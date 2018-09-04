Ситуация с почтой в Хабаровске: Постой, не спеши!

Поток жалоб на работу отделений «Почты России» в Хабаровске не прекращается, но операторы неумолимы: «Наберитесь терпения!»

Сразу на два часа сократился рабочий день одного из почтовых отделений Хабаровска. Для некоторых жителей города это стало неприятным открытием.

- Я пришла на почту пораньше, потому что работаю с девяти. А здесь закрыто. Даже не знаю, что теперь делать. Объявление об изменении графика работы почты увидела только здесь, а в извещениях и на сайте, насколько знаю, указано старое время: с 8 до 20 часов, - рассказала озадаченная нововведением молодая женщина.

- Безобразие! Я собирался ехать на дачу, теперь придется задержаться. Всегда здесь какие-нибудь «сюрпризы»: или огромная очередь – какие-нибудь технические неполадки, или вот как теперь –закрытые двери. Бывало, планируешь прийти на почту в субботу, а на дверях объявление: по техническим причинам отделение не работает. И, что самое странное, телефон здесь вечно не отвечает! Ни здесь, ни на главпочтамте! - поделился своими наблюдениями пенсионер Владимир Валерьевич.

Мужчина показал и извещение на получение заказного письма, датированное августом. «Выдача производится по адресу: ул. Шеронова, 7, пн-пт с 8 до 20 ч., сб с 9 до 18», - сообщается на бумажке.

Руководитель 20-го почтового отделения, возле дверей которого состоялся этот разговор, охотно прокомментировала ситуацию. График работы изменился на месяц из-за того, что часть сотрудников в отпусках. Специально по этому случаю новые бланки делать не стали – пользуются ранее отпечатанными, все коррективы полностью согласованы с вышестоящим начальством.

- Никакой проблемы вообще нет! Если они изменили график, значит, наверное, уважительная причина для этого есть! Вы же знаете, что людей не хватает! Работа на почте – не сахар: целый день с людьми, да еще тяжелые коробки таскать! – вступилась за почтовиков одна из пенсионерок.

- Какая мне разница, как они работают? Я пришла один раз в месяц за пенсией и всё! – присоединилась другая. – А кто-то из посетителей права начинает качать! Кого найдешь на такую работу, когда платят за нее копейки?

- Копать надо глубже! Сами знаете, как у нас с экономикой. А вы случайно не провокатор? – со всей широтой русской души высказался еще один пожилой гражданин, представившийся Борисом Михайловичем.

Зал почтового отделения, как только его двери распахнулись перед посетителями, в считанные минуты заполнился. Сперва люди толпятся у терминала записи в электронную очередь, затем рассредотачиваются по помещению в ожидании вызова. Немногочисленные стулья и скамейки занимают не более десяти человек, остальные жмутся кто к подоконникам, кто к столам, кто к прилавкам. На экране сменяются буквы и цифры, правда, порядок быстро нарушается: на табло уже какой-нибудь П-48, а обладатель П-35 в недоумении: не забыли ли про него?

- У вас посылка за наличный расчет, а там без оплаты: разная очередность, - объясняет специалист возмущенному гражданину.

- У нас не хватает людей! Поэтому извещение вам принести не смогли, – отвечают у другой кассы на вопрос, почему о посылке приходится узнавать через сайт.

- Кто хочет, дозванивается! – парируют недоумение третьего на другой стороне зала.

Возможно, наши терпеливые пенсионеры и правы: молодежь, и не только, вечно спешит, вскипает по самому ничтожному поводу. К счастью, в каждом отделении «Почты России» имеется «громоотвод» - Книга заявлений и предложений. И желающих воспользоваться ею всегда хватает.

«Хамское отношение к людям. Отстояли в очереди, оказалось, что в отделении ревизия». «Организуйте работу отделения. Очередь не двигается. Специалист в окне №4 обслуживает клиента час». «Очень медленно работают. Талон взят в 16:22, а к окошку пригласили в 17:55». «Зачем сделали шесть окон, если работают только два? Очень долго ждем. В очереди 50 человек». «29.07.2018 получила извещение на получение заказного пакета. В извещении указан режим работы с 8 до 20 часов. Прошу разобраться с данной ситуацией».

Все это – более-менее свежие записи, оставленные на страницах той самой книги, которая, по идее, должна служить для улучшения сервиса. Но пока, увы, положительные сдвиги не особо заметны. Не расслабляйтесь, потому что везение – уйти с почты быстро и без приключений. Скажем, принесли вам долгожданный пакет с каким-нибудь выписанным с другого конца страны приобретением. А пакет оказался в чем-то липком и грязном. «Так получилось!» - пробурчит оператор за перегородкой. А на вопрос, где можно вымыть перепачканные руки, изумится: «У нас?! Нигде!..» - и тут нужно иметь завидное хладнокровие, чтобы не вскипеть. Подумать только: публичное государственное учреждение – и без уборной! Действительно, работать в таких условиях – занятие не из приятных. А посещать это место?

Может, пора сменить государственную символику «Почты России» на что-нибудь менее официальное? Хотя о чем это я? «Мелочи» ведь – голоса о каких-то уборных, временном изменении распорядка работы, очередях, технических сбоях. Может, и вправду все еще хорошо, и лучше не рассуждать о том, как может быть еще хуже?

Алексей Стахов

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