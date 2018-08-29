В Хабаровске водили хороводы и супермарафонили за жизнь без войн

Бегуны-волонтеры из разных стран добежали до Хабаровска с самыми мирными целями. Старт в городе Тюмени 12 июня дал начало двум основным российским веткам – Западной и Восточной.

Большой забег по Восточной ветке России закончится во Владивостоке 24 августа. «Западники», через Урал и Москву, по степям Поволжья и предгорьям Кавказа, финишируют в Ставрополе 21 сентября. Международная акция - факельная эстафета «Бег Мира» дает возможность любому прикоснуться к факелу мира и выразить пожелания дружбы, гармонии и единства. Она отметила свое 27-летие в забегах по России, а 31 год назад началась в Нью-Йорке, от здания ООН. Участники сверхмарафона из Казахстана, Болгарии, Латвии, Белоруссии и Российской Федерации пробежали более 15 тысяч километров по территории нашей страны.

Тактика и стратегия

В Хабаровск участники марафона вбежали по Амурскому мосту, где их встретили местные спортсмены из клуба «Второе дыхание». Капитан международной команды Владислав Лихачев заметил, что забег идет в большей степени на энтузиазме, но с большой предварительной работой: «Где-то местная администрация идет навстречу, выделяя автомобили для сопровождения, предоставляя места для ночлега и так далее. Где-то, как в Хабаровске, мы обойдемся своими силами». Альбена Маргаритова из Болгарии бегала по Европе в течение 9 лет, а на Дальнем Востоке впервые. Латышка Гундега Гайле рассказала, что в процессе занятия бегом познакомилась с необыкновенными людьми. «Самая большая дистанция, что я пробегала, - это 10 суток в Нью-Йорке. В Беге Мира участвую уже 8 лет. Эмоции у людей, что встречались на нашем пути, в основном самые позитивные», - говорит о себе Гундега.

Татьяна Скаковская, тренер хатха-йоги из Астаны, призналась, что она не только сама бегает, но еще и помогает организовать подобные мероприятия в Казахстане: «Для меня участие в таких вот мероприятиях, это самопреодоление. Мне кажется, что после каждой супердистанции, возвращаясь домой, я становлюсь более решительной, у меня появляются новые возможности». Лариса Зуб, экономист из Минска, благодаря бегу стала другим человеком: «Я была болезненным ребенком и даже в университете ничего не изменилось. Но потом надела кроссовки и побежала. В факельной эстафете «Бег Мира» участвую 10 лет. И бегу в свой отпуск. В этот раз я убила двух зайцев - побывала на Байкале и сейчас бегу эту эстафету из Читы».

Среди марафонцев были и люди весьма почтенного возраста. Но больше всего впечатлений получили иностранцы, которые никогда до этого ни в России, ни на Дальнем Востоке не были.

Днем участники, как-то незаметно для жителей пробежав по тротуарам города, побывали на площади Славы и закончили этап у сцены "Ракушка". Здесь прошла встреча с хабаровскими почитателями мира во всем мире: спели песню о дружбе, поделились своими достижениями в спорте, преломили каравай. Мероприятие закончилось небольшим концертом, посвященным всемирной акции.

После непродолжительной остановки – на отдых и ночёвку спортсмены понесли дальше по земному шару факел мира и дружбы.

Шире круг!

Не успели закончиться мероприятия у бегунов, как эстафету борьбы за мир подхватили люди искусства. Вечером на Комсомольской площади хабаровские энтузиасты проводили танцевальный марафон в рамках всероссийская акции "Хоровод Мира".

Идея мероприятия светла и прекрасна: только услышав друг друга и объединившись, мы сможем преодолеть все трудности и кризисы нашего времени. Вот для чего люди разных стран, национальностей, вероисповеданий, мировоззрений, культур, взявшись за руки, вступают в круг друзей. Ирина Ильина, региональный организатор и ведущая, отметила: «Это третья акция в рамках фестиваля «Хороводы России» в Хабаровске». 4 ноября состоялся «Хоровод Единства», а 12 июня прошел "Хоровод в День России». Первый "Хоровод Мира" состоялся 15 августа 2017 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. После него народные пляски прошли по всей стране. И далее – по миру. В тот раз активисты и любители танцевального движения Хабаровска не участвовали в акции.

И если в Питере на Дворцовой площади в этом году за мир лихо отплясывало несколько тысяч человек, то в Хабаровске - десятки самодеятельных танцоров и профессиональных артистов. Среди танцующих присутствовали и живописные пары - начиная от солидных дам, одетых в стиле «а-ля рюс», и заканчивая парой кельтов. Последние оказались из студии старинного и шотландского танца "Лангедок". А инициатором и вдохновителем танцевального марафона в 7-й столице стал клуб “Хороводница”. Они-то и показали, что хоровод – это не топтание по кругу, а пляска с массой различных движений.

К кружащимся в танце на площади присоединились туристы из Китая. Для них подобное действие оказалось приятным и неожиданным дополнением к культурно-туристической программе. Так что и хорошему бегуну, и хорошему танцору в деле борьбы за мир ничто не может помешать.

Виктор Панин

В 2018 году "Бег Мира" проходит по территории более 100 стран: России, всех стран Европы, Китая, Казахстана, США, Канады, Мексики, Южной Кореи, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Аргентины и Африки. Общая длина маршрутов эстафеты - свыше 70 тысяч километров, в том числе по России - 15 тысяч.