Черные дыры Хабаровска: Стоять, маскироваться!

В Хабаровске если нельзя своевременно ликвидировать «черную дыру», ее можно умело камуфлировать

Когда за дело благоустройства города берутся «с огоньком», то все получается. Пусть как-то вот так, в милитаристском стиле - по линеечке, строго-квадратно, в защитном цвете, но зато никто не провалится.

Именно такие мысли навевает существующее вот уже более двух недель отверстие в земной тверди по переулку Дьяченко. Наши доблестные службы успешно поборолись с чёрной дырой возле Военно-исторического музея. Но тут случилась новая беда - подготовка к отопительному сезону. И у здания спортивного комплекса СКА начали что-то там делать с трубами. Но, видимо, не успевали. И чтобы граждане, спешащие в культурный центр города, не сверзились в бездну, не просто огородили яму бело-красной ленточкой: когда работы на объекте не ведутся, его затягивают со всех сторон маскировочной сеткой. Так что первое желание у меня, служившего в «непобедимой и легендарной», когда увидел этакий закамуфлированный окоп, - низко пригнувшись, перебежками метнуться в строну и залечь. На всякий случай.

Но никто не стрелял – даже одиночными, солнечный августовский денек, мирное время и лейтеха не орет: «Вспышка слева!». Подошел поближе, подивился умелой маскировке и заботе об окружающих. Так что, товарищи дорожники, коммунальщики и прочие любители и профессионалы класть на совесть и заделывать «черные дыры», смело перенимайте опыт в деле умелой маскировки отдельных недостатков! Тут вам не здесь: то вы ветку воткнете в дырку, то бетонный блок водрузите, то огородите только с одной стороны. Здесь же даже сверху затянули сеткой! Осталось только завершить начатое: поменять трубы и вернуть пешеходную дорожку в исходное состояние. Будем ждать и надеяться!

На днях дошел официальный ответ на публикацию, что была в конце февраля 2018 года.

Управление административно-технического контроля администрации города Хабаровска в своем распоряжении 11-22/849 от 13 марта 2018 года дало оценку нашей работе: «Управлением рассмотрена статья, опубликованная в газете «Молодой дальневосточник XXI век» от 21-28.02.2018 «Влететь на малом ходу». В рамках полномочий проведено обследование земельного участка по ул. Ленинградская в районе дома 25а. В ходе обследования указанного земельного участка выявлено нарушение пункта 4.7.1 Правил благоустройства городского округа «Город Хабаровск», утвержденных решением Хабаровской городской думы от 17.10.2017 № 677, по месту прохождения подземных инженерных сетей образовался провал, отсутствует решетка ливнеприемника. В целях пресечения нарушения Правил благоустройства в отношении собственника инженерных сетей составлен протокол об административном правонарушении, а также выдано предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства территории городского округа «Город Хабаровск».

Верные традиции проверять сделанное, мы публиковали отчет о ликвидации этой «черной дыры» в №18 от 2-9 мая 2018 г. Но все равно от меня лично респект и уважуха чиновникам, что наказали соответствующие службы. А вот тем деятелям, что умело гоняли письмо без малого полгода, гневное «фи!». Причем два раза.

Люк Бессонов

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