Хабаровск: Джин, Марракеш и молочный ягненок с вишней

В Хабаровске в рамках фестиваля «Кухня без границ» презентация кулинарного марроканства была немного томной, с арабскими вкусами и ароматами.

Есть в восточной кухне какое-то невероятное обаяние для нас, жителей северных широт, где полгода стужа лютая. То ли, балуясь шашлыками (чаще всего из свинины), мужчины воображают себя султанами, могущими обслужить целый гарем с женами, ну а женщины - желанными одалисками, звездами Востока.

Это кухня для нас, для нашей порой совсем не детской прожорливости. Мы же почти все выросли на советской новогодней прибаутке «Кто плохо кушает, тот подарков не получает!».

«М-а-а-рракеш! М-а-а-рракеш!» - вспомнился хит одной немецкой группы. А потом припев из арабской песни: «Салмая-Салмая». И сразу в сознании - символ французской женской красоты, уроженка Египта, итальянка Далида, а потом хоровод восточных красавиц, танцующих танец живота. У женщины должен быть животик, иначе чем танцевать этот танец?

Амиго

Ну где Хабаровск и где Марокко? Ну что общего! Общим оказался араб, правда, египетского происхождения, который посоветовал открыть в Хабаровске кафе, назвать «Марокко» и наполнить его восточными ароматами и вкусами.

Что касается именно марокканской кухни, презентация которой состоялась в рамках фестиваля «Кухня без границ», то она совмещает обильность ближневосточной, полезность, ведущую к долголетию, средиземноморской и утонченность французской кухни. Ну и, конечно, берберство и мавританство сказывается. Берберы - это не ягоды, это такой народ на севере Африки. Есть мнение, что цивилизация древних берберов дала толчок развитию древнего Египта.

На пороге встречал джин – молодой смуглый мужчина в яркой зеленой одежде с золотой чалмой на голове.

«Я настоящий марокканец, - заявил «джин», не уточнив, мавританец он, бербер, араб или француз. И добавил зачем-то: - Амиго».

Женская часть от такого красавчика таяла, мужская часть напрягалась. Особенно почему-то тревожило слово «амиго». При этом детская версия «Тысячи и одной ночи» не вспоминалась, вспоминалась взрослая версия, при этом самые неоднозначные сказки.

Если хабаровские кафе часто украшают живописью китайско-рыночного происхождения, то в кафе «Марокко» на всю торцовую стену живопись – вид Марракеша. И такое тепло и почти детская искренность, что опять вспомнилась «Тысяча и одна ночь», но уже детская версия!

Нико Пиросмани, не меньше. Может быть, это преувеличение, и искусствоведы, как и ценители живописи, могут обсмеять, но эта огромная картина словно живет своей тайной живописной жизнью. Кстати, грузинский художник Нико Пиросмани тоже создавал теперь уже великие произведения для местного общепита.

Оказалось, что этот вид Марракеша – работа этого самого джина на входе. И этот амиго никакой не марокканец, а коренной хабаровчанин из Южного микрорайона, азербайджанец по происхождению.

«Я детства увлекался комиксами, - рассказал Наил Абилов. - Первый любимый герой - Бэтмен, потом Человек-паук… Потом сам стал рисовать. Два года проучился на худграфе в Пединституте, а потом бросил, как говорят, по семейным обстоятельствам. Обстоятельства простые - деньги. Их не было. Для меня Восток - это в первую очередь Аладдин, вор и обманщик. Вы видели ковер на потолке? Там планируется нарисовать этого сказочного героя».

По нашему, по-мароккански

В фестивальное меню входили салат «Фаттуш», долма, люля-кебаб с картофелем и морковный пирог. Все было, естественно, исключительно по-мароккански.

«Фаттуш» - сирийского происхождения. Это овощи, оливковое масло и очень тонкие хлебные сухарики, а на родине этого блюда – это подсушенная пита, восточная пресная лепешка.

Долма – мясной фарш в виноградных листьях – в особых представлениях не нуждается, собственно, как и люля-кебаб. В случае с последним главное - не пересушить. Кебаб сохранил влажность. Как мог.

Очень вкусные были хлебные лепешки. Даже стало понятно, что в Марокко когда-то не было столовых приборов. Ели руками, в соус макая кусочки лепешек.

«Казух кафес» - так назвали блюдо из ребрышек молочного ягненка. Шеф-повар кафе «Марокко» Станислав Головин провел мастер-класс по его приготовлению.

Что главное для мяса? Свежесть, молодость, незамороженность и правильное созревание. Только после выдержки при правильном температурном режиме, будь то говядина или баранина, мясо приобретает и мягкость, и вкус, и характерный дух. Что касается вкусности свежатины, так эта идея или от нищеты, или от мракобесия, или просто из упрямства в продвижении ценности магазинно-прилавочной советской нищеты.

Одним словом, чем хуже мясо, тем больше его нужно мариновать в кислоте и специях. Ничто так не борется с возрастом, как кислота – уксусная, кефирная, майонезная.

В случае молочного ягненка особо не заморачиваются – подержать ночь в оливковом масле, специях и душистых травах. Для пущего марокканства Станислав Головин использовал куркуму, базилик, паприку, кориандр, душистый перец и особенно зиру. Ее любят на Востоке.

Жарить нужно быстро, активно припекая верхний слой так, чтобы внутренний сок не испарился, чтобы мясо было сочным.

Для мяса соус – как для души поэзия. Без нее можно обойтись, живешь да живешь, изредка цитируя, как всякий обыкновенный человек, Асадова, что-нибудь нравоучительное, допустим, что-нибудь про пустой сосуд и красоту. Но только поэзия делает нас тоньше и чувственнее. Так и любое мясо само по себе вкусно, но только соус и оттеняет природный вкус, и придает тонкость и изысканность.

Для каре из ягненка существует специальный соус из вишни, гранатового сока и французского соуса «Демиглас». Он готовится из говяжьих костей, овощей (лук трёх видов: шалот, порей и репчатый, морковь, корень петрушки), лаврового листа, черного и душистого перца, а также красного вина. Предварительно кости и овощи обжариваются до коричневого цвета, заливаются водой и варятся при очень слабом кипении 24-36 часов. Готовый демиглас процеживают и упаривают до нужной консистенции. Демиглас — основа для приготовления многих соусов.

Ягненок получился ароматным, мягким. «Понятно, почему султаны в возрасте содержали гарем и все участницы этого семейного кружка были вовремя довольны, говорят. При такой мясной диете. Это тебе не советская котлета из почти хлеба раньше, а сегодня –соевого белка!» - думалось при поглощении каре.

К слову, Станислав Головин - повар опытный, знакомый с самим Константином Ивлевым, телезвездой, легендарным гуру ресторанного бизнеса.

«Познакомились в 2005 году в Москве на ресторанном конгрессе, - говорит Головин. - Я много от него взял. Конечно, в его телепередаче «На ножах» много шоу, но много и правильного. Я тоже бываю жестким на кухне. Конечно, тарелки не бью, но высказать всю правду-матку могу». А потом был мятный чай и танец живота от местной чаровницы. Женщины не выдержали и пустились в пляс, если, конечно, Belly dance можно назвать плясом.

«О чем мечтаем? - задумываются управляющие кафе «Марокко» Елена Шмырова и Наталья Архипова. - Чтобы в нашем кафе был постоянно народ, чтобы звучали слова благодарности, чтобы хотели к нам возвращаться, чтобы хоть чуть-чуть стали счастливее».

Сложности есть. И с продуктами, и с поставщиками. Первые дорогие и некачественные, вторые уж очень хитрые и жадные. Ну и с посетителями. Как-то не испытываем мы с советского времени особого доверия к общепиту.

Юрий Вязанкин