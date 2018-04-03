Общество
Хабаровский край: Что важно знать будущей маме?
В Хабаровском крае родовый сертификат обеспечит каждой беременной женщине и роженице внимание и профессиональную помощь врачей
Как получить родовый сертификат, как «расплатиться» им за медицинские услуги – на вопросы читателей отвечает Наталья Мельник, сотрудник пресс-группы Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования.
- Какие условия требуется соблюсти, чтобы будущей маме выдали родовый сертификат?
- Документ выписывается женщине, вставшей на учет по беременности, в женской консультации с 30 недель беременности (в случае многоплодной беременности – с 28 недель) при условии непрерывного наблюдения и ведения женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе в одной женской консультации не менее 12 недель. Также родовый сертификат может быть выдан непосредственно в роддоме. Заполняется он работниками женских консультаций и родильных домов. При получении сертификата будущая мама должна предъявить: паспорт, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство Пенсионного фонда России (СНИЛС).
- Что это за документ, как он выглядит?
- Родовый сертификат состоит из шести частей.
- Корешок, предназначенный для подтверждения выдачи родового сертификата (хранится в женской консультации в течение трех лет).
- Талон № 1 на сумму 3000 рублей, необходимый для оплаты медицинской помощи, оказанной женщине в период беременности. За первое полугодие 2018 года Хабаровским региональным отделением ФСС РФ было оплачено 6533 талона № 1 на сумму более 19,5 млн рублей.
- Талон № 2 на сумму 6000 рублей, по которому оплачиваются услуги роддома.
За первое полугодие 2018 года было оплачено 6494 талона № 2 на сумму около 38,9 млн рублей.
- Талон № 3-1 на сумму 1000 рублей, предназначенный для оплаты учреждениям здравоохранения услуг за первые шесть месяцев диспансерного наблюдения ребенка.
За первое полугодие 2018 года было оплачено 4829 талонов (4,8 млн рублей).
- Талон № 3-2 на сумму 1000 рублей, предназначенный для оплаты учреждениям здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, включая работы и услуги по специальности «педиатрия», услуг за вторые шесть месяцев диспансерного наблюдения ребенка. За первое полугодие 2018 года было оплачено 4172 талона (4,2 млн рублей).
- Родовый сертификат (без талонов), служащий подтверждением оказания женщинам медицинской помощи.
- Расскажите о принципе действия родовых сертификатов.
- Деньги приходят в женскую консультацию, роддом и детскую поликлинику вслед за конкретной пациенткой. Для этого разработан следующий механизм: будущая мама, обратившаяся за медицинской помощью по поводу беременности, получит в консультации заполненный бланк сертификата с четырьмя отрывными талонами. Один останется в женской консультации, в которой она наблюдается, другой, когда придет время рожать, она передаст в родильный дом. Обе части третьего талона передаются в детскую поликлинику, где мама будет наблюдаться с малышом. Поступивший в медицинское учреждение талон – гарантия того, что услуги медицинского учреждения, оказанные каждой конкретной пациентке, а затем – ребенку, будут оплачены Фондом социального страхования.
За каждую пациентку и ребенка медицинские учреждения получают дополнительные средства к обычным бюджетным поступлениям. Для медицинских учреждений эти средства являются ещё одним источником финансирования только при условии, что они помогали женщине качественно и в полном объеме. Ведь оплачиваются не теоретические койко-места, а услуги, оказанные реальным пациенткам. А более пристальное наблюдение за малышом в течение первого года жизни способствует раннему выявлению возможных заболеваний, их предупреждению и более успешному лечению.
Подготовила Матрена Ефимова
Справка «МД XXI век»
За период с 2006 по 2018 гг. на финансирование программы «Родовый сертификат» было израсходовано более 1876,5 млн рублей, в том числе было оплачено:
- 184329 талонов № 1 на сумму 540,5 млн рублей,
- 188635 талонов № 2 на сумму 1119,5 млн рублей,
- 116446 талонов № 3-1 на сумму 116,5 млн рублей,
- 99470 талонов № 3-2 на сумму 99,5 млн рублей.
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