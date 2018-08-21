Декретные материалы: А где же ваши зубки?

С проблемой прорезывания зубов мы столкнулись, едва Ване исполнилось 4 месяца

Заметив, как малыш чешет десны кулаком, я судорожно набрала номер телефона мужа и торжественно сообщила: «У сына режутся зубы, нам срочно нужен грызунок! Самый нежный, самый мягкий, для ребенка четырех месяцев».

Родственникам позвонили, рассказали замечательную новость: «У нас скоро будут зубы!».

Муж, окрыленный новостью, полетел выбирать очередную странную штуку в аптеку. (С некоторых пор я стала отправлять его за тем, не знаю за чем: ортодонтическими сосками, смесями не самых популярных фирм, носками и нарукавниками с погремушками и т. д. Начитаюсь статей о пользе или вреде всяких приспособлений, и Никита бежит!)

В тот день муж позвонил мне несколько десятков раз, потому что не мог выбрать первый грызунок ребенку сам. Все были большие и жесткие, но я настаивала на том, что нам нужен именно мягкий и для самых маленьких. А на всех стояло ограничение 6+. С горем пополам выбрали.

С нетерпением ждала мужа с работы, чтобы наконец-то вручить новую игрушку сыну. Но, кажется, больше ждали ее мы с мужем, Ваня же лишь облизал грызунок и больше на протяжении полугода интереса к нему не проявлял. Так и валяется где-то.

Точно так же, как и мы, от подарков не удержалась и крестная Вани, подарила нам серебряную ложку. Но, как оказалось, рано. Слишком рано.

В ближайшие месяц-два ни одного зуба так и не появилось. К тому же малыша как будто подменили: он стал капризным, плаксивым, мог закричать ни с того ни с сего и очень долго не успокаивался, все время кусал кулаки, начал вскрикивать во сне.

Что мы только ни делали, периодически хватали сына и бежали к педиатру, но вердикт все время был один и тот же – зубы.

Однажды я даже попросила врача не ставить Ване прививку, потому что он в тот период был очень беспокойным, но получила отказ: «У вас зубы в ближайшие год–два все время будут расти, что же вообще теперь вам прививки не ставить?».

На удивление прививки сынуля переносил стойко и спокойно, как и полагается мужчине.

Но в один прекрасный день малыш начал хвататься за уши, чесать их, кричать что есть сил. И изрядно напугал нас с мужем. Уже через полчаса после начала истерики мы всей семьей стояли у двери лора. Доктор долго разглядывала уши нашего крохи с помощью всяких разных приспособлений, но никаких следов воспалений так и не нашла. Она-то и рассказала нам, что когда у деток режутся зубки, они расчесывают даже уши, потому что просто не знают, с какой стороны подлезть, чтобы почесать, чтобы хотя бы на время облегчить себе участь. Это же дикая боль, которую невозможно унять.

Мы старались справиться с ней всеми возможными средствами. Качали на руках до полуночи, укладывали спать вместе с собой, гладили по голове, когда начинал кричать во сне, покупали всевозможные грызунки - с водой и без, массажировали десны, мазали охлаждающими гелями, давали лекарства, облегчающие симптомы прорезывания, и жесткие фрукты через ниблер (выглядит как большая соска с дырочками, внутрь которой можно засунуть любой фрукт)…

Ничто из вышеперечисленного нам не помогло, я даже делала отвар ромашки, замачивала в нем платочки, охлаждала и давала чесать зубы. Говорят, отвар ромашки успокаивает, в нашем случае всего на несколько минут.

На более долгое время малыша занимали косточки от куриных ножек. Шло время, методом проб и ошибок мы открыли для себя «Нурофен». Он помогал спокойно уснуть малышу хотя бы на 4-5 часов.

Так, в постоянном поиске прошли месяц, два, три, но столь долгожданные зубы никак не показывались…

Мы уже перестали ждать. А вопрос от родственников «Зуб вылез?» стал таким же ненавистным для меня, как и «Еще не родила?».

Тем временем постоянно читала и пыталась применить какие-то лайфхаки от мамочек, советы врачей, чтобы облегчить боль нашего крохи, но все без толку. Радовало только одно: наши симптомы - далеко не полный перечень того, что могло бы произойти с малышом. При прорезывании возможны также повышение температуры, насморк, кашель, расстройство желудочно-кишечного тракта (как понос, так и запор), обильное слюноотделение и даже сыпь.

Но ни одного из этих симптомов не появлялось. Как и зубов.

И только в 10,5 месяца во время завтрака, когда малыш за обе щеки уплетал кашу, я услышала стук ложки о зуб!

Заглядывала, стучала ложкой, но не могла понять откуда звон… Расстроилась страшно, думала, опять показалось. Следующим утром Ваня валялся в кроватке, задрав ноги, и внимательно обсасывал указательный палец. Я хотела пощекотать его, протянула руку, он ее перехватил и засунул к себе в рот, начал тереть десну уже моим пальцем, и тут я нащупала зуб. Самый настоящий, первый! Он находится еще пока в десне, но совсем скоро покажется.

Я начала обнимать сыночка, целовать, хвалить за то, что сам показал такую долгожданную находку.

Помню, с каким нетерпение ждала периода, когда слюни будут литься ручьем, только лишь потому, что у Ваниной невесты Олеси, которая младше всего на 2 дня, прорезывание сопровождалось именно слюнотечением. Но все дети разные. Например, у той же Олеси к 10 месяцам уже 4 зуба, а у нас только начал резаться первый. И без литров слюней.

Зато теперь истерики практически прекратились, за исключением тех, что по поводу «Дай!». Он больше не чешет уши, перестал кричать по ночам. Случаются, конечно, дни, когда у сына не бывает настроения, но он быстро отходит, стоит лишь занять его чем-нибудь интересным.

Не знаю, может, это еще не конец, может, симптомы будут еще хлеще, но пока могу сказать одно: нет метода, который на 100% спасет малыша от дискомфорта и боли во время прорезывания зубов. Но есть одно средство, которое может облегчить такую боль и подойдет абсолютно всем малышам, -любовь и понимание взрослых.

Не так важно - бабушка это или дедушка, папа или мама, сестра… Если кроха неважно себя чувствует, так важно быть рядом, просто взять на руки, обнять, погладить по головке, рассказать о том, что скоро все пройдет.

Порой мне приходится таскать на руках моего 10-килограммового кабанчика практически весь день, постоянно отвлекать его: играть в машинки, в магнитики на холодильнике, которые он так любит, петь, чтобы он танцевал, - в общем, делать все, чтобы он не скучал. И я не против, я вижу, что это на самом деле помогает ему отвлечься от боли хотя бы на какое-то время.

Екатерина Серебренникова