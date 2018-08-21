Образ жизни в Хабаровске: Правила здоровьесбережения

В Хабаровске современные жизнь и бизнес идут на больших скоростях. Успевая за карьерными ростом и стремительно растущим объемом информации на рабочем месте, мы все меньше слышим сигналы своего организма. От этого - сниженный иммунитет, частые простуды, которые переносятся на ногах, эмоциональные перегрузки, повышение риска возникновения различного рода неинфекционных заболеваний.

Охрана здоровья работающих является одной из наиболее важных областей пересечения интересов предприятий и государства. С одной стороны, предприятиям необходимы здоровые работники, с другой стороны, состояние здоровья является одной из основных составляющих качества жизни населения.

К сожалению, от болезней системы кровообращения погибает в основном экономически наиболее эффективная часть населения - люди трудоспособного возраста, имеющие опыт работы, то есть высокопрофессиональные кадры.

В настоящее время известно более 200 факторов риска болезней системы кровообращения, ежегодно их число увеличивается. Среди них поддающиеся изменению биологические характеристики (повышение в крови уровня холестерина и глюкозы, сахарный диабет, артериальная гипертензия), особенности образа жизни (курение, низкая физическая активность, ожирение, злоупотребление алкоголем, низкий социальный и образовательный статус, психосоциальный стресс).

Чтобы предупредить возникновение этих серьезных заболеваний и скорректировать воздействие на организм факторов риска, необходимо вести здоровый образ жизни, соблюдать основные правила здоровьесбережения на рабочем месте и проходить своевременную комплексную диагностику здоровья.

Немногие знают, что согласно данным Всемирной организации здоровья в понятие здорового образа жизни входят ежедневное употребление овощей и фруктов (не менее 400 граммов), умеренная и высокая физическая активность, потребление соли не более 5 граммов в день, отсутствие курения и вредного и опасного потребления алкоголя. Кроме того, очень важно контролировать влияние стрессовых ситуаций на организм. Невозможно взять и исключить понятие стресса из жизни, но можно поменять отношение к нему и реакцию на сложные жизненные ситуации. Главное – не делать из здорового образа жизни работу.

На рабочем месте мы проводим минимум 40% от активного недельного жизненного времени. Поэтому очень важно правильно организовать рабочее пространство и выстроить рабочий график. Ежедневное соблюдение простых правил на рабочем месте не только сократит количество больничных, но и добавит жизненной энергии на реализацию личных планов. Главное очевидное правило – соблюдение режима труда и отдыха. Четко сформированный режим вырабатывает биологический ритм, облегчающий организму его работу, биологически подготавливает организм к предстоящей деятельности. Работоспособность в утренние часы постепенно повышается и достигает пика к 10-13 часам, после 14 часов происходит снижение работоспособности, а к 16-17 часам идет волна повышения всех функций, снижение функциональных возможностей наблюдается после 20 часов. Учитывайте биологические ритмы организма при распределении работы на день.

Полноценно питайтесь не только в выходные дома, но и в течение рабочего дня - откажитесь от обеда на бегу. К «запрограммированному» времени происходит интенсивное выделение пищеварительного сока, что обеспечивает эффективное пищеварение. Делайте в течение дня полезные перекусы из фруктов, овощей и орехов, пейте чистую воду.

Используйте фитнес-браслет для мотивации ходить пешком. Если вы пользуетесь общественным транспортом, выходите на одну остановку раньше, чем обычно, чтобы прогуляться. Если же передвигаетесь на личном транспорте, паркуйтесь в 5-10 минутах ходьбы от места работы. При сидячей работе больше двигайтесь, используйте любой повод (засчитывается даже прогулка до принтера или кулера). Вместо езды на лифте пользуйтесь лестницами. Вот увидите, в конце рабочего дня вы будете приятно удивлены количеством пройденных шагов при, казалось бы, сидячей работе.

Следите за чистотой рабочего места и воздуха в кабинете. Подсчитано, что на офисных стульях и мониторах более 3000 микробов на квадратный сантиметр. На клавиатуре – 510, мышке – 25, офисном телефоне – почти 4000 микроорганизмов на каждый квадратный сантиметр. Используйте антибактериальные салфетки для очищения рабочего места, проветривайте помещение и следите за чистотой фильтров в кондиционерах. Помните, что в случае гигиены рук никакие антибактериальные салфетки или гели не заменят проверенного временем очищения кожи водой и мылом.

Время – ценный ресурс в нашей жизни, приумножьте его, потратив на комплексную диагностику организма. Проходить ее важно и нужно ежегодно. Если в вашей организации не проводятся ежегодные профосмотры, то вы можете проходить диагностику состояния организма в Центре здоровья бесплатно и в точно назначенное время. В Центре здоровья для исследования сердечно-сосудистой системы применяется компьютеризированная система скрининга сердца, которая обеспечивает быстрое и точное определение состояния сердца, наглядно показывает проблемные области, выявляет ишемическую болезнь, предынфарктное состояние, дает информацию о выраженности и локации очага, выявляет различного вида аритмии, оценивает процессы метаболизма. Применяемые методы скрининга позволяют оценить адекватность циркуляции крови в нижних конечностях, выявляет атеросклероз аорты и артерий нижних конечностей. Диагностика состава тела выявляет факторы риска развития сахарного диабета, атеросклероза, гипертонической болезни, ожирения. На основании данных диагностики подбирается мышечный, жировой и водный баланс тела, суточный рацион питания, разрабатывается индивидуальная программа коррекции массы тела за счет воды и жиров. Спирометрия проводит диагностику заболеваний легких и оценивает тяжесть заболевания. В кабинете оптиметрии проводятся измерения остроты зрения, определение астигматизма, внутриглазного давления.

После прохождения обследования врач дает заключение о состоянии здоровья, составляет рекомендации по коррекции образа жизни и при необходимости направляет на дообследование и консультацию к специалистам лечебных учреждений. Все обследование займет около 40 минут.

Проявите заботу о себе и своем здоровье, и тогда сил хватит не только на карьеру, но и на превращение жизненной рутины в праздник.





Адреса центров здоровья для взрослых:

КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» МЗ ХК, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109. Тел.: 8 (4212) 75-86-63.

КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Вивея» МЗ ХК, г. Хабаровск, ул. Запарина, 88. Тел.: 8 (4212) 45-20-66.

КГБУЗ «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации» МЗ ХК, г. Хабаровск, ул. Запарина, 76. Тел.: 8 (4212) 32-82-08.

КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический центр» МЗ ХК, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Димитрова, 12. Тел.: 8 (4217) 24-16-71, 24-16-81, 24-16-91.

КГБУЗ «Городская больница №2» МЗ ХК, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 16. Тел.: 8 (4217) 55-81-45.