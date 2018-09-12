Хабаровский край: Звездные ночи Харпичана. Хроника

В августе 80-летие праздновал поселок Харпичан, расположенный в 600 километрах от Хабаровска

Окончание. Начало здесь

Корейское делоВ конце 50-х – начале 60-х годов Харпичан только начинает застраиваться. До этого времени здесь жили граждане Северной Кореи, которые занимались лесозаготовкой. Теперь Харпичан заселяют люди различных профессий: учителя, продавцы, бухгалтеры, швеи, инженеры, строители…

Вера Слободчикова (приехала вместе с мужем трудиться на строительстве поселка в 1966 году) рассказывает: «Здесь одни корейцы были: корейские бараки, баня, столовая, парикмахерская. Они занимались лесозаготовкой, пилили лес и отправляли на родину. А еще для себя поля засаживали, такие трудолюбивые были, у них все росло. Мы с ними дружно жили, не ругались, они такие гостеприимные, помню, как придешь в гости, сразу чай садились пить».

О дружелюбии корейцев рассказала и Евдокия Королькова: «Они всегда делились едой, давали нам пробовать свои фирменные блюда, но там приправа… Мы еще детьми были, попробовали, потом все чихали, кашляли. В этом плане нам больше по душе была патока, что-то вроде меда, сладкая такая. Им привозили огромные бочки, и они всех угощали».

Многие дружили семьями, за 7 лет, что корейцы находились здесь, они уже успели обрусеть, начали говорить по-русски, кто-то прикипел душой, однако в середине 60-х им пришлось вернуться на родину. Жители, заставшие те времена, рассказывают, что корейцам очень понравилось в этих местах, и они настолько не хотели уезжать, что даже сожгли один из прилетевших за ними вертолетов.

Антонина Бабич, которая приехала с родителями в 1965 году, рассказала о своих детских впечатлениях по поводу отъезда дружелюбных соседей из Северной Кореи: «Они забирали с собой все, что могли увезти, остальное уничтожали. Кореянки всю посуду, что у них была, били и в ямы закапывали. А она же такая красивая была, у нас такой не было. Мы еще детьми были, бежим, выкапываем. Насчитали 4 полные-полные ямы. Мы осколки выкапывали, что-то играть забирали, что-то домой приносили».

Корейцы забрали с собой и технику, на которой работали в лесу, а еще всех тех, кто не дожил до этого дня: «Еще у них было кладбище на нашей сопке, и когда они уезжали, они своих выкапывали и забирали. Единственного корейца они не забрали, у него родственников не было, а остальных выкопали», - продолжила Антонина.

Как обживались, работали, отбывали

Шло время, корейцы покинули поселок, а их бараки заняли переселенцы, приехавшие для работы в лесной отрасли. Был образован леспромхоз, и теперь людей приезжало все больше и больше, жилья стало не хватать. На территории Харпичана развернулась стройка. Вера Слободчикова рассказала, что на стройках платили хорошие деньги, правда, работать часто приходилось сверхурочно: «Трудились день и ночь: штукатурили, сразу белили, красили, чтобы быстрее дома сдать, 4 дня - и квартира готовая. Бывало задержишься допоздна, а в доме-то электричества еще нет, так чтобы видно было, один из бригады фонариком светит, а остальные работают».

Сейчас харпичанцам покажется дикостью отсутствие собственной бани и огорода, но, оказывается, в конце 60-х была одна, общая, а об участке земли под окном оставалось только мечтать.

Дома строили, а вот огород каждый разрабатывал себе сам. Очевидцы рассказывают, что при строительстве снимался верхний слой почвы и откладывался в сторону, получались так называемые завалы, на их месте со временем появлялись огороды.

Ярослав Фагат, приехавший в 1973 году, рассказывает: «Мы возили торф тележками с завалов. У нас вот две латочки было всего, а потом мы уже разработали огород».

Его жена Дарья долгое время не могла привыкнуть к тому, что соседствовать приходится с заключенными: «Ой, меня так впечатлило, что заключенные в поселке работали, строили дома, дороги, они выглядели как обычные рабочие, только отмечались в комендатуре. «Химиками» их называли».

«Химики» - осужденные за незначительные преступления, отправленные на обязательные работы. Они обязаны жить в специальном общежитии и работать на определенном предприятии и обязательно ежедневно отмечаться в комендатуре.

Само название повелось с тех пор, когда осужденных направляли на строительство предприятий, связанных с химической промышленностью, а также на работу на этих самых предприятиях. Условия труда там были вредными. В связи с этим и появилось разговорное понятие «химия».

Многие из заключенных встретили в этих местах свою любовь и остались в Харпичане. Среди них - отличные люди, грамотные специалисты, которые в молодости получили свои статьи за драку, например…

До 16 и старше

Скучать местным жителям был некогда, они много работали и, соответственно, любили хорошо отдохнуть. Отдыхали большими дружными компаниями. Все праздники отмечали весело, с песнями и танцами, ходили друг к другу в гости, ездили на речку, купались, рыбачили, собирали местные дикоросы: клюкву, бруснику, голубицу, жимолость, ну и, конечно, грибы.

По вечерам собирались в клубе. Вера Слободчикова рассказала, насколько была теплой атмосфера на кинопоказах: «У нас каждый вечер кино было в клубе. Ну а если выходные, мест не хватает, взял табуретку из дома и пошел в клуб, наставим табуреток, детишки на полу. Так и размещались».

Для маленькой Антонины Бабич эти вечера выглядели несколько иначе: «На магазин постоянно вешали афишу. И мы, дети, бегали смотреть, какое кино сегодня показывают. Но там все время было написано «До 16 лет запрещается». Мы так расстраивались, но все равно шли смотреть. Встанем под окна, дырочки проковыряем и подглядываем. А то и в окно залезем, там экран висел, а мы с другой стороны экрана сядем и подсматриваем. Как киномеханик нас увидит, как шуганет, мы разбежимся кто куда, но потом опять возвращаемся».

Только те, кто учился в начальной школе, мог позволить себе такие шалости, в Харпичане учились только до 4 класса, те, кто старше, - в соседнем селе - Кондоне. Автобусом детей отвозили только до железнодорожного переезда, а так как дальше дороги не было, ребята километр или два шли пешком.

Антонина Бабич как раз попала в число тех, кто учился в близлежащем селе: «Проходишь километр где-то, и перед тобой большая-большая лужа, и по этой луже мы бродили босиком, осенью в сапогах. А нам не хочется учиться, мы идем - два шага вперед, три назад. Опаздываем на первый урок... Уроки учить нам зачастую было некогда. Потому что, если автобус сломается, идем пешком 5 километров. А еще есть обязательные домашние дела».

Позже в поселке появится большая двухэтажная школа.

Хорошо живем!

Наверное, отсутствие школы в поселке - это единственный жирный минус, о котором рассказали жители, в остальном харпичанцы ничего плохого не видят, они признаются: жили хорошо. Ферма Сельхоза полностью обеспечивала жителей. Дарья Фагат рассказывает: «Сметана, яйца, мясо – это все было у нас здесь. Такая сметана была, можно было ножом резать. А кур было столько, что девать было некуда, в магазинах, когда водку покупаешь, кур в нагрузку дают, а они уже не первой свежести, уже запашок пошел… А алкаши выходили и за магазин кидали их. Потом собаки по всей деревне таскали. Однажды сосед мотоцикл с коляской у магазина поставил, выходит - полная коляска кур у него».

Обеспечены харпичанцы были и овощами. Привозили целые вагоны овощей, и они все могли купить картошку, капусту, морковку. Поговаривают, что даже пиво в этих вагонах привозили. Наберут полные бидоны и везут на мотоцикле домой, а оно плюхается. Все время боялись разлить.

Не жаловались харпичанцы и на хлеб. До 1999 года здесь была пекарня, знаменитая на весь район. Такого вкусного хлеба нигде в округе больше не пекли. Его по всему району доставляли и даже в Комсомольск заказывали. Сгорела эта пекарня.

Харпичанцы вспоминают эти времена с ностальгией, непередаваемой словами. Рассказывая о том, что здесь кипела жизнь, они все время упоминают о том, как любили стоять в очередях «за импортом»: «В поселке было два магазина: промтоварный и хозяйственный. Такая толпа у них собиралась, занимали очередь с 2-3 часов ночи, хоть зима, хоть лето, хоть что… Купишь что-то, потом идешь меняешься. И мы все уезжали отсюда красивые. А так как у нас работал леспромхоз, то завозились хорошие товары, которые не везде можно было достать, - рассказывает Наталья Попова, которая приехала в поселок работать учителем. Она же поведала, как москвичи едва не сняли с нее купленную на честно заработанные куртку: – А раньше-то с хорошими вещами дефицит был. И как-то перед первым сентября я приехала в отпуск в Москву и пошла туфли выбирать, а была я тогда в кожаной курточке японской. Стою, обувь смотрю, подходит ко мне продавщица из этого отдела и говорит: «Девушка, продайте мне куртку эту. А я говорю, мол, в честь чего я вам буду продавать, себе купила. – «Ну, как же, если вы купили, значит, у вас есть еще…».

В самом поселке было все для комфортного проживания, кроме централизованного отопления и водопровода. Но от этого отношения между жителями не становились холоднее. Если какой-то праздник, собирались толпой и шли поздравлять всех по улице, в один конец, потом в другой. Жили одной семьей. Иолана Егорова рассказывает: «Мы, если уходили из дома куда-то, не имели представления что такое дом на замок закрывать. Двери всегда нараспашку были, и никто ничего не брал. Доверяли друг другу».

Молодые задорные люди радовались жизни, не замечая трудностей, тяжелые трудовые будни сменялись зажигательными праздниками, посиделками с друзьями за чашкой чая, песнями, танцами.

Не у всех был телевизор, поэтому люди с удовольствием ходили в кино, с нетерпением ждали индийских фильмов, запросто ходили в гости, общались, влюблялись, женились. Это было яркое время.

Что изменилось? Многое. Больше не принято приходить без спроса, отмечать праздники всей улицей, да и кино давным-давно не показывают. Прежними остались система отопления и водоснабжения: печи топят дровами, воду носят ведрами. Больше не покупают овощи из вагонов, теперь у каждого - свой огород. По-прежнему большинство жителей трудятся на заготовке леса. Здесь есть и вай-фай, и сотовая связь, и если кто-то думает, что отдаленный поселок – дикая глухомань, где люди катаются верхом на медведях, это не так.

На сегодняшний день в Харпичане проживает 836 человек, в Сельхозе не так много - только 80. Приезжие отмечают, что коренные харпичанцы - хорошие люди. Они удивительно открыты и гостеприимны, дружелюбны и в то же время несуетливы, потому что живут в гармонии с природой, в гармонии с собой.

Екатерина Серебренникова

Фото из архива клуба п. Харпичан