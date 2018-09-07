Хабаровск: Хранители истории

В Хабаровске собрались те, кто любят истину и знают, почему Муравьев стал Амурским

Нам, жителям Хабаровского края, всегда было что вспомнить. Вот жил у нас купец первой гильдии Николай Тифонтай. Как бы сейчас сказали – олигарх. Как бы сказали американцы – self made man. Обрусевший китаец, поднявшийся из низов благодаря своему упорству и предприимчивости. Он владел множеством заводов, а жил в красивом особняке на ул. Советской, 8 (адрес уже современный, разумеется).

Мы можем увидеть фото Тифонтая и его прошение к Приамурскому генерал-губернатору Корфу о принятии в русское подданство. Документ от 20 июля 1891 года исписан ровным почерком, ошибок нет.

Еще одна интересная бумага: сведения о дореволюционных китайских фирмах. Компания «Темхинау» основана в 1903 году, род деятельности – «торговля разными товарами в Китайской слободе». Капитал – четыре тысячи рублей, приблизительная сумма годового оборота – тридцать тысяч рублей. В графе «настоящее положение дел» написано: «торгует довольно бойко».

А еще когда-то существовало всесоюзное общество «Руки прочь от Китая». Одним из пунктов его устава было «физическое оздоровление восточного рабочего путем развития физкультуры и спорта». Видите, как раньше в СССР тружеников из Поднебесной называли. «Восточный рабочий». Еще можно почитать протокол заседания правления общества Китайско-Восточной железной дороги от 1896 года. Но это уже на любителя. На этом собрании, кстати, присутствовал министр финансов Российской империи Сергей Витте и чжилийский вице-король Ли Хун Чжан.

Съезд архивариусов

Старые документы и фотографии, которые мы можем лицезреть, дошли до нас благодаря архивариусам. В этом году они отметили столетие своей службы. А в Хабаровске, в свою очередь, состоялось 50-е, юбилейное, заседание научно-методического совета архивных учреждений Дальневосточного федерального округа.

«Архивы можно назвать многовековой памятью человечества, - отметила Ольга Завьялова, председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края. - В них сосредоточены бесценные документы, отражающие поступательный ход истории. Архивная работа требует терпения и пунктуальности, исторических и юридических знаний, внимательности и ответственности при работе с документами и умения устанавливать контакты с людьми».

Завьялова подчеркнула, что успешная пропаганда документального наследия Хабаровского края диктуется развитием выставочной и образовательной деятельности, публикации через тематические сборники архивных документов. А также набирающие популярность радио- и телепередачи на основе архивных источников.

С этим можно согласиться. С каждым годом становится все больше хабаровчан, которые могут рассказать приезжим лекцию об истории Башни Инфиделя или почему у графа Муравьева появилось почетное прозвание «Амурский». Или хотя бы поведать, кто основал дальневосточную столицу (многие гости города думают, что это сделал Ерофей Хабаров). Заседание научно-методического совета также посетила делегация из Татарстана и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

«Сегодняшний день в полном смысле слова незаурядный - пятидесятое заседание в год столетия архивной службы России, - заявил Артизов. - Более 120 человек съехалось на данное мероприятие… Здесь присутствуют наши главные потребители – представители вузов, институтов, других государственных инстанций. Которые, с одной стороны, источники комплектования архивов, с другой стороны – основные пользователи и потребители архивной информации».

В данный момент объем Архивного фонда Российской Федерации составляет более пятисот миллионов единиц хранения на различных носителях. Это более 8,5 тысячи километров архивных полок. Хранить историю – дело почетное. Американский философ Джордж Сантаяна по этому поводу сказал следующее: «Кто забывает собственное прошлое, обречен повторять его ошибки вновь и вновь» и «Истина жестока, но ее можно любить, и она делает свободными тех, кто ее полюбил».

Андрей Канев

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