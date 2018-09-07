Хабаровский край: Когда в товарищах согласья нет

В селе Вятское Хабаровского района мемориал в честь бойцов 88-й бригады, что к 70-годовщине победы советского народа над Японией обещали воздвигнуть китайские строители, заморожен из-за трудностей перевода?

А как все хорошо начиналось. В августе 2013 года власти Елабужского сельского поселения задумались об открытии нового туристического маршрута – по местам дислокации 88-й бригады. Тем более что тот год был объявлен Годом китайского туризма в России. Да и серьезный наплыв туристов, в том числе из Поднебесной, поселению бы явно не помешал.

Точка отсчета

Про это дело тогда рассказывала глава поселения Елена Залата: «В окрестных лесах обнаружили места расположения 88-й бригады, начали поисковую работу, раскопки. Материалов собралось немало. Решили создавать музей под открытым небом и музейную комнату». Комнату в отдельном домике открыли уже ко 2 сентября 2013 года.

А тут одна из туристических фирм решила рискнуть и привезла 20 человек из братского Китая. Среди них - дочери командира и замполита бригады, дети, родившиеся в Вятском в годы войны. Помню я ту поездку - китайцам показали старое кладбище, где они совершили национальный ритуальный обряд, возложили цветы. Потом их провели по местам базирования отдельных подразделений, показав остатки домов и якобы землянок и прочих сооружений, где жили бойцы и командиры 88-й бригады. Тогда экскурсию для китайских товарищей и представителей СМИ проводила глава Елабужского сельского поселения и директор местного Дома культуры.

Потом были переговоры – с участием официальных лиц, представителей ветеранских организаций. Там высоким договаривающимся сторонам показали макет памятника и заодно обрисовали, как будет выглядеть благоустроенное кладбище. Дело нужное и правильное - в Китае набирает обороты «красный» туризм.

Планы и реальность

Нельзя сказать, что на местах ничего не делалось и не делается в деле сохранения памяти. Но достаточно выйти на сайт Елабужской администрации и… появляются вопросы. Для этого документы, выложенные в открытый доступ, достаточно расположить в хронологическом порядке. Так, мемориальному кладбищу 88-й Особой интернациональной бригады Дальневосточного фронта присвоили адрес: с. Вятское, ул. Садовая, 10. Строительство мемориального комплекса на месте захоронения бойцов намечалось на 2013 год. На 2014 -2015 гг. запланировали строительство музея под открытым небом (фанза) - за счет местного бюджета и привлеченных средств. В конце 2015 года было решено, что установку памятника «Бойцам 88-й Особой интернациональной бригады» проводит ООО «Строительство ландшафтного искусства ЖУЙ ЯН» (учредитель Лю Хунян) на средства КНР. К 155-летию села Вятское наметили открытие мемориального комплекса на месте захоронения бойцов 88 ОСБР. Открытие мемориала памяти бойцам 88-й интернациональной стрелковой бригады в Вятском было запланировано на август 2016-го. Но что-то пошло не так.

Спустя 5 лет мне удалось побывать на этом месте. Комнатный музей — в нем полно бумаг и фотографий, но очень мало реально исторических артефактов - стоит на своем месте. Появился большой щит, где иероглифами указано, где и что можно посмотреть. Китайские товарищи отгрохали солидный мемориал – площадь с вазонами и каменными скамейками, с солнечными панелями на штангах освещения. Рядом двухэтажный особняк с балансовой стоимостью в несколько миллионов рублей. Не иначе как для смотрителя. Сам мемориал, судя по ветхости веревок, вот уже как минимум пару зим простоял законсервированным, будучи затянутым в пластик. И в швах между плиткой на лестницах и на самой площади бодро поперла трава. Запущенный вид имеет бывшее кладбище 88-й бригады. Китайцы его довели до ума - огородили, демонтировали старые надгробия, убрав их в дальний угол, и установили новые, законсервировав их от осадков, выложили площадь плиткой и установили на входе две аллегорические скульптуры. Но общая неухоженность присутствует. Где нет камня, сейчас бурьян по пояс. Так что вид у памятного комплекса с каждым годом становится все более непрезентабельным.

Местные жители на мои вопросы про мемориал отреагировали как-то нервно. Кто-то ушел от прямого ответа, кто послал меня по известному адресу. То есть в администрацию. А самый нетрезвый, разразившись тирадой в адрес всяких понаехавших, спустил пса. Пришлось ретироваться. При дальнейшем общении с более вменяемыми слоями населения выяснилась интересная картина.

Китайские товарищи за свои деньги все построили. Кладбище облагородили, площадь с монументом сделали и «домик смотрителя» поставили. В отдалении еще один капитальный домик – с буквами «М» и «Ж» на дверях. И решили на этом не останавливаться. Напротив мемориальной площади начали возводить здание под музей. Правда, по нашей информации, китайским товарищам под конкретно это строительство ни места, ни разрешения не отводилось. По крайней мере на сайте Елабужского сельского поселения есть документы под отвод земли только для мемориального комплекса. Так что пришлось заморозить строительство. Но, я думаю, что «высокие стороны» сумели бы найти точки соприкосновения.

Но тут вмешалась политика - на воздвигнутом мемориале китайцы допустили не просто орфографические ошибки. Похоже, была предпринята попытка в монументальной форме переписать историю. По-китайски это звучит так: «Монумент героям Учебной бригады антияпонской объединённой армии Северо-Восточного Китая». По-русски: «Монумент героев 88-й Отдельной стрелковой бригады Краснознамённой Дальневосточной армии СССР». Примерно в таком же духе выполнены поминальные надписи на мемориальном кладбище. Якобы прибывший на сие место в 2016 году помощник российского министра иностранных дел Сергея Лаврова раскритиковал творение китайцев. Да еще подверг обструкции местные власти, которые, видимо, «плавают» в истории вообще и 88-й отдельной стрелковой бригады в частности.

Что теперь будет?

Судя по документам на сайте администрации Елабуги, на месте базирования 88-й бригады решено все-таки довести до ума туристический маршрут. Но самостоятельно, без привлечения китайского капитала. На собрании жителей села Вятское договорились, что проект «Создание музея под открытым небом» стартует в 2018 году. Деньги на строительство партизанских фанз, землянок и прочих сооружений пойдут из местного бюджета и за счет сторонних средств. Да и ближайшая воинская часть согласна помочь. Тем более что есть опыт «мирного строительства» подобных объектов – «партизанская деревня» на Русском острове. Там, где расположена знаменитая Ворошиловская батарея.

А пока на месте базирования уникальной воинской части ничего не происходит. Уже третий год. Место, которое могло стать уникальным туристическим маршрутом, пустует. Иногда китайские делегации, более с политическим целями, приезжают. Да еще корейцы заглядывают. Какой такой внутренний туризм, что там смотреть? А исправлять исторически безграмотную надпись китайцы, похоже, не собираются.

Андрей Дунаевский

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88-я Отдельная стрелковая бригада

Бригада была создана на основании приказа командующего ДВФ генерала армии Апанасенко за №00132 от 21 июля 1942 года. Состав: управление бригады, штаб, политотдел и отдел контрразведки УКР «Смерш», четыре стрелковых батальона (в каждом по три роты из трех взводов, в 4-м батальоне 8 стрелковых рот), батальон автоматчиков и радиобатальон (радиорота), четыре роты (минометная, саперная, противотанковых ружей (ПТР) и хозяйственная), отдельный пулеметный взвод и спецотделения курсов военных переводчиков. Комплектование подразделений происходило из числа китайцев и корейцев — участников сил сопротивления, а также за счет советских граждан китайского и корейского происхождения, представителей других национальных меньшинств СССР (нанайцы, эвенки и др.). Местом дислокации бригады стало село Вятское-на-Амуре в 72 км от Хабаровска.