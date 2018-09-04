Острая критика сверху в Хабаровске: Реакция власти на газетные публикации

В материале «Странное решение» («Молодой дальневосточник XXI век» №30 25 июля - 1 августа 2018 года) был поднят вопрос об отсутствии нормальной остановки пассажирского транспорта на улице Руднева («39 магазин») в Хабаровске.

А до этого во время встречи начальника управления Олега Гроо с Игорем Астаховым, руководителем Федерального дорожного агентства, прибывшим с инспекцией по поводу реализации приоритетного национального проекта «Безопасные качественные дороги», был задан вопрос о качестве и безопасности вновь реконструируемого участка улицы Руднева. Из приватной беседы двух солидных чиновников удалось услышать, что в самое ближайшее время ситуация с остановкой будет исправлена.

Слово с делом не разошлось: «По результатам контрольного выезда министерства промышленности и транспорта края 21.08.2018 информация о провалах дорожного полотна не подтвердилась. На текущий момент работы по обустройству остановки общественного транспорта «39 магазин» выполнены в полном объеме в соответствии с предъявляемыми требованиями в удобном для пассажиров месте». Не поленился, съездил на место …

Вы не поверите: за две недели остановку перенесли, на новом месте оборудован солидного размера «карман» для автобусов, установлены перила, все блещет свежей краской и дышит покоем! А дабы «автобусники» быстрее привыкали к хорошему, на месте старой остановки, где все было «через Альпы», установили очень большой запрещающий знак.

Получается, если чаще тыкать в болевые точки, то все будет хорошо? Но порой надо прилагать больше усилий.

В статье «Дороги, что нас выбирают» («Молодой дальневосточник XXI век», №34 от 22-29 августа 2018 года) была описана ситуация с плохими дорогами в селе Матвеевка и по улице Центральной (это в Индустриальном районе Хабаровска). Ответ из министерства промышленности и транспорта прилетел на следующий (!) день после публикации.

Из администрации Хабаровского муниципального района и вовсе поступило требование опровержения следующего содержания: «В статье «Дороги, что нас выбирают» на фотографии изображен участок дороги по ул. Октябрьская в с. Матвеевка Хабаровского района, на котором взяты вырубки асфальта для проведения лабораторных испытаний. Результат испытаний выявил несоблюдение строительных норм и правил при укладке асфальтобетонного покрытия, а сам асфальтобетон не соответствовал требованиям стандартов по качественным показателям. Подрядной организации отказано в приемке выполненных некачественных работ. Администрацией Хабаровского района в одностороннем порядке расторгнут муниципальный контракт, денежные средства за некачественно выполненные работы подрядчику выплачены не были. В настоящее время готовятся документы для повторного проведения электронного аукциона на ремонт ул. Октябрьской в с. Матвеевка».

Ответ министерства раскрывает суть дела несколько подробней, в сокращении цитируем. «По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт между комитетом по обеспечению жизнедеятельности населения и ООО «Альбион». В соответствии с контрактом подрядчик обязан выполнить все работы качественно и в указанный контрактом срок. При приемке выполненных работ специалистами комитета были выявлены отклонения от технического задания - асфальтобетонная смесь, доставленная от асфальтобетонного завода, не соответствовала требованиям стандартов по качественным показателям. Также выявлены нарушения по процессу укладки асфальтобетонной смеси на автомобильной дороге по ул. Октябрьская в с. Матвеевка. Подрядной организации ООО «Альбион» необходимо было переделать участки дороги, где асфальтобетонная смесь уложена с браком. После повторной укладки асфальтобетонной смеси специалисты взяли образцы вырубок асфальтобетона для проведения лабораторных испытаний. Результат испытаний снова показал несоблюдения строительных норм и правил при укладке асфальтобетонного покрытия. Асфальтобетон не соответствовал требованиям стандартов по качественным показателям.

В августе подрядной организации ООО «Альбион» было отказано в приемке выполненных некачественных работ… Обращаем внимание, что недобросовестному подрядчику выставлены штрафные санкции за неисполнение работ по муниципальному контракту…». Так что, один раз - это не брак? А что там про улицу Центральную слышно? Или это уже по другой программе, за которую Москва не теребит?

Эдуард Попов

Фото автора и присланное минпромтрансом края