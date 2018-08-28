Проекты в Хабаровском крае: Улыбаемся и лечим!

Хабаровский край приступил к разработке собственного национального проекта «Здравоохранение» Проект станет своего рода «дорожной картой», по которой в регионе будут внедряться положения нового майского указа Владимира Путина № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» в сфере охраны здоровья и организации медицинской помощи. Разберемся, как это будет на практике.

Общие принципы

Указ Президента – документ всегда важный, но не всегда простой для восприятия обычными гражданами. А ведь такие фундаментальные резолюции пишутся именно для нас, жителей необъятной России.

Чтобы было проще понимать, можно выделить пять основных целей нацпроекта в сфере здравоохранения:

- снижение смертности трудоспособного населения от двух основных причин – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;

- сокращение младенческой смертности;

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи для населения;

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в медицинские организации.

Все, что будет делаться в рамках нацпроекта, должно непременно базироваться на четырех «китах». Это профилактика, высокое качество оказания медицинской помощи, обеспечение максимальной доступности медицинской помощи населению и также в обязательном порядке – комфортные условия и уважение к пациентам.

Макет регионального проекта «по здоровью» практически списан с федерального лекала, состоящего из восьми направлений. У нас, в Хабаровском крае, выпадет лишь пункт, отвечающий за завершение формирования сети медицинских НИИ – это прерогатива столичная.

По порядку

Прежде всего национальный проект призван улучшить доступность и повысить качество оказания первичной помощи. А для этого надо в обязательном порядке завершить формирование сети медицинских организаций в первичном звене, причем даже в самых отдаленных и труднодоступных местностях.

В идеале жители любого села, где есть больше сотни человек, должны иметь возможность прийти на прием к врачу или фельдшеру в шаговой доступности. На сухом языке бюрократической географии это означает, что расстояние от дома до амбулатории или ФАПа – не более 6 км.

Сейчас, по данным краевого минздрава, эти условия и так выполняются. Дело в другом – значительное количество фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в районах размещены в неприспособленных помещениях. Чтобы привести все в норму, т.е. в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства и обязательными критериями по площадям помещений и подведению коммуникаций, понадобится построить на территории края 22 новых амбулатории и 100 ФАПов.

Там, где численность населения меньше ста человек, потребность в первичной медико-санитарной помощи обеспечат четыре передвижных комплекса. Они смогут добираться в 28 поселений, где живет 1199 человек.

Кроме того, стоит амбициозная задача вдвое увеличить число наших земляков, проходящих профилактические осмотры и диспансеризацию. Новый нацпроект предусматривает, что каждый из нас, даже не имея жалоб, попадет на осмотр к врачу хотя бы раз в год. К этому счастливому моменту 95% детских и более 54% взрослых поликлиник планируется перевести на так называемые бережливые технологии - удобно работающая регистратура, разделение потоков здоровых и больных пациентов, отсутствие очередей при записи на прием и у кабинетов врача, беспроблемное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров.

Второй аспект нацпроекта - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это значит, что нас будут тщательнее обследовать, активнее включать в профилактику болезней сердца и сосудов и привлекать на сторону ЗОЖ. А те же, кого все-таки настигнет недуг – инфаркт или инсульт, смогут рассчитывать на своевременную, а главное, качественную и действенную помощь.

В результате краевые медики прогнозируют снижение смертности от болезней системы кровообращения почти на 30% процентов. Сегодня эти показатели в регионе немного выше среднероссийских (623,4 случая на 100 тыс. населения, выше, чем по РФ на 2,1%).

Третье направление - борьба с онкологическими заболеваниями, которые занимают второе место в структуре смертности населения.

- Сегодня во многих случаях онкология успешно лечится. Хорошая динамика спустя пять и более лет после установления диагноза наблюдается более чем у половины пациентов. Хотя, конечно, и эти показатели являются недостаточными. Чтобы изменить ситуацию, добиться лучших результатов, Президентом страны дано поручение разработать и выполнить общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, которая должна обеспечить достижение такой важнейшей нашей стратегической цели, как повышение продолжительности жизни к 2030 году до 80 лет, - прокомментировал министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

По этому вектору заложен комплекс мер, которые призваны отточить диагностику и поднять на жизненно важную высоту методики лечения рака.

Кстати, уже сейчас во всех поликлиниках и поликлинических отделениях по краю работают смотровые и первичные онкологические кабинеты. И это дало увеличение показателя активного выявления рака до 35% и раннего выявления злокачественных образований до 58% при 16% всего десять лет назад. Идеал – 80% ранней диагностики.

А создание в крае ПЭТ-центра позволило создать единую технологическую линию диагностики и планирования лучевой терапии. Сейчас прямо в Хабаровске обеспечена возможность постановки диагноза на мировом уровне. В рамках нацпроекта есть идея создания четырех амбулаторных центров онкопомощи по краю. Кроме Хабаровска, они будут созданы в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани.

Четвертое направление - совершенствование медицинской помощи детям. Оно предусматривает внедрение новых профилактических технологий, модернизацию детских поликлиник и поликлинических отделов детских стационаров. Эта работа начата уже в этом году и должна завершиться до конца 2021 года.

Родителям обещают, что практически все детские медучреждения обретут наисовременнейшее оборудование. Внутри будет комфортно, записаться на прием можно будет «на раз», а очереди к специалистам минимизируются.

Также медики рассчитывают, что внедрение краевого национального проекта «Здравоохранение» позволит снизить детскую смертность и улучшить в целом состояние здоровья наших детей.

И в довесок

Четыре перечисленные направления – базис совершенствования услуг в сфере здравоохранения. Оставшиеся три будут «подушкой безопасности» для них.

Это обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами. К 2024 году понадобится укомплектовать первичное звено дипломированными специалистами не менее чем на 95%. Кроме прочего, региональный минздрав намерен активизировать профориентационную работу среди школьников, чтобы Дальневосточный государственный медуниверситет и медицинские училища имели постоянный приток абитуриентов.

Направление развития цифровой медицины рассчитано до 2022 года. К этому времени в регионе должна быть создана полноценная информационная система, способная вписать даже самые мелкие подразделения вроде ФАПов в единую систему, интегрированную с федеральными сервисами.

И последнее направление - экспорт медицинских услуг. Предполагается, что увеличение экспорта отечественных медицинских услуг не просто поднимет имидж краевой медицины. Привлечение дополнительных денег от иностранных клиентов позволит развивать профильные медицинские организации.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт:

Реализация майских указов главы государства от 2012 года позволила многим регионам совершить качественный прорыв. В Хабаровском крае при поддержке федерального центра мы смогли развить высокоточную медицину. У нас появились современные перинатальный, ПЭТ и сосудистые центры, ряд других объектов. Это позволило достичь устойчивой динамики по снижению смертности. Что же касается первичного звена, то давайте говорить откровенно, у нас оно развито слабо. Особенно в отдаленных населенных пунктах. Многие жители жалуются. Поэтому главным приоритетом нацпроекта должна стать именно первичная медицина. Это следующий шаг развития здравоохранения в крае.

СПРАВКА:

Общий бюджет проекта на первоначальном этапе составляет 17,3 млрд рублей на шесть лет, в т.ч. планируется привлечь из федерального бюджета 12,4 млрд рублей (72%).

Потребность в средствах краевого бюджета - 4,9 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей предусмотрены проектом краевого бюджета на 2019 год.

То есть потребность в дополнительных средствах краевого бюджета на весь период реализации национального проекта «Здравоохранение» составляет 1,4 млрд рублей.