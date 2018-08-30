Кусун в малых дозах полезен в любых количествах

Хабаровчане за четыре часа приняли внутрь четыре тысячи литров полезного и вкусного напитка

Этот рекорд потребления напитка «Кусун» вошел в Книгу рекордов России. Причем все было строго официально задокументировано. Хотя и происходило во время развесёлого фестиваля мороженого на набережной Хабаровска.

Николай Крецу, министр потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, отметил большую работу, которая привела к рекорду.

- Губернатор Вячеслав Шпорт поставил перед нами в прошлом году задачу – запустить «Кусун» в промышленное производство, - рассказал Николай Крецу. - Мы провели десятки исследований, в том числе в столичных лабораториях. Надо было выверить рецептуру. В итоге получился напиток типа «холодный чай» только из природных ингредиентов.

Изначально предлагались варианты напитка с тонизирующими свойствами – с добавлением лимонника или элеутерококка. Но такое питье подходит не всем.

- А вот «Кусун» можно и нужно пить любому, независимо от возраста и состояния здоровья, в неограниченном количестве, - дал добрый совет Крецу. Вполне возможно, что версия «Кусуна» с тонизирующим эффектом будет разработана дополнительно.

За день до установления рекорда министр лично продемонстрировал, как будет наливаться напиток. После чего два волонтера показали, что они готовы для установления рекорда. Обслуживание одного тестового потребителя заняло 9 секунд. Алексей Свистунов, главный редактор Книги рекордов России, определил, что пьют у нас в охотку, закусывают отменно и танцуют до упаду: «Климат суровый, но народ зажигает! С губернаторской ухой в прошлом году какой рекорд поставили! Все съели до последней капли, до последней рыбки! 2 диплома Гиннеса за мировые рекорды по латиноамериканским танцам и 4 рекорда России – это показатель».

Причем рекорд распития «Кусуна» происходил не только при непосредственном участии специалиста, но и под его пристальным присмотром.

- Я первую, стартовую, порцию до донышка выпил прямо на сцене, - рассказал Свистунов. – А учет рекорда выглядит так: изначально посчитано количество стаканов, выделенных под угощение «Кусуном». Минимальный порог – 10 тысяч. Всего заготовлено 20 тысяч порций. Мы контролируем, сколько останется картонных стаканчиков. Все, что роздано и унесено, считается. Вряд ли такой вкусный освежающий напиток кто-то выльет!

На розливе, по словам Николая Крецу, были приняты особые меры санитарной безопасности. Волонтеры работали в перчатках, все стерильно, как в больнице. И температура выверена – специальные установки охлаждали кеги с напитком.

После часа дня для жаждущих работал только один кран. А люди все тянулись и тянулись к прекрасному, переживая и волнуясь. Каюсь, попытался пробиться вне очереди. Но был подвергнут жесткой обструкции со стороны собравшихся.

Как заверил Николай Крецу, отныне дан старт началу промышленного производства напитка. Есть инвестор-заказчик. Это крупная дальневосточная торговая сеть с представительством в Хабаровском крае.

Эдуард Попов

Фото автора

Состав напитка «Кусун»: вода, сахар, брусника (сок брусники), гибискус (роза), чабрец (тимьян), чага (березовый гриб). Землистый вкус чаги отлично оттеняет сладость чая, а общее сочетание гибискуса, брусники, чаги и тимьяна стало настоящим вкусовым открытием. У дальневосточников появился фирменный напиток, который утоляет жажду с пользой для организма.