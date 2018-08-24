Закон и порядок в Хабаровске: СМЕХ, да и только

В Хабаровске порой попытка сделать жизнь безопасней приводит к совершенно неожиданным результатам. На автовокзале решили, что пора. Пора начинать бороться с террористической угрозой, о которой много вещают и которой обеспокоены все ветви власти. Решили все сделать серьезно.

Сначала обнесли забором тыл вокзала, тем самым перекрыв удобную тропку, что помогала спрямлять путь местным жителям из частного сектора. Потом заборно-оградительные меры распространились и на остальную территорию. Если еще пару лет назад на автовокзал и перроны можно было зайти с любой стороны, то сейчас, по идее, остался только один путь. Для выезда автотранспорта есть особо охраняемые ворота. От них бдительный вахтер отгоняет неосторожных пешеходов в сторону «парадного» входа.

На входе за супернавороченной установкой CMEX-T10080 бдит еще один вахтер. В его обязанности входит никого мимо рамки металлодетектора не пропускать и по цвету на мониторе установки, согласно инструкции, «легко идентифицировать различные материалы в соответствии со следующей цветовой схемой: органика - оранжевый, неорганика - синий, легкие металлы и смешанные материалы - зеленый, материалы высокой плотности - красный». Ну и, соответственно, определить что можно, что нельзя. Пока мой рюкзак по ленте полз, я краем глаза в телевизор заглянул, так там все одним цветом – черное на белом. Или я не всё, что этот чудесный прибор показывает, в свой чувал запихал, или у них что-то с оборудованием. У охранника не удалось проконсультироваться, он как-то нервно на фотоаппарат и диктофон реагировал.

И что, ни одна вражина, ни один ваххабит не просочится на наш хабаровский автовокзал? Ага, два раза! Обойдите здание с другой стороны и спокойно пройдете через приоткрытую калитку. Или просто тормозните автобус на самом выезде – безо всякого досмотра и даже без проверки документов.

Осталось только узнать, а сколько злыдней в штуках и недозволенного (разного цвета) в килограммах удалось пресечь за время работы весьма недешёвого прибора интроскоп FISCAN CMEX-T10080. Особенно в сезон, когда на утренние рейсы пригородных автобусов ломятся дачники с сумками, набитыми органическими и не очень свёртками, изделиями из легких и твердых металлов. И эту всегда опаздывающую толпу надо проверить быстро и качественно, пропустив людей через рамку, а вещи через интроскоп? Зрелище, которое стоит видеть.

Эдуард Попов

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FISCAN CMEX-T10080 (гарантия производителя - 1 год) является рентгеновской инспекционной системой, использующей последние достижения технологии обработки изображений, и различает органические и неорганические вещества, находящиеся внутри инспектируемых объектов. Рентгеновский образ окрашивается в соответствии с атомным составом инспектируемого вещества. Стоимость разового обслуживания интроскопа (не реже 1 раза в полгода) от 35000 рублей плюс командировочные расходы специалиста на проезд к месту проведения обслуживания.