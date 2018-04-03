Хабаровский край: Что важно знать будущей маме?

В Хабаровском крае родовый сертификат обеспечит каждой беременной женщине и роженице внимание и профессиональную помощь врачей

Как получить родовый сертификат, как «расплатиться» им за медицинские услуги – на вопросы читателей отвечает Наталья Мельник, сотрудник пресс-группы Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования.

- Какие условия требуется соблюсти, чтобы будущей маме выдали родовый сертификат?

- Документ выписывается женщине, вставшей на учет по беременности, в женской консультации с 30 недель беременности (в случае многоплодной беременности – с 28 недель) при условии непрерывного наблюдения и ведения женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе в одной женской консультации не менее 12 недель. Также родовый сертификат может быть выдан непосредственно в роддоме. Заполняется он работниками женских консультаций и родильных домов. При получении сертификата будущая мама должна предъявить: паспорт, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство Пенсионного фонда России (СНИЛС).

- Что это за документ, как он выглядит?

- Родовый сертификат состоит из шести частей.

Корешок, предназначенный для подтверждения выдачи родового сертификата (хранится в женской консультации в течение трех лет). Талон № 1 на сумму 3000 рублей, необходимый для оплаты медицинской помощи, оказанной женщине в период беременности. За первое полугодие 2018 года Хабаровским региональным отделением ФСС РФ было оплачено 6533 талона № 1 на сумму более 19,5 млн рублей. Талон № 2 на сумму 6000 рублей, по которому оплачиваются услуги роддома.

За первое полугодие 2018 года было оплачено 6494 талона № 2 на сумму около 38,9 млн рублей. Талон № 3-1 на сумму 1000 рублей, предназначенный для оплаты учреждениям здравоохранения услуг за первые шесть месяцев диспансерного наблюдения ребенка.

За первое полугодие 2018 года было оплачено 4829 талонов (4,8 млн рублей). Талон № 3-2 на сумму 1000 рублей, предназначенный для оплаты учреждениям здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, включая работы и услуги по специальности «педиатрия», услуг за вторые шесть месяцев диспансерного наблюдения ребенка. За первое полугодие 2018 года было оплачено 4172 талона (4,2 млн рублей). Родовый сертификат (без талонов), служащий подтверждением оказания женщинам медицинской помощи.

- Расскажите о принципе действия родовых сертификатов.

- Деньги приходят в женскую консультацию, роддом и детскую поликлинику вслед за конкретной пациенткой. Для этого разработан следующий механизм: будущая мама, обратившаяся за медицинской помощью по поводу беременности, получит в консультации заполненный бланк сертификата с четырьмя отрывными талонами. Один останется в женской консультации, в которой она наблюдается, другой, когда придет время рожать, она передаст в родильный дом. Обе части третьего талона передаются в детскую поликлинику, где мама будет наблюдаться с малышом. Поступивший в медицинское учреждение талон – гарантия того, что услуги медицинского учреждения, оказанные каждой конкретной пациентке, а затем – ребенку, будут оплачены Фондом социального страхования.

За каждую пациентку и ребенка медицинские учреждения получают дополнительные средства к обычным бюджетным поступлениям. Для медицинских учреждений эти средства являются ещё одним источником финансирования только при условии, что они помогали женщине качественно и в полном объеме. Ведь оплачиваются не теоретические койко-места, а услуги, оказанные реальным пациенткам. А более пристальное наблюдение за малышом в течение первого года жизни способствует раннему выявлению возможных заболеваний, их предупреждению и более успешному лечению.

Подготовила Матрена Ефимова

Справка «МД XXI век»

За период с 2006 по 2018 гг. на финансирование программы «Родовый сертификат» было израсходовано более 1876,5 млн рублей, в том числе было оплачено:

- 184329 талонов № 1 на сумму 540,5 млн рублей,

- 188635 талонов № 2 на сумму 1119,5 млн рублей,

- 116446 талонов № 3-1 на сумму 116,5 млн рублей,

- 99470 талонов № 3-2 на сумму 99,5 млн рублей.