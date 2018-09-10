Хабаровск: Островок русского счастья

В Хабаровске прошла презентация русских кулинарных традиций

«Ну, ё-мое! Что за кулинарная русскость без русской печи! Так, советский изврат, рожденный всякой маргинальщиной», – ворчал по дороге на презентацию в рамках фестиваля «Кухня без границ»

Сиди на печи да глодай кирпичи

В Хабаровске ни в одном заведении общепита русской печи нет. Ни один гаджет не приспособлен, не заменит ее, родимую, сегодня почти неизвестную. Для многих хабаровчан эта печь – что планета Марс: на картинке видели, но рукой не трогали, как Илья Муромец на ней не лежали, как Емеля-дурачок с говорящей щукой на ней не странствовали.

Сколько на такой печи нашими предками волшебных сказок было услышано, сколько старческих косточек согрето, сколько деток настругано! А хлеб! Кто сегодня в дальневосточной столице знает, что такое по-настоящему русский хлеб? Единицы!

Утром накидает, бывало, продуктов разных в горшок хозяйка, а сама в поле работать. Придет вечером - кушанье готово, за это время истомилось в печи, сохранило все ароматы и вкусы деревенской продуктовой естественности. А может, и правда наши деды по двести лет жили?

Так и подошел, ворча про себя, к ресторану «Патч».

Хлеб да капуста лиха не допустят

На входе парень и девушка - все такие в петухах, кокошниках и косоворотках. В руках у девицы - хлеб с солью на рушнике. Молодежь какая-то не неглая, не зажатая, а какая-то наша, кроткая, что ли.

- Вот, хлеба-соли отведайте!

И снова «ё-мое» про себя, а может, и покрепче: «Пришел на матрешек говорящих посмотреть!».

А когда хлебную мякушку отщипнул, в соль макнул, к лицу поднес, духом пахнуло особым, настоящим, свежим, теплым, чистым каким-то. Всего мгновение, а словно в детстве побывал и оттуда – отмытый от всего наносного. И за порогом все ворчания и мудрствования, и с чистой душой на презентацию.

А там суета. Ну не так, чтобы истерика, а так, чтобы гости видели: стараются хозяева, души не жалеют.

И снова косоворотки, сарафаны, кокошники:

- Квасу не желаете?

Какое русское застолье без кваса-то!

…Столы ломились от еды. Посмотришь на такое чудо и сыт только от картинки делаешься: тут тебе пирожки - капуста-картошка, тут тебе кулебяка, там тебе огурцы-помидоры, зелень всякая с огорода, человеческого происхождения, дачного, не китайско-химического. Как же без всяких мясных закусок и сала? Ну и один из главных брендов русской национальной кулинарии – блины с икрой. А ведь сегодня многие русские не могут себе позволить в силу невероятной дороговизны такое национальное кушанье, особенно блины с черной икрой.

Но все-таки царствовали среди закусок соленья: помидорчики, огурчики, квашеная капустка. И все были хрустки, в меру кислы и сладки той естественной сладостью, что полнятся они от ласкового солнца, человеческого тепла и любви. С этим солением-квашением мистика какая-то. Вроде ингредиенты одни, а вкусы всегда разные. И еще. По-настоящему вкусно бывает только у хорошего человека. У злыдней всегда дрянь получается.

Чего только не делали, как не колдовали! Мои предки на Брянщине, когда квашеная капуста давала первый сок, умывали рассолом самую румяную девушку для того, чтобы капустка была крепка, вкусна, с хрустом.

Щука да каша - пища наша

- Ну это же рыба-фиш! - кто-то из гостей громко сказал, когда внесли на огромном блюде фаршированную щуку, придав интонации ту характерность, которая не оставляет ни тени сомнения: пальто какое-то не то!

- Окститесь! - остановил фантазии присутствующих за столом. - Наряду с верченой рысью Ивана Грозного потчевали и такой вкуснотой. Какая же фаршированная щука - рыба-фиш. Она наша, исконная, хотя, как показывает протестная интонация, может быть и транснациональная.

Щука был хороша. И сочна, и мягка, и рядом хренок разместился. Без русского хрена, конечно, может быть, фаршированная щука и станет рыбой-фиш.

Не успели передохнуть от щуки - тут тебе молодец с девицей. В руках горшок. Что в горошке? Каша. Перловка. «Фу! - скажете. – Это не презентация, а советский лагерь какой-то!»

Во-первых, перловка полезна, особенно для нас, мужчин. От нее, говорят специалисты, в основном женщины-диетологи, мы делаемся умнее и егозливее.

Ах, что это была за перловка! Настолько хороша, что тут же забылась фаршированная щука. Не зря ее назвали в честь жемчуга, от слова «перл»! Чистый кулинарный жемчуг получился! Не то что просто развариста, а по-хорошему утомлена долгим приготовлением. А грибы, не фальшивые шампиньоны, а настоящие лесные, оттеняли основательность каши.

Со сметаной и лягушка - кролик

«А что же это отварная картошечка, рассыпчатая такая, с маслицем и укропом одиноко скучает?» – упал взгляд на тарелку. Сегодня как-то и не верится, что наши предки ни в какую не хотели растить эту тогда заморскую диковину. Пытались есть картофельные ягоды и, естественно, травились. А как распробовали, стали называть «вторым хлебом».

Чтобы картошка не скучала, к ней в женихи – кролика, тушенного в сметане. Уж постарались, сутки отмачивали лопоухого, а потом тушили. Конечно, для тех, кому фаршированная щука – рыба-фиш, такое блюдо может и протест вызвать, но уж извините, это - русская кухня. Для русских сметана - не просто предмет охоты котов, но и еще одно из главных связующих в кулинарии. Пожалуй, ни в одной из кухонь мира столько всего не тушится в сметане. Иногда кажется, дай русскому черта, и того в сметане потушит.

А еще помимо тушения-томления, обильности и хлебосольности для русских была характерна простота, граничащая с хитростью. Не зря белорусы считали, что московиты с демонами дружат!

Не едят домочадцы кабачки, а их пруд пруди уродилось? Приготовьте из них «лягушку». Так назвал кабачково-картофельные оладьи во время проведения мастер-класса по их приготовлению повар ресторана «Патч». Главные в этом кулинарном распутстве – натертые на терке картофель и кабачки. Муки - чуть-чуть. Для связки. Чтобы оладьи форму держали - яйцо. Для яркости - черный перец и чеснок. Пожарили и на стол со сметаной. Опять она, родимая! Куда ж без нее.

«Почему оладьи лягушками назвали?» - спросите вы меня. Очень просто. Конечно, не из-за того, что поквакивали, когда их ели. Они зеленоватого оттенка из-за кабачков получились.

Девка пляшет, сама себя красит

А потом был ароматный чай и песни, и пляски. Сначала танцевали молодые артистки в кокошниках. Женщины смотрели-смотрели, а как артистки после очередного номера отдыхать ушли, откуда-то появились русские платки и сами женщины в пляс пошли.

«Девки гуляют, и мне весело» - вспомнилась русская народная песня. Вот ведь штука какая. Минуту назад вроде были обыкновенные женщины, а как плясать пошли, словно что-то щелкнуло, и куча лет с плеч долой, и это уже самые настоящие красны девицы. Не зря некоторые говорят, что лучше русских женщин в мире нет.

Презентация удалась, а русскость была легкой, сытной, вкусной. После такого и какая-то окрыленность появляется, и откуда ни возьмись - силы. Не зря на Руси богатыри ого-го-го какие были, а детей - чуть ли не двадцать человек!

…Когда вечер заканчивался, долго беседовали с Натальей Африкановой, которая и создала этот островок русского счастья. О сложностях ресторанного дела, просто о жизни и русских традициях, о том, насколько интересна русская культура. Я слушал (иногда, к своему стыду, не молча) эту удивительную женщину и думал: больше бы таких людей. И больше бы таких мест, как «Патч» - ресторан семейного счастья. Русские традиции -это в первую очередь семейные традиции. А что касается счастья, то его много не бывает. А так хотелось бы.

Юрий Вязанкин