Хабаровск посетили послы птицы дружбы

Юные экологи из Японии побывали в Хабаровске в рамках международной программы культурного обмена школьников. И хотя погода помешала им провести запланированные экскурсии в зоосад им. В. Сысоева, ребята увезли домой массу незабываемых впечатлений.

Традиционный обмен делегациями между Хабаровском и префектурой Хего – продолжение совместной экопросветительской работы. Ее начало было положено в 1985 году, когда два государства решили объединить усилия по сохранению и восстановлению численности краснокнижного дальневосточного аиста. В Хего, на острове Хонсю, крупнейшем в Японском архипелаге, издавна жили эти величавые птицы. Однако их популяция оказалась полностью уничтожена к 1971 году. Последняя особь погибла из-за интенсивного использования фермерами пестицидов. Чуть позже японцы создали центр восстановления популяции редкой птицы «Аистиный дом». Он разместился в городе Тойока. А в 1985 году из Хабаровска туда доставили три пары дальневосточного аиста. Одну из них выпустили в природу. К 2004 году японским экологам было передано еще шесть аистов.

Как отмечают ученые, за пятнадцать лет потомство двух размножающихся пар этой птицы в Стране восходящего солнца достигло 100 особей. Всего же в мире, по подсчетам орнитологов, около 2,5 тыс. особей дальневосточного аиста, включая до 500 гнездящихся пар. Из них примерно 400 обитают в бассейне Амура, в частности, на территории Болоньского заповедника (Амурский район) и заказника Аистиный (реки Хор и Подхоренок, районы Бикинский и им. Лазо). До 80 птиц фиксируется в Китае. Около 250, не считая обитающих в Хего, можно увидеть в зоопарках Европы, США, Кореи, Китая, Японии. В нашей стране птица по-прежнему находится под охраной. Аналогичное отношение к ней и в Японии. Более того, дальневосточный аист, узнаваемый по черному клюву, стал символом префектуры Хего.

В этом году японские школьники, интересующиеся экологией, гостили в хабаровском краевом центре внешкольной работы «Созвездие». Двенадцать ребят в возрасте от 12 до 16 лет приняли участие в работе профильной смены «Цивилизация». За пять дней они приобщились к традиционным ремеслам, научились делать сувениры из глины, лепить вареники с разной начинкой, прошли мастер-классы по фотографии и журналистике. Кроме того, посетили музеи Хабаровска и спортивную арену «Ерофей». Визит японских школьников продолжался неделю. По традиции, на следующий год к ним в гости отправятся наши подростки, чтобы продолжить знакомство со страной, где обитает птица дружбы и мира – дальневосточный белый аист.

Алексей Стахов