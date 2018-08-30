Доктрина Шпорта. За цифрами видеть людей

Вячеслав Шпорт, как кандидат на должность губернатора Хабаровского края, в своем обращении к избирателям заявил, что он обязан понимать, как будет развиваться край в будущем. По нашей информации, его программа получила рабочее название «Доктрина Шпорта».

По-научному «доктрина» – это основанное на концептуальных принципах систематизированное представление о целях и способах их достижения. Доктрина и доктор - существительные хоть и однокоренные, но разные. Но сравнение имеет место: как доктор ставит диагноз и назначает курс лечения, так и доктрина обозначает задачи и определяет пути достижения результатов. Кстати, на латыни «доктор» означает «учитель».

В. Шпорт поломал все предыдущие схемы и традиционные подходы в определении будущего. И вместо грядущих плановых цифр, тонн и квадратных метров Вячеслав Шпорт отметил, что экономика - это не самоцель, а фундамент для решения многих, в первую очередь социальных, задач.

Говоря еще проще – все, что делается в экономике, должно служить людям. Надо сказать, что В. Шпорт взял на себя смелую, новую и довольно сложную задачу. Хватит затягивать пояса ради достижения грандиозных целей. Можно и нужно эти цели достигать параллельно с ростом качества жизни.

Сказать легко. А сделать?

В. Шпорт дает достаточно ясную картину того, как он видит свою работу на следующем витке нашей с вами истории. Кратко описать ее можно следующим образом.

Если мы хотим, чтобы в крае рождались дети, их родителям изначально нужна поддержка. В регионе должен набирать обороты краевой материнский капитал – средства, выделяемые бюджетом края при рождении третьего и последующих детей, должны быть в приоритете.

А как помочь тем, кто ждет первенца? В будущем планируется ввести дополнительные выплаты при рождении первого ребенка. И если практически решена проблема с местами в детских садах, то нужно решать и следующую задачу – открытие ясельных групп для малышей. Молодой семье нужен свой дом, значит, следует расширять молодежное ипотечное строительство. Подрастая, ребенок должен получить качественное образование, а закончив школу, иметь выбор между специализированным рабочим образованием или востребованным на местном рынке труда высшим.

В городах и поселках жизнь должна быть уютной, а объекты и меры по благоустройству должны определять сами жители. Уже сейчас в городах и поселках люди решают, как должны выглядеть их дворовые территории, спортивные площадки и парки. Ежегодно необходимо увеличивать долю краевого бюджета на благоустройство общественных пространств.

В. Шпорт не боится поднимать и такую сложную и затратную тему, как ликвидация аварийного жилья. Наши люди должны жить в человеческих условиях. Поэтому контроль за качеством и количеством построенного жилья должен быть особым. Одновременно и в комплексе должны решаться вопросы привязки новостроек к социальной инфраструктуре – детским садам, школам, поликлиникам.

Дороги. Чтобы наши дороги исчислялись не столько в километрах, сколько в комфортности, нужно менять сам подход к их строительству. Нам нужны передовые технологии, благодаря которым дороги смогут оставаться качественными долго и очень долго.

Пожилые люди, ветераны труда тоже должны быть окружены заботой. В приоритете – доступность качественных медицинских услуг, льготы по оплате коммунальных услуг, проезду на общественном транспорте.

Должен быть усилен контроль за расходами бюджетных средств. Борьба с коррупцией, невзирая на звания и должности, – залог эффективности работы власти. Каждый выявленный факт, с одной стороны, является ударом по ее имиджу. Но с другой – расчищает путь для будущего развития. Отрадно, что В. Шпорт принципиален в этой работе.

Это только малая часть «Доктрины В. Шпорта».

Трудную задачу поставил перед собой Вячеслав Иванович, но если он за нее возьмется, то можно не сомневаться – она будет решена. И обозначенный в доктрине образ будущего действительно материализуется в ощущениях каждого из нас.

Остается дело за малым – прийти 9 сентября на избирательные участки и проголосовать за действительно сильного управленца. Проголосовать за В.И. Шпорта.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича.