Хабаровск: Вопрос веры в интерактивном режиме

Прийти к богу в горести, обрести призвание в стенах православного храма, освоить соцсети для обсуждения вопросов веры и стать бариста в рясе: все это об одном жителе Хабаровска, который рушит стереотипы и при этом смиренно несёт назначенные ему послушания. Священник Андрей Долгополов, руководитель молодежного отдела Хабаровской епархии, - об «инстаграме любви», хороших людях и чувстве юмора священнослужителей.

…и вылетит птичка

- Да ничего, если фото не очень получится. Я вытяну, зря, что ли, специальность у меня с компьютерными технологиями связана.

Тридцатилетний батюшка с умными глазами и искренней детской улыбкой, даже торопясь после интервью на службу в храм, не перестает удивлять. Слишком уж канонический вид не вяжется в единое целое со вполне продвинутыми навыками.

А ведь буквально десять лет назад он и представить себя не мог в нынешней ипостаси. Обычный парень из Верхнебуреинского района, студент ДВГУПС, спортсмен и красавец. Да-да, вполне себе перспективный «технарь». К девятнадцати годам в церкви был единственный раз – на собственных крестинах. В пять лет.

- Знаете, как к богу приходят – от радости большой лишь в одном случае из десяти. В девяти человек обращается ко Христу, когда случается у него беда. И я не стал исключением. Серьезно заболел мой отец, и мама просила: «Молись, сынок, о здравии его»… Стал ходить в церковь, молиться искренне, до слез, - рассказывает отец Андрей.

О том, что служение господу – его судьба, молодой парень поначалу не задумывался. Озарение снизошло на него однажды во время исповеди. Знаете, как вспышка при съемке дагерротипа (способе изготовления фотографии, известном с XIX века. – Прим. ред.) – раз, и вылетела «птичка», ослепив и заставив на мгновение задержать дыхание… Так проняло, что будущий батюшка сразу решил бросить университет и поступить в семинарию. Духовник отговорил, сказал – негоже, надо отучиться, завершить начатое. И только потом была Хабаровская духовная семинария, а после – рукоположение в сан священника.

Instagram любви

Светская основа воспитания в семье и полученное в вузе образование, будучи переплетенными с основами православия, дали в случае с отцом Андреем затейливый результат. Нет, он не пытается рушить веками формировавшиеся устои. Он лишь делает так, чтобы нам, людям современным и часто далеким от веры, было проще эту веру понять и, возможно, найти свой путь к ней.

- Есть такой международный проект «Батюшка онлайн». Его запустили в 2011 году в Ульяновске. Начинали с социальной сети «ВКонтакте», потом аккаунты появились в Instagram, Facebook, Periscope, Twitter, YouTube, «Одноклассниках», а теперь есть и официальный сайт batyushka.online. Узнав о таком добром деле, с удовольствием присоединился и вместе с другими священниками из разных городов и стран отвечал на вопросы пользователей в режиме онлайн, - вспоминает свое первое интерактивное общение с людьми со всего мира иерей.

Правда, наплыв самых разных вопросов священникам оказался настолько велик, что, отвечая на них, молодой батюшка едва успевал уделять время своим основным делам. Да и с учетом нашего дальневосточного часового пояса приходилось жертвовать сном, чтобы вовремя отвечать на поступающие запросы. А касались они не только веры. Обратиться можно было по любому поводу.

Сама идея непосредственного общения с пастырем настолько заразила отца Андрея Долгополова, что он спустя год завел аккаунт в Instagram – сети, пользующейся наибольшей популярностью. Сейчас число подписчиков батюшки приближается к 50 тысячам – его смело можно считать одним из самых популярных хабаровских блогеров! А еще к нему можно обратиться лично, написав в WhatsApp.

«Инстаграм любви» - это честный рассказ о жизни священника, о семье, детях, о служении, работе с молодежью. Кстати, батюшка освоил прямые эфиры – так, говорит, можно эффективнее отвечать на вопросы своих подписчиков. Часто вместе с ним их ведет супруга.

Со своей матушкой будущий иерей Долгополов познакомился тоже в стенах храма – в том самом молодежном отделе Хабаровской епархии, который сейчас возглавляет. У Ольги были планы по покорению Москвы, и вскоре после ничего не значащего, на первый взгляд, знакомства она отправилась в столицу.

- И вот тут тоже не обошлось без достижений технического прогресса. Мы переписывались онлайн довольно долго, узнавали друг друга и поняли, что не можем порознь. В итоге она вернулась, и мы стали мужем и женой, - рассказывает батюшка свою историю.

Кстати, это одно из непременных условий: принимая сан священника, выпускник духовной семинарии должен быть связан узами брака.

Поп – «звезда»

- Люди все хорошие, людей любить надо, - говорит отец Андрей.

На вопрос: как, вот как можно любить абсолютно каждого – спокойно и уверенно отвечает:

- Представьте, что вы идете по дороге, кругом грязь, лужи, а в этой грязи лежит икона. Поднимаете и видите не грязь, испачкавшую ее, а светлый образ Спасителя. Так и с человеком – он чист и заслуживает любви, а все остальное – грехи его и страсти – наносное.

Об этом, да и не только, с недавних пор можно поговорить с батюшкой за чашкой ароматного кофе. А он вам еще и панкейков напечет!

Проект православного кафе «Две рыбы» при главном храме епархии на площади Славы уже успел наделать много шума и по-хорошему прославить Хабаровск на просторах Интернета и в федеральных СМИ. При всей глубине и креативности задумки особый «информационный вес» ему придало присутствие за барной стойкой священника.

Отец Андрей сейчас говорит, что до такой идеи – сделать из батюшки бариста – инициаторы этого проекта сразу бы и не додумались. Просто планировалось, что, придя согреться и поесть в православное (а потому безалкогольное!) заведение общепита, можно будет получить пользу и от неформального общения с пастырем.

Но тут в дело вмешалось то ли провидение, то ли истинная божья воля, и один из работников открывающегося кафе приболел. Вот и решил герой нашего рассказа – за чем дело стало? Освоил самые нехитрые навыки, надел фартук – и вперед!

- Да уж, стал я не просто поп, а поп-звезда, - смеется отец Андрей.

Вот это было открытием. Неужто степенные святые отцы могут быть столь ироничными?

- Могут, - отвечает батюшка. – Еще как могут. Знаете, как мы в епархии друг над другом подтруниваем!

И тут настал момент разговора, когда захотелось искренне расцеловать отца Андрея в обе щеки и сказать ему от души:

- Андрюша, какой же ты молодец!

Но – нельзя. Все-таки, невзирая на следование разным модным тенденциям, духовный наставник требует соответствующего уважения и почтения. Хотя есть, оказывается, исключения – Андрюшей батюшку могут называть родители и супруга, а еще – коллеги, такие же православные священники.

ЦИТАТА:

— Однажды, после исповеди, священник рассказал мне о том, что при храме есть молодежное движение, и пригласил встретиться с ребятами. Когда собирался первый раз на встречу, то думал, что собрание православной молодежи — это что-то очень скучное, неинтересное. Но все было иначе, и приход в «молодежку» очень ускорил мой духовный путь. Я увидел перед собой 50–60 молодых парней и девчат, которые с интересом читают и обсуждают Евангелие. Разговаривают на важные и нужные темы, посещают детские дома, помогают старикам, инвалидам, проводят интересные мероприятия, собираются все вместе на молитву. Меня это развернуло на 180 градусов, и я стал активным участником молодежного движения, мне поручили возглавлять социальное направление. У нас было много подшефных детских домой, куда мы часто приезжали, трудились. Именно в нашей «молодежке» я понял, насколько прекрасна духовная жизнь.

Ольга Шабалина