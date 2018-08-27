Хабаровск: Два щенка, котенок и 500 живодеров

«Копилка добра» - так называлась акция, которую провели зоозащитники на Празднике цветов в Хабаровске.

Если остальные горожане пришли кто с тыквой, а кто и с георгинами, то общественники привели с собой трех сирот - двух щенков и одного очень юного кота.

Трехмесячный черный кот дремал на коврике около баннера, изредка поглядывая янтарными глазами то на собачьих братьев по сиротству, то на людей, проходивших мимо. Собачки радовались каждому прохожему, даже бросавшему на них мимолетный равнодушный взгляд: «А мы любим вас! А вот любим и все тут».

Рядом для завлечения публики расположился взрослый пес-красавец ризеншнауцер по кличке Винт, спокойный, сомлевший от жары и постоянного присутствия рядом хозяйки. Помимо того что он служит домашним любимцем, он еще и канис-терапевт. Такие собаки невероятно лояльно относятся к людям, терпят, когда дети их щиплют, дергают за уши или хвосты. Общение с животными благотворно влияет на состояние детей-инвалидов. Благодаря такому общению дети учатся быть людьми.

- Он крупный, импульсивный. Когда он куда-то мчится, допустим, за игрушкой, не особо осторожничает, неделикатен, как всякий мужчина. Бежит напролом. Мужик остается мужиком, что собачий, что человечий. А так - добрейшей души существо, - рассказывает хозяйка Винта.

Двух щенков зоозащитникам удалось пристроить. Их не просто отдали в чужие руки и забыли. За ними кураторы будут долго еще следить, контролировать. Все-таки сироты, пусть и собачьи. Кота никто не захотел взять. По всей видимости, он особо и не переживал, даже был доволен, что избавился от назойливого щенячьего соседства. Хотя вряд ли кто знает, что на самом деле думал кот, потому что он сам себе на уме, как и всякий кошачий.

- Видимо, хабаровчанам стало жалко щенков. Они не спрашивали про то, какие собаки вырастут, просто взяли и все. Обменялись телефонами с собачьими кураторами, - рассказала Наталья Коваленко, председатель Хабаровского краевого общественного движения «Зоозащита ДВ».

- В Хабаровске у зоозащитников есть ли черный список?

- Конечно, есть. Он пополняется каждый день. В этом списке не только люди, которые издеваются над животными, но и те, которые выбрасывают животных на улицу или не ухаживают за ними, не лечат, когда животные болеют. Как-то одни хабаровчане накормили собаку костями. У животного в итоге был разрыв желудка. Они только на третий день позвонили куратору. Собаку спасти не удалось. В списке примерно 500 горожан.

- Лучше в последнее время стали относиться горожане к животным?

- Из-за социальных сетей стало больше людей, знающих куда обратиться, если животное попало в беду. А так ничего не меняется. Кто был добрым, тот и остается добрым, а злых не переделаешь.

За время акции «Копилка добра» хабаровчане пожертвовали в общей сложности 6 тысяч. Этого хватит, чтобы на передержке месяц содержать двух бездомных. В общей сложности у 10 общественниц по десять собак. В море капля, конечно. С другой стороны, с капли и начинается река. К слову, в Хабаровске примерно около полутора тысяч бездомных собак. Только за счет активности общества, без помощи государства, проблему не решишь. Если, конечно, добрых людей не станет больше. Это уже от всех нас зависит, не правда ли?

Юрий Вязанкин

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