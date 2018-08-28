Хабаровский край: Драйверы социальных инноваций

Для инициатив общественности и проектов СОНКО в Хабаровском крае будет создано «одно окно»

Краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций будет создан в регионе. Решение об этом было принято на

расширенном заседании совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при правительстве региона.

Стимулы для актива

Оно прошло в конференц-зале Городского дворца культуры, открыл заседание министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров. Он обозначил главные направления разговора, которому предстояло состояться в зале ГДК:

- Наша главная задача сегодня – это обсудить возможности, которые дают президентские гранты и финансовая поддержка правительства края для развития некоммерческих организаций, региона в целом

С вступительным словом к представителям общественности и различных ветвей власти обратился глава региона. Вячеслав Шпорт напомнил, что в марте, перед первой «волной» конкурса президентских грантов, он уже встречался с лидерами местных НКО и подвел порадовавшие главу региона итоги того этапа:

- Активность краевых некоммерческих организаций выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным конкурсом прошлого года (109 заявок в этом году против 39 заявок первого конкурса 2017 года). По количеству поданных и победивших заявок мы держим лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе. Это закономерный результат той системной работы, которая ведется краевым правительством в рамках региональной программы "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае".

По словам губернатора, ключевым мероприятием программы является конкурс проектов социально ориентированных НКО (проводится с 2013 года):

- За эти годы финансирование получили 298 проектов. В конкурсах принимали участие все городские округа и муниципальные районы Хабаровского края. Ежегодно поддерживается около 40 проектов СОНКО. А это более полутора тысяч активных участников, более 30 тысяч благополучателей, около 600 общественно значимых мероприятий. В 2017 году на каждый рубль краевого бюджета, вложенный в социальные проекты, НКО привлекли 4 рубля из внебюджетных источников и Фонда президентских грантов, - рассказал губернатор.

Он добавил, что все некоммерческие организации, получившие финансовую поддержку на реализацию проектов, улучшили свою материально-техническую базу. Увеличили охват целевой группы или расширили спектр своих услуг. У многих сформирован собственный добровольческий ресурс, расширены партнерские связи.

Губернатор напомнил, что краевые власти профинансировали создание специализированного информационного ресурсного центра на базе АНО "Гражданские медиа":

- Я с удовольствием читаю на их портале истории об общественных организациях и проектах. К слову, за эти годы финансовую поддержку получили семь краевых НКО, которые сегодня выполняют функции ресурсных центров и трудятся на повышение потенциала общественного сектора.

Он также рассказал о муниципальных программах поддержки СОНКО, которые реализуются на условиях софинансирования:

- Всего в крае на сегодняшний день действуют 16 таких программ. 12 из них в этом году получили финансирование из краевого бюджета (в прошлом году их было только 6).

Прочный фундамент для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в крае создан.

Социальные инновации

Вячеслав Шпорт привел примеры «инновационных социальных технологий, которыми мы готовы поделиться с другими регионами». Так, благодаря некоммерческой организации "Милосердие" в крае действует низкопороговый Центр для бездомных людей, куда принимают любого человека, нуждающегося в помощи. Инвалидная организация "Реальная помощь" при поддержке краевого министерства образования и науки создала уникальную систему психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Единственная на Дальнем Востоке команда по футболу слепых, сформированная на базе молодежной инвалидной организации "Свет", представляет Хабаровский край на всероссийских соревнованиях. А проект наставничества "Стань старшим другом" проектной группы "Союзники" вошёл в ТОП-10 лучших проектов России.

- Президентские гранты, безусловно, являются стимулом и ресурсом для развития некоммерческих организаций. Кроме того, это своеобразные инвестиции, которые наши НКО привлекают для решения социально-экономических задач в территориях края, - заявил глава региона.

По его мнению, НКО, «реализуя проекты, поддержанные из краевого бюджета, должны осознавать себя соисполнителями государственной программы, а претендуя на финансирование Фонда президентских грантов, быть готовыми нести ответственность за дальнейшее продолжение проекта».

Губернатор заверил, что финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций составит в дальнейшем не менее 30,8 млн рублей.

Поддержка через «одно окно»

Участники заседания сошлись во мнении, что объединение ресурсов и работа в единой системе позволит некоммерческому сектору Хабаровского края эффективно достигать поставленных целей и развивать гражданское общество. Поэтому было принято решение о создании фонда «Краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций» как единой организации, целью которой станет координация и выработка направлений работы для НКО. Она будет действовать по принципу «одного окна» для разных направлений поддержки.

В заседании совета принял участие представитель Фонда президентских грантов Владимир Татаринов. Он рассказал хабаровским общественникам о возможностях участия

в конкурсах на получение финансовой поддержки:

- Мы значительно упростили процедуру подачи заявок, сейчас всё максимально прозрачно и доступно, нет ограничений по возрасту и территории. 4,5 млрд рублей мы будем разыгрывать в ноябре этого года, почти все они отправятся в регионы, в малые города и посёлки.

- В Хабаровском крае понимают, что местные власти и социальные НКО в сотрудничестве могут делать хорошие, нужные и важные дела. Скажем, муниципалитет не может справиться с проблемой бродячих собак, но если найдётся человек, любящий животных, и его поддержат скромной суммой, то получится питомник, жители не будут укушены и больной вопрос решится. В конкурсе президентских грантов у нас один приоритет: улучшение жизни граждан, участвуйте, предлагайте, побеждайте и забирайте деньги, - сказал Владимир Татаринов.

Дети гранта

На заседании были презентованы пять социальных проектов, поддержанных Фондом президентских грантов и на краевом конкурсе проектов некоммерческих организаций. Лидеры НКО рассказали о работе с трудными подростками, поддержке приемных семей, реализации культурных инициатив в отдаленных селах, проведении благотворительных фестивалей, проектах по популяризации культуры коренных народов.

Директор автономной некоммерческой организации "Социально-психологическая служба поддержки семьи "Возрождение семьи" Павел Богатырёв (победитель первого конкурса президентских грантов 2018 года, шестикратный победитель краевого конкурса грантов, поставщик социальных услуг с 2015 года) представил собравшимся проект по помощи подросткам в выборе жизненного пути "Мы – не трудные, трудно – нам».

Ольга Лим, директор Хабаровской краевой общественной организации замещающих семей "Чужих детей не бывает" (неоднократно получала финансовую поддержку из краевого бюджета, является победителем конкурсов президентских грантов 2017-2018 годов) рассказала о деятельности Кризисного центра для женщин с детьми "Время перемен".

Директор «Содружества» Светлана Фефелова (создано в 2002 году на базе бюджетного учреждения – Дома культуры п. Мухен муниципального района имени Лазо, неоднократный победитель краевого конкурса проектов СОНКО) презентовала проект "Инновационная культурная площадка – "Соседнее село", получивший президентский грант в прошлом году.

Руководитель организации коренных малочисленных народов «Феникс Амура» Виктор Шиляев (победитель второго конкурса президентских грантов 2017 года) рассказал о том, как будет превращать настольную стратегическую игру "Серебряное копье» в компьютерную.

А завершила презентацию Раиса Иванчак с проектом "Трудно привести к добру нравоучениями и легко примером" Фонда поддержки молодежных инициатив "Татьянин день". Проект получил финансирование во втором конкурсе президентских грантов 2017 года.

- Я часто слышу, что некоммерческие организации являются драйверами социальных инноваций. Сегодня я понял, насколько это справедливое утверждение, - сказал, подводя итоги совета, губернатор Вячеслав Шпорт.

Сергей Мингазов