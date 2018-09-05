Конгресс инженеров: Комсомольск-на-Амуре как колыбель революции Четвертой промышленной

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в Комсомольске-на-Амуре открыл работу II Общероссийского конгресса инжинеров «Наука. Инженер. Промышленность». Мероприятия форума этого года пройдут по двум основным вопросам - «Образование» и «Промышленность».

-Комсомольск-на-Амуре сегодня приобрел статус города Президентского внимания, в нём построена первая в России Инженерная школа и ученики этого заведения должны понимать, что именно инженеры создали их смартфоны и компьютеры, - сказал Вячеслав Шпорт. – Форум за последние годы приобрёл серьёзный уровень, что помогло увеличить конкурс на инженерные специальности в университетах края за последние годы в 1,5 раза.

О чем, с кем и над какими темами будут работать его делегаты, мы побеседовали с первым заместителем председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрием Чайкой.

- Юрий Афанасьевич, что изменилось в содержательной части конгресса?

- Ключевая тематика конгресса независима от года его проведения. Это рассмотрение системы "наука – инженер – промышленность", вопросов инженерного образования, имеющего в современном мире инновационную направленность, а также вопросы внедрения современных технологий, построения цифровой экономики и модернизации производств.

На Конгрессе в 2018 году мы вводим четкое деление программы на два блока: "промышленность" и "образование". Все тематические площадки будут распределяться по этим двум направлениям.

Партнером по блоку "промышленность" выступает Агентство по технологическому развитию, а по блоку "образование" – Агентство стратегических инициатив. Исходя из национального характера конгресса планируем к обсуждению ключевые вопросы федеральной промышленной политики.

Во-первых, это реализация крупных инфраструктурных проектов, например, строительство моста с материковой части Хабаровского края на остров Сахалин. Во-вторых, обширная тематика по направлению "Инженеры 20.35": форсайт-сессия "Инженеры будущего", проект"Вырасти инженера" и другие. В-третьих, функционирование современных и перспективных технологий: "Цифровая экономика","Умный город" и т.п. Это также ряд вопросов промышленной политики, трансфера технологий и кооперации.

- Кто будет представлять на конгрессе инженерное сообщество страны и федеральные институты развития?

- В этом году мы ждем представителей наших ключевых партнеров – руководство федеральных институтов развития – Агентства по технологическому развитию и Агентства стратегических инициатив. От первого агентства технологического развития уже подтвердился Вадим Куликов, первый заместитель директора и главный инженер Агентства. Он является заслуженным изобретателем России

По линии Агентства стратегических инициатив мы предполагаем участие Дениса Коричина. Он работал руководителем программ и проектов развития в агентстве, участвует в качестве модератора проектной работы в программах Московской школы управления «Сколково».

Среди уже подтвердившихся участников – ректор Московского авиационного института, бывший генеральный директор ОАО"Компания"Сухой", генеральный директор ОАО "РСК"МиГ", президент ОАО"Объединённая авиастроительная корпорация Михали Погосян, представители АО «Гражданские самолеты Сухого» - старший вице-президент Андрей Недосекин, главный конструктор программы "SSJ" Владимир Лавров, председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко, руководитель Консультационного центра Фонда развития промышленности Анна Симановская и представитель Международной ассоциации ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) Джамиля Шакирова.

Мы также рассчитываем на участие Алексея Боровикова, проректора по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, лидера проекта по созданию Фабрик будушего и Александра Аузана, декана экономического факультета Московского государственного университета, член Экономического совета при президенте РФ, президент Института национального проекта «Общественный договор».

Мы уверены, что число участников Конгресса превысит 500 человек.

-Какие реальные проекты будут представлены на конгрессе?

- Сформирована выставочная экспозиция предприятий и организация Хабаровского края.

Ключевая идея выставки – показатель процесс становления инженера. Это процесс долгий и растянутый во времени: школа – университет (техникум) – предприятие. На этой же схеме выстроена и экспозиция.

Это выставки работ учащихся общеобразовательных и профильных школ; экспозиция ведущих технических университетов края (КнАГУ, ТОГУ, ДВГУПС – передовые технологические и научные разработки) и выставка предприятий, заводов, организаций края.

Здесь заявлены крупнейшие предприятия края – Амурский судостроительный завод, Комсомольский НПЗ, КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, филиал ГСС., Дальневосточная торфяная компания и другие. НПО «Промконтроль» из Челябинска презентует измерительный микроскопа.

Для участников конгресса будут организованы экскурсии на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (филиал ПАО «Сухой») и филиал АО "Гражданские самолеты Сухого". Экскурсанты смогут "вживую" увидеть новейшие высокотехнологичное оборудование и процесс производства военных самолетов и пассажирских самолетов.

Комсомольский государственный университет представит недавно открытый Научно-образовательный центр "Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии". Центр оснащен промышленными роботами, современными учебными стендами, вспомогательным технологическим оборудованием, в том числе установкой оптоволоконного лазера. Это крупнейшим на Дальнем Востоке центр промышленной автоматизации и робототехники.

- Что видится как результат трехдневной работы в Комсомольске?

- Наша задача – с помощью Конгресса – способствовать созданию инженерного сообщества. Наряду со строительством промышленных и социальных объектов Инженерный конгресс выступает одним из важнейших мероприятий, нацеленных на решение стратегических задач развития промышленности высоких переделов.

На Конгрессе мы готовы обсудить вопросы, связанные с нашей общностью и инженерной сущностью. Прежде всего, мы ждём достаточно открытого разговора о проблемах, которые сегодня существуют у нас в области инженерного сообщества вообще.

Развивая инженерную экономику и осуществляя переход на производственные технологии будущего, мы закладываем крепкий, мощный фундамент развития края и России.

Главным результатом конгресса мы видим налаживание деловых контактов между промышленными компаниями, развитие потенциала для производственной кооперации, определение перспективы и опорных точек роста для дальнейшего развития.

Одной из основных задач конгресса является обсуждение имеющихся проблем и вопросов развития систем инженерного образования, разработок и промышленных производств. По итогам обсуждения будут выработаны рекомендации, направленные на развитие системы «наука – инженер – промышленность», на внедрение механизмов инновационного развития и современных методик инженерного образования.

- А чем важна вот эта триада, которую вы уже несколько раз назвали во время беседы?

- Цепочка "наука – инженер – промышленность" является фундаментом, на базе которого выстраивается промышленное развитие государства.Оттого, насколько эффективно идет взаимодействие в этой системе, зависит и развитие страны в целом.

Конгресс призван решать вопросы внедрения передовых технологий, развития производственных отраслей и подготовки высококвалифицированных кадров. Выбор Комсомольска-на-Амуре в качестве места проведения конгресса именно в контексте инженерного сообщества символичен.

Хабаровский край исторически является центром обрабатывающей промышленности Дальнего Востока. В регионе производится 80 процентов продукции машиностроения Дальнего Востока, почти 100 процентов нефтепереработки и металлургии, половина лесопереработки. Город Комсомольск-на-Амуре, в свою очередь, является крупнейшим промышленным центром всего Дальневосточного региона. В городе располагаются ведущие промышленные предприятия округа: авиационные и судостроительные заводы, нефтезавод, деревообработка, металлургия.

Концентрация производственных мощностей и соответствующая потребность в квалифицированных кадрах определила выбор Комсомольска-на-Амуре в качестве площадки проведения Общероссийского конгресса инженеров и сделала его уникальным местом для обсуждения вопросов развития инженерного сообщества. В городе сосредоточено большое число передовых компетенций, часто не имеющих аналогов не только на Дальнем Востоке, но и в стране в целом. При этом ряд производств занимают лидирующие позиции не только внутри страны, но и в мире, это военное и гражданское авиастроение).

Профессия инженера обретает огромную популярность. Техническая работа и техническое творчество показывают сегодня свою востребованность. В эти процессы активно включается молодежь. После проведения первых трех Конгрессов в вузах края в полтора раза (!) увеличился конкурс на инженерные специальности.

В этом году выпускники-целевики первого набора(2014 года) по направлению от КнААЗа им. Ю.А.Гагарина" уже придут работать на авиационный завод.

- Кадры решают всё?

- Несмотря на постиндустриальный характер передовых экономик мира, основой экономической стабильности и могущества страны остается промышленность, а не сфера услуг. Обеспечение функционирования промышленных производств безальтернативно возлагается на профессиональные инженерные кадры.

В современной России идет борьба за сильные квалифицированные кадры. Это тот ресурс экономического развития, без которого необходимость в других просто отпадает. Для подготовки настоящего специалиста требуется не один год. Поэтому на территории Хабаровского края ведется непрерывная работа по формированию и совершенствованию системы подготовки кадров, соответствующей требованиям ближайшей и отдаленной перспективы.

В силу исторических особенностей развития Хабаровский край позиционируется как регион промышленный, инновационно-ориентированный, как индустриальное сердце Дальнего Востока. Дальнейшее развитие в данном направлении невозможно без сильной инженерной школы, подготовленных кадров, профессионалов своего дела.

Хабаровский край – лидер среди регионов Дальнего Востока по доле инновационных компаний и выпускаемой инновационной продукции. Мы – единственный регион с Дальнего Востока, который входит в ТОП-20 инновационно-развитых регионов страны (по данным рейтинга Высшей школы экономики).

И я уверен, что наша лидерство будет сохраняться еще многие годы.

Сегодня – время Четвертой промышленной революции. И надо идти в ногу с массовым и скоростным внедрением киберфизических систем в производство, обеспечением потребностей человека, включая его быт, труд и досуг. Приоритет развития нашей новой экономики – это инжиниринг. Будь то индустрия 4.0, будь то цифровая экономика, будь то те высокотехнологичные переделы.

За последние годы проведена огромная работа по созданию опорных университетов, межрегиональных центров компетенций, взаимодействию вузов и промышленных предприятий путем создания базовых кадров. Осуществляется строительство инженерной школы. Ключевым местом реализации перечисленных инициатив стал Комсомольск-на-Амуре, как промышленный центр Дальнего Востока

Тот факт, что промышленные предприятия Хабаровского края и, в частности, Комсомольска-на-Амуре на протяжении многих лет активно выпускают востребованную продукцию, не имеющую аналогов на отечественном рынке и конкурентоспособную на международном, наглядно демонстрирует, что взаимодействие в региональной системе "наука – инженер – промышленности" осуществляется эффективно и имеет большую и длительную перспективу развития.

Сергей Мингазов

Для справки

В июле 2013 года правительством Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре проведен первый Дальневосточный конгресс инженеров. Целью мероприятия явился поиск наиболее эффективных подходов к развитию системы подготовки инженерно-технических и научных кадров, форм взаимодействия науки и организаций реального сектора экономики в соответствии с современными вызовами, связанными с развитием промышленности в Дальневосточном регионе. Конгресс показал свою актуальность и востребованность площадки для диалога, в мероприятии приняли участие 300 человек из 8 регионов страны.

Второй конгресс инженеров прошел в октябре 2015 года. Особенностью мероприятия стало проведение на его площадках Молодежного инженерного форума и приуроченный вывод из дока судостроительного завода построенной подводной лодки.

Третий конгресс инженеров состоялся в июне 2016 года с участием зарубежных участников и проведением показательных полетов радиоуправляемых летательных аппаратов. Число участников второго и третьего конгрессов превысило 400 человек: руководителей федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций и институтов развития, промышленных предприятий, научных организаций и образовательных учреждений.

Поддержку проведению второму и третьему конгрессам инженеров оказало Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, партнерами мероприятия выступили Объединенная авиастроительная и Объединенная судостроительные корпорации, РОСНЕФТЬ, ряд других крупных промышленных предприятий.

29 и 30 сентября 2017 г. в городе Комсомольске-на-Амуре состоится первый Общероссийский конгресс инженеров "Наука – Инженер – Промышленность". Это развитие Дальневосточного конгресса инженеров, проходившего в 2013, 2015 и 2016 годах. Мероприятие включено в долгосрочный план комплексного развития города Комсомольска-на-Амуре.

Второй конгресс пройдет 5-7 сентября 2018 года. Подробности на сайте конгрессинженеров.рф