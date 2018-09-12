Образ жизни в Хабаровске: Просто дети, не трудные

Путевые заметки ребят Хабаровского краевого Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Поездки на Японское море ребята из центра ждут весь год. И не просто ждут – стараются: условия таковы, что только тот, кто простится с вредными привычками, попадет в число счастливчиков. Для многих – это и первое путешествие к морю, и первая поездка по железной дороге. Рецепт как доставить подросткам радость прост. Надо взять…

Чуточку романтики

…Если честно, немного боялся ехать в поезде, но потом привык. Мне даже очень сильно понравилось: я увидел под мостом как плещутся рыбы, горы были издалека слегка синие. Из поезда было видно весь Хабаровск. Мы видели пруды, в которых плавали утки со своими утятами. Были поля с кукурузой, на которых паслись коровы. Видели табуны лошадей. Я видел скалы, обрывы. А когда я проснулся в 4:40, было видно прекрасный восход и небо в красно-оранжевом свете.

… Я открыл глаза и увидел солнце, это было самое теплое и яркое солнце. Умываясь, я любовался видом из окна, это было прекрасно.

Добавить моря

…Я первей всех собрался на море. Сразу занырнул в воду, и мне повезло найти кучу огромных ракушек, и кучу крабов, и раков. Вместе с рыбами была куча водорослей и огромные мидии - прямо туча. Еще я принял участие в конкурсе песчаных замков. Мне подарили вкусные и красивые призы.

...Нырнул и мне попала в рот соленая вода. Мы купались, и нас сносили волны.

…Нашел очень красивую ракушку, розовую, как треугольник.

…Больше всего мне понравилось, как из Руслана делали скульптуры, было весело. Я вышел из моря и удивился, что у Филиппа из песка торчала голова, я начал смеяться.

…У меня получился красивый загар, и я счастлив.

…Позагорал под пылким солнцем. Вода оказалась теплой, и я так был рад этому, что бегал, прыгал прямо в волны и делал сальто в воду с разбега.

…Поймал живого краба, он вовсе не агрессивный, а наоборот, дружелюбный.

…Наступило утро очередного дня, но за окном дождь стоял стеной, я очень расстроился, потому что очень хотел пойти на море. Я не смог преодолеть свою тягу к морю и вышел на крыльцо под проливной дождь, по моему лицу стекали капли теплого дождя, и я чувствовал запах соленого моря.

…Когда мы подходили к морю, около песка сняли тапки - это отличное ощущение песка в ногах, даже не описать словами.

…Мне море очень помогло, я бросил курить.

Настоять на силе воли

…На протяжении всей недели я очень сильно хотел курить, но я не мог не сдержать обещанное слово бросить курить, с этим мне помогает Серега, который тоже решил бросить курить, ведь с другом проще.

…Я благодарен Ивану Андреевичу и Евгении Витальевне за такую ответственность: взять меня и помочь бросить курить.

…Я благодарен этому месту, потому что я здесь не курил, мне было очень тяжко и трудно. Я держался, сначала семечки грыз, ну а потом уже стало легче, и я забыл про курение.

Замешать с впечатлениями

…Играли в твистер и в джинго. Взял джамперы - это очень классная штука, цепляется к ногам и прыгаешь, как кузнечик.

…После ужина пошли на концерт. Концерт очень крутой, мне хотелось на концерте потанцевать с девочкой, эта девочка была очень красивая, но я постеснялся. Мне понравился один момент, когда Леша предложил девочке медленный танец, Лешка был умницей.

…Ходили на бумажное шоу: куча нарезанной бумаги и штука, которая дует. Подносили туда бумагу порезанную, и она летала по всему залу, а мы веселились. Брали по куче и пулялись друг в друга - очень весело, и музыка играла крутая.

…Для комического футбола взрослые переоделись в смешные персонажи, костюмы хоккеиста, тигра, скомороха, принцессы. Мы начали играть, и тут я слышу: «Гол!». Я не понимаю, как так - ведь мяч у нас и вспоминаю, что команда взрослых играет без правил, они забили гол другим мячом! Они толкались, хитрили и, несмотря на это, победила дружба.

…А вечером у нас был конкурс талантов. Народу было огромное количество. Мы были командой, будто бы одно целое. Мы выступили очень красиво, у нас были костюмы бабушек. Пели частушки, я очень волновался выступать на сцене перед незнакомыми людьми, думал, что все будут смеяться, но никто не смеялся, весь зал аплодировал, и я перестал волноваться. Всем понравилось мое выступление, и мне самому стало весело.

…Иван Андреевич и Евгения Витальевна принесли нам два больших и сочных арбуза. Хочу сказать спасибо Евгении Витальевне и Ивану Андреевичу за арбузы и этот день, я уже давно не ел арбуз, почти с того лета.

…Понравилось после ужина кататься на великах, когда мы съезжали с горки, захватывало дух и сердце чуть ли не выпрыгивало от счастья.

…Научился кататься на роликах, если бы меня сюда не взяли на море, то я еще долго бы не умел ездить на роликах. За этот небольшой отдых я смог исправить свое поведение, я просто хочу оправдать надежды учителей и своего воспитателя.

Приправить любовью

…Вечером мы собирались в беседке и обсуждали свои минусы и плюсы: кто как себя вел, кому что понравилось. Это была идея Евгении Витальевны. После этого мы все обнялись. Если было кому-то грустно или кто-то кого-то обидел, то Евгения Витальевна и Иван Андреевич успокаивали и поднимали настроение. Мы вечерами гуляли и радовались вечеру.

…Мне понравилось лежать в гамаке и любоваться природой. Хочу сказать спасибо Ивану Андреевичу и Евгении Витальевне за то, что, несмотря на все наши косяки, они все равно продолжали нас любить.

…Хочу сказать огромное спасибо Центру за предоставленную путевку на базу отдыха. И хочу сказать спасибо Ивану Андреевичу за дисциплину, а Евгении Витальевне за понимание и доброту.

…Я удивлен, что за всю неделю я ни разу не покурил, я постараюсь держаться дома. Спасибо Александру Геннадьевичу за то, что он это все организовал. Спасибо этому месту за то, что не дало нам скучать, за то, что к нам относились как просто к детям, но не как к трудным.

Рецептуру помогли составить заметки Дмитрия Никифорова, Алексея Мартынова, Данила Якунина, Сергея Гаркуна, Филиппа Ключака, Никиты Щепкина, Артема Закаляпина, Дмитрия Ваулина, Романа Иванова, Александра Минько, Руслана Колесникова.

Подготовила Ирина Северцева

Увлекательная поездка состоялась благодаря заботе возглавляемого первым заместителем мэра Хабаровска В.Ф. Лебедой Попечительского совета, строящего новый комплекс зданий для Центра на территории храма Серафима Саровского.

При поддержке международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018»