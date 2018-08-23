Глаз народа в Хабаровске: Дороги, что нас выбирают

Не успела московская комиссия из федерального дорожного агентства проверить, как на местах обстоит дело с реализацией приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» в Хабаровской городской агломерации, как начали вылезать проблемы

Про ситуацию на улице Руднева в Хабаровске мы уже писали («Молодой дальневосточник XXI век», №30, «Странное решение»). В ответ от благодарных читателей пришла информация по ситуации на одной из центральных дорог в противоположном конце города. Прислали на WhatsApp и фотографии о состоянии улицы Центральной, что между улицами Узловая и Аксенова. Напоминаем, что это гораздо ближе к такому легендарному району Хабаровска, как «5-я площадка», чем к центру. Именно про такие места еще два века назад говаривал Наполеон Бонапарт: «В России нет дорог, в России есть направления». Так вот, на этом «направлении» угробить можно любой транспорт.

Но и за городом с качеством и безопасностью на автомобильных трассах как-то не очень. Чиновники же от дорог и благоустройства радостно продолжают рапортовать, что жить стало лучше, а ездить удобней: «По Хабаровскому району выполнены работы по 3 объектам, по 10 объектам ведется приемка выполненных работ, работы выполняются по 13 объектам». Особенно отмечены узкие места: «Основное внимание было направлено на перегруженные транспортом и опасные участки дорог краевой столицы, а также на капитальный ремонт подъездов к селам Матвеевка и Заозерное, ремонт дорог в Тополевском и Ракитненском сельских поселениях Хабаровского муниципального района». Все бы хорошо, но…

Приходит информация с мест. В одном из социальных пабликов опубликовали фото из пригорода Хабаровска с комментарием: «Месяц назад в Матвеевке положили асфальт, а 20 июля кусок на перекрестке сняли». Напоминаем, что село Матвеевка входит в состав Тополевого сельского поселения. Действительность на местах как-то слабо увязывается с теми словами, что прозвучали во время рабочего совещания по вопросам реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги». И о качестве дорог там говорилось, и о количестве денег вещали, и за ударников труда из МУПов, которые чуть что, если возникнут проблемы с частниками, готовы костьми лечь, но выполнить задание Родины, ручались. Может, ну его, такой героизм? Тем более что деньги были: «Объем финансирования в 2017 году составил 1 миллиард 400 миллионов рублей, из них средства федерального бюджета - 625 миллионов, краевые средства - 608 миллионов рублей, средства местных бюджетов - 149 миллионов рублей».

И на 2018 год - планов громадье: «В нормативное состояние будет приведено 114,39 километра автомобильных дорог, в том числе 4 километра автомобильных дорог регионального значения и 110,39 километра местного значения. В результате проведенных работ доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2018 года составит 53%». И деньги на это благое дело вроде бы есть: «На 2018 финансовый год для реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" правительству Хабаровского края будет предоставлено межбюджетных трансфертов 1 миллиард 786,6 миллиона рублей».

Может, проще соблюдать технологию, использовать правильные материалы, привлекать совестливых специалистов?

Эдуард Попов