силы швырнули на землю. Я разлетелась на миллионы частей вдребезги и не могу собраться. И нет больше ничего, кроме слов: «Ты молодая, родишь еще, подлечишься и попробуешь снова».

А я, на минуточку, потеряла ребенка, своего, любимого, долгожданного, родного. Около 10 недель он находился под моим сердцем, он рос и развивался, я так ждала, когда он перерастет размер рисинки и станет с вишенку, а потом и с виноградинку. Я была уверена, что у меня будет девочка, так хотела встретиться с ней глазами, обнять ее, подарить все свое тепло, показать, что такое любовь, научить отличать добро от зла, отдать ей все, что у меня есть…

Но я оказалась в больничной палате. Наркоз, операция. Помню, как тяжело отходила, ревела навзрыд сквозь сон, когда раздался телефонный звонок и врач из моей поликлиники возмущенно бросила мне:

- Почему вы не пришли на прием и даже не позвонили?

Я, еще в бреду:

- Мне к вам больше не надо, спасибо!

- Могли бы позвонить! – не унималась врач.

- Только что операция закончилась. Простите, сегодня не до вас, - буркнула я и отключилась.

Я ненавидела ее всеми фибрами души. Ведь если бы мы начали сдавать анализы сразу, мы бы узнали об этой трагедии гораздо раньше. По заключению врача сердце у ребенка перестало биться приблизительно в то время, когда я пришла вставать на учет, может, чуть позже.

Но в нашей поликлинике в этом плане, видимо, естественный отбор. Выжил - отличненько, нет - ну, ты же молодая!

Несложный выбор

Наверное, не стоит рассказывать, почему, узнав о своей второй беременности, я выбрала платную клинику.

Я настолько боялась, что ситуация повторится, что даже речи о женской консультации не шло. К тому же насмотрелась на мамочек в очередях, которые не только к женскому врачу сидят по 2-3 часа, а к узким специалистам так вообще полдня. И, несмотря на существующую электронную запись на портале госуслуг, никто не заходит ни по времени, ни даже через час.

Долго и тщательно я искала врача и место, читала отзывы, взвешивала «за» и «против». Да, дорого. Но никакие деньги не жалко отдать ради того, чтобы за состоянием малыша следили, чтобы быть уверенной в том, что он жив и здоров.

Приветливые администраторы сообщили, что ведение беременности будет стоить около 70 тысяч. Не сразу. Платить нужно по факту.

Я выбрала отличного врача. Она - внимательная, отзывчивая, дотошная в плане нашего состояния, плюс ко всему - на связи 24 часа в сутки. Я могла позвонить или написать ей в час ночи и незамедлительно получала ответ.

Всегда вежливая, терпеливая, она все объяснит, расскажет. Я поняла: могу довериться ей и доверить самое дорогое. Она сразу поставила меня на учет, и мы начали нашу работу.

Часто результаты анализов скидывала ей, если нормально - встречались по плану, если нет – говорила, чем лечиться или когда прийти. Удобно, чтобы не ездить просто так.

В моей уже любимой клинике отношение к клиентам прекрасное с момента, когда ты надел бахилы, до момента, когда ты их снял.

Беременные не сидят в очередях - максимум 15 минут. Я как-то приехала на полчаса раньше и слышала, как администраторам досталось от директора за то, что я жду больше 15 минут. Даже неловко стало.

В общем, сказать, что я чувствовала себя человеком, не сказать ничего. Да, я продолжала беспокоиться о малыше, но у меня не было дикого ужаса. Я знала, что у моего врача все под контролем. Я сдала столько анализов, сколько девочки в своих женских консультациях не сдают.

Чё почем?

И я не считаю, что меня развели на деньги. Мы заплатили в общей сложности около 150 тысяч. В эту стоимость вошло все-все. За каждый прием врача платила от 1 до 1,5 тысячи рублей, исключением был только прием у стоматолога - 4,5 тысячи.

За каждое УЗИ выкладывала от 1 до 3,5 тысячи в зависимости от того, что исследовали. Самым дорогим был первый скрининг (3,5 тыс., сюда вошел и анализ крови на генетические заболевания).

Анализы - отдельная тема. Сдавала в одной небезызвестной в городе лаборатории. Стоило мне это от 500 рублей до 4-5 тысяч (и это по скидке постоянного клиента). Стоимость каждый раз шокировала. Во-первых, к стоимости диагностики прибавляется 150-300 рублей за работу лаборанта.

Во-вторых, выходила я оттуда вечно в синяках.

Мне никак не могли попасть в вену и расковыривали ее настолько, что на руках оставались огромные синяки. Как-то после одной такой кровосдачи (всего на 1 показатель) я вернулась с пятью дырками в руках!

Был и еще один неприятный казус. Как-то раз, получив результаты анализов крови, я чуть не поседела. Положительными оказались реакции на краснуху и гепатит С, и если про последнее все ясно и понятно, то первый диагноз меня ошарашил. Краснуха при беременности – опаснейшее заболевание, которое оказывает губительное влияние на малыша.

Ноги в руки, я понеслась к инфекционисту. Записаться, кстати, было также непросто, оказывается, инфекционистов не очень много в городе. «Судя по анализам, - сказал врач, - у вас сейчас острая фаза заболевания. Бессимптомно оно не проходит, поэтому вы бы знали», - и порекомендовал пересдать анализ на несколько других показателей.

Естественно, и на гепатит я тоже пересдала, но уже в другой лаборатории. Оказалось, что опасения были напрасными, видимо, лаборанты что-то напутали. Мало ли что случается…

Отдельной статьей в графе расходов сначала была озонотерапия – это капельницы с озоном. Назначили мне их потому, что появилась угроза маловодия, при котором малышу недостаточно места, чтобы расти и правильно развиваться. Обошлось мне это удовольствие в 4 тысячи, по 800 за каждый сеанс.

А после 28 недели беременности разорять начало КТГ (исследование, при котором записывается сердцебиение малыша, «ЭКГ ребенка», я его так называла), стоило оно тоже по 800 рублей за сеанс. Я даже не смогу посчитать, сколько я на это потратила, потому что его постоянно приходилось пересдавать. Результаты были недействительными, потому что ребенок спал. Во время исследования (около часа) отслеживается активность малыша, а если он спит, какая активность? Я ходила на эту каторгу через день, потому что мой мальчик не хотел просыпаться. А денег-то никто не возвращает.

Недопустимое равнодушие

Но, знаете, мне не жалко. Стоит ли здоровье ребенка 150 тысяч? Безусловно! Да, было тяжело. Вся моя зарплата уходила на приемы, витамины, обследования. Иногда мы скидывались с родителями, но оно того стоило. Девочки из обычных женских консультаций рассказали, что их врачи ничего им не объясняли, даже на вопросы не отвечали. Поэтому они вынуждены были сидеть на мамских форумах в поисках ответов на вопросы о состоянии здоровья, своего и малышей. Одна моя подруга даже таблетки сама себе назначала, благо медицинское образование позволяет это делать! А как же те, у кого недостаточно опыта?

Все это обязан объяснить врач! После родов в Перинатальном центре я видела немало девочек с периферии, которые, кроме анализа на ВИЧ, РВ, общих анализов мочи и крови, не сдавали ничего. У обеих моих соседок по палате детки были с отклонениями. У одного - порок сердца, о котором во время беременности не говорилось ни слова, хотя это все отлично просматривается на скринингах. (Мы уже в 12 недель посчитали количество пальчиков на руках сыночка, я уже тогда знала, что все органы и конечности развиваются правильно.) У второй соседки тоже была беда с лялькой, кажется, резус-конфликт…

И порой даже становилось неловко, когда неонатолог на осмотре говорил, что мой малыш крепенький и здоровый, а их детки - нет. Они, слыша это, часами плакали. Находиться рядом было морально тяжело.

За здоровье

Многие проблемы можно решить еще на начальном уровне, убеждена.

Поэтому, если вы дорожите своим малышом, позаботьтесь о нем заранее, не жалейте денег. Мой выбор: конечно, частная клиника, но проверенный врач. Читайте, советуйтесь с подругами. У меня было достаточно аргументов, чтобы выбрать свой вариант, и я не жалею. Плюс ко всему, когда мама в хорошем настроении, когда она не нервничает, не изводит себя, малыш спокоен, он не испытывает стресса, он гармонично развивается.

Женские консультации, государственные ФАПы и поликлиники, закон естественного отбора никто не отменял. Но все чаще слышу от девчат, что они встают на учет по прописке, чтобы сдавать анализы бесплатно, а дополнительно на консультации ходят в частную клинику. Якобы, чтобы услышать мнение нескольких специалистов. Но на самом деле они не доверяют своему участковому. Тогда есть ли смысл терять время? Есть еще и такой момент, когда нужно действовать немедля, а пока запишешься, пока досидишь в очереди, уже, увы, может быть и поздно. Пусть мы и не видим эту кроху внутри, но это тоже человечек, который требует к себе трепетного отношения.

Я читала где-то, что за границей мамочкам на каждом приеме у врача делают УЗИ, чтобы отслеживать состояние малыша. Меня, как человека, обжегшегося однажды, вполне устраивает вариант зарубежных врачей. Потому что, только слыша, что сердце моего мальчика бьется, я успокаивалась. Эти драгоценные 142-144 удара в минуту были самым любимым звуком, что на приемах у моего врача, что на КТГ.

Слушая каждый раз эти прекрасные звуки, я поняла одно: лучше вовремя предотвратить и держать в руках свое здоровенькое счастье, чем навредить или - еще страшнее - потерять.

Екатерина Серебренникова